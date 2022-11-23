卡塔爾世界盃｜中國除了足球隊沒去　基本上其他的都去了

卡塔爾世界盃本周正式開幕，「中國隊」自然也沒有缺席這一舉世矚目的體育盛事。不過別誤會，這裏的「中國隊」，指的可不是中國國家足球隊。



從上星期起，包括中國央視、新華社等官媒在內的許多中國媒體，紛紛開始為世界盃造勢，宣傳起了出現在卡塔爾的諸多中國元素，包括由中國企業承建的決賽賽場、無處不在的中國製造商品，以及遠渡重洋的一對大熊貓等。

不過，隨著「卡塔爾世界盃有哪些中國元素」詞條一同登上微博熱搜的，還有「中國除了中國隊沒去其他都去了」的詞條，更有網民調侃，「人家踢球我們建樓，原來中國分到了建築隊。」

中國能去的都去了

以「建築隊」描述中國在本屆世界盃的存在感，稍顯有失偏頗。雖然本次世界盃上，中國製造最亮眼的表現，是中國鐵建以總承包身份參與世界盃決賽場地盧塞爾體育場建設，創下中國企業首次，但仔細看來，中國元素確實可以算得上「無處不在」。

熱衷在Twitter上講好中國故事的中國外交部發言人華春瑩星期天（11月20日）更是連發八條推文，用圖片和英文展示了出現在卡塔爾世界盃上的八大中國元素。

根據華春瑩的Twitter，它們分別是：中國企業承建的盧塞爾體育場，以及印有這座體育場的紀念鈔票；上星期四（11月17日）在卡塔爾豪爾熊貓館正式亮相的中東首對中國大熊貓「京京」和「四海」；三名以裁判和助理裁判身份，時隔二十年再度躋身世界盃執法陣容的中國裁判員；中國浙江義烏製造的約70%的世界盃小商品，包括哨子、馬克杯和抱枕等；中國宇通公司製造的在賽程期間運送工作人員、媒體和球迷的純電力巴士；由中國寧夏大學提供的賽場草坪灌溉和養護的技術支持；由中國電建建造的卡塔爾首座太陽能光伏發電站；以及以總額13.95億美元位居贊助榜榜首的四家中國贊助商。

▼華春瑩在Twitter發布、列舉卡塔爾世界盃足球賽中國元素的圖片：

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另外，據央視新聞報道，中國企業也參與建設了副場館「教育城球場」，並為卡塔爾解決球迷住宿問題的「球迷村」提供了超過一萬套集裝箱式房屋。

這一連串的中國製造和中國元素的參與之下，也難怪中國駐卡塔爾大使周劍在接受新華社採訪時，會用「如同滿天的繁星，照亮了整個卡塔爾的世界盃」來形容中國的貢獻了。

當然，這並非「財大氣粗」的中國首次以中國製造和贊助的方式，出現在世界盃賽場上了。

在2018年的俄羅斯世界盃中，中國以七家企業、8.35億美元的贊助金額，同樣成為了最大的贊助商。此外，中國也一樣出口了大量「義烏製造」的周邊產品、以及高達10萬隻下酒菜小龍蝦到俄羅斯。

中國央視名嘴白岩松當年更是直白地調侃道：「俄羅斯世界盃，中國除了足球隊沒去，基本上其他的都去了。」

無法到場的中國人

白岩松大概也沒想到，自己四年前貢獻的「金句」，四年後又被網民們翻了出來，恰如其分地登上了熱搜榜。

原因無他，對於普通民眾來說，體育賽事中最重要的「繁星」，還得是賽場上揮灑汗水、為國爭光的運動員。

而中國國足早在今年農曆大年初一的亞洲區預選賽中，就以1-3輸給越南隊，止步預選賽12強，徹底無緣卡塔爾世界盃。

對於很多中國球迷來說，他們的諷刺並非不認同中國製造的強大，但在世界盃開賽之際，再把「中國」和「世界盃」同時提起並大肆宣傳，無異於傷口撒鹽、哪壺不開提哪壺，自然引起了逆反心理。

另一方面，除了中國足球隊20年來始終如一的缺席，受疫情防控影響，這次不能到現場感受到中國元素的，還有來自中國的普通觀眾。

據卡塔爾駐華大使穆罕默德·阿卜杜拉·杜希米10月底接受中國官媒《環球時報》採訪時透露，在當時已經售出的289萬張世界盃門票中，中國球迷僅購買了約5000至7000張。而作為對比，2018年的俄羅斯世界盃期間，通過官方購票的中國球迷就至少有6萬人，並有10萬名中國遊客在世界盃期間入俄，遊客數量排全球第一。

甚至連因為疫情被封在北京家中的《環球時報》前總編胡錫進，在評論世界盃開幕式時也沒有提到中國製造帶來的榮耀感，而是表達了對開幕式上「熱烈、動感的景象」的懷念。

沒有中國足球隊，也沒有太多的中國現場觀眾親臨現場。這場延期至11月底北半球冬天舉辦的體育盛事，身在中國國內的球迷甚至連往屆的夏日啤酒花園都體驗不到。在這樣的百感交集之下，中國網民對宣傳的不配合也變得情有可原了。

今屆世界盃比賽用的足球內膽由中國製造，更藏這黑科技。

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「有錢人也有不快樂的時候」

如果要說中國和本屆世界盃主辦國卡塔爾在足球上有什麼共同點的話，大抵就是：有錢，但球踢得不好。

根據媒體報道，卡塔爾本屆世界盃的綜合投資達到了2200多億美元，是世界盃有史以來最貴的一次，幾乎相當於此前七屆世界盃花費總和的四倍之多。

投入資金舉辦比賽，雖然能為自己的球隊換來一張「保送」入場券，但再大的投資，也難以改變公平的體育比賽中的勝負結果。

以東道主身份自動入圍決賽圈的卡塔爾隊，在當地時間星期天的揭幕賽中，以0-2的成績輸給了厄瓜多爾隊。卡塔爾迄今已創兩紀錄：首支從未進入過決賽的主辦國球隊、首支在揭幕戰輸球的東道主球隊。

比賽現場卡塔爾觀眾凝重的神情也被製成動圖和表情包，在中國社交媒體上傳播，將「原來有錢人也有不快樂的時候」的詞條送上微博熱搜。

在多數網民調侃「原來錢也不是萬能的」的同時，也有網友直言諷刺，卡塔爾打破了東道主揭幕戰不輸球的慣例後，中國怕丟人、不敢申辦世界盃的最後阻礙也沒有了。

對於仍希望在世界盃賽場上看到本國隊伍的中國球迷來說，中國國足有兩個選擇：其一是抓住世界盃決賽圈下屆起由32席擴容至48席的機會，球隊靠自己的實力踢進比賽；其二便是如果擴容還不夠，那就只能靠國家砸錢辦比賽參加了。

諷刺歸諷刺，但中國經濟、基建和中國足球之間實力的鴻溝，確實再明顯不過；哪怕中國再有錢，碰上國足的賽事，「花錢挨打」這種事也很難令人快樂得起來。

畢竟不論是體育賽事還是國際形象，僅憑「砸錢」換來的存在感，都很難令人真正信服。即使中國有經濟實力舉辦世界盃，如果球隊還是如此不爭氣，辦得再風光的體育賽事也難掩遺憾。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載

