交警很忙！ 世界盃期間內地嚴查酒駕　4年前全國共查13萬起

2022年卡塔爾世界盃開羅在即，內地交管部門昨日（19日）表示，世界盃期間將嚴查酒駕。根據此前內地公安部公佈，2018年俄羅斯世界盃期間，全國共查處醉駕酒駕超13萬起，其中酒駕11.4萬起、醉駕2萬起，另有毒駕870餘起。



公安部交管局昨日發文提醒球迷，酒駕醉駕害人害己，盡興觀戰、舉杯歡呼之餘，還要牢記交通安全，既要文明觀賽、快樂看球，又要遠離酒駕、平安回家，切記「開車不喝酒、喝酒不開車」，切勿心存僥倖。要求餐廳、酒吧、涉酒娛樂場所要主動開展宣傳提示，為家人、朋友、社會盡到安全責任。

公安部交管局稱，已部署世界杯期間開展酒駕醉駕整治行動，全國公安交管部門將針對性安排勤務，嚴查酒駕醉駕違法犯罪行為，嚴防世界杯期間酒駕醉駕肇事肇禍，保護人民生命財產安全。

各地交警嚴陣以待

據深圳交警2018年數據，俄羅斯世界盃期間深圳共查處酒駕2032宗，500多人因此被拘。卡塔爾世界盃即將開幕，昨日深圳龍崗交警在官方微信公眾號貼出酒駕法律成本提醒市民，若喝酒切記找代駕或打車，「千萬別球還未進，人先進去（監獄）」，調侃稱「牢裡看世界盃，別有一番滋味。

廣東揭陽交警17日在各轄區展開「快樂看球 平安出行」宣傳活動，確保世界盃期間道路交通安全。向各大餐營娛樂場所分發宣傳資料，講解酒後駕駛違法成本及危害，提醒司機堅決做到「喝酒不開車 開車不喝酒」。

內地各城市交警發佈宣傳文章，提醒民眾世界盃期間將嚴查酒駕，切勿喝酒開車。（網絡資料圖）

據海南省公安廳交警總隊19日消息，針對世界盃及未來的元旦等節慶，海南將部署全省交警警力嚴查酒駕。要求海南省各地集中曝光一批典型酒駕醉駕違法犯罪和事故案例，以案說法、以案釋法，引導公眾進一步強化「生命無價、酒後禁駕」共識，引導廣大群眾特別是球迷在世界杯期間文明觀賽、遠離酒駕。

另外，东莞、福建、浙江、新疆等多省市交警在官方帳號發佈提醒，希望民眾世界盃期間千萬不能酒後駕駛，警方將加大力度，在部分路口設置檢查，「重拳出擊」整治酒駕。

2018年俄羅斯世界盃期間，深圳共查處酒駕2032宗。（深圳龍崗交警）

另外，據2022年內地酒駕測試標準，人體血液中的酒濃度大於或等於20mg/100ml，小於80mg/100ml為酒駕，醉駕指人體血液中的酒濃度大於或等於80mg/100ml。酒駕處罰1000至2000元人民幣，扣除12分和暫扣駕照6個月；醉駕則吊銷駕照，5年內不得重新考獲駕照，經判決後處以拘役，並處罰金。