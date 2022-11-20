內地4企14億贊助力壓美國成頭號金主　新能源客車服務世界盃賽場

卡塔爾世界盃將於北京時間21日零時開鑼，雖然國足無緣賽場，但中國企業絕不缺席，中國企業、中國製造、中國新能源都將逐一亮相。



《第一財經》今日（20日）報道，在本屆世界杯中，中國企業首次成為世界盃最大贊助商，贊助額再創新高。FIFA官方指定贊助商萬達集團、vivo、蒙牛和海信4家企業共贊助約13.95億美元，超過美國企業贊助的11億美元。

其中，萬達集團是本屆世界盃最大贊助商，2016年時萬達集團便斥資8.5億美元，與國際足聯簽下長達15年的贊助協議，覆蓋至2030年間的所有世界盃賽事。

緊隨萬達之後的vivo，早前以4.5億美元拿下國際足聯6年贊助協議，贊助涵蓋2017年聯合會杯、2018年俄羅斯世界盃，以及本次卡塔爾世界盃。蒙牛、海信分別為本屆世界盃贊助6000萬美元和3500萬美元。

賽場上下的「中國製造」 新能源客車成交通主力

除中國企業巨資贊助外，中國製造在卡塔爾世界盃也無處不在。中國鐵建承建設的路薩爾主場館可容納8萬觀眾；可容納4萬觀眾的教育城運動場由上海建工參與建設，圖瑪瑪運動場由河北巨力索具參與建造。

另外，三一重工安排近100台各型設備參與了全部8座世界杯場館施工，是整個卡塔爾世界杯場館建設參與度最高的中國品牌。

本屆世界盃提出創新、可持續、低碳的環保理念，倡導綠色出行。

《新華社》今日報道，卡塔爾向中國宇通購買1500輛客車，其中888輛為新能源電動客車，將負責接載球迷、國際足聯官員以及媒體記者來往球場。宇通公司還為卡方培訓超過2000名電動車司機，以保障車輛行駛安全。

宇通公司負責人介紹，「這是國際大型體育賽事首次大批量引入中國新能源客車，也是純電動客車首次作為主力服務世界盃賽事，可以說，中國的新能源技術得到了世界認可。」世界盃結束後，這些電動客車將加入卡塔爾公共交通系統，延續「綠色」使命。