中科院院士高福建議的「看病預約制」不適合中國國情

2023年1月3日，在首席經濟學家論壇邀請多位經濟學家和流行病領域的科學家預測2023年的疫情與經濟走勢的直播中，中國科學院院士高福表示，中國醫院不是菜市場，不應該「排隊搶菜」，應該逐漸過渡到「看病要預約」（類似於香港的模式），這個看法在內地引起了強烈反應。

中科院院士高福。（影片截圖）

多數評論認為，醫院確實不是菜市場，有其特殊性，但是看病實施預約制這種做法，並不適合中國國情，更解決不了普通民眾面臨的醫療難題。

如果按照高福的建議，實施預約制將只有一個群體受益，就是醫護，因為通過預約，可以控制、降低醫院接診量，降低醫護工作強度。但是，醫療運轉需要綜合考慮各方利益，尤其是14億社會大眾的就診需求，這才是中國醫療體系存在的意義。偏離了社會大眾就診需求這個根本，僅着眼於維護某一群體之利益，這種想法很難獲得中國多數大眾認同。

評論認為，醫療改革當然應考慮醫護利益，比如增加醫護人員合法收入，維護合法勞動權益等，但是決不能只考慮醫護利益，無視社會大眾利益，尤其在中國這個人口眾多，民眾醫療需求還存在很大缺口的國家。

美英、香港等地的醫療體系確實有一些很好的地方可以供內地借鑑參考，但是中國有14億人，人均醫療資源嚴重不足，分佈又極不均衡，不能照抄他人。中國的醫療體系雖然有很多問題，各方面都很辛苦，但被高福院士稱為「菜市場排隊」的現有體系，仍然是一個對普通民眾相對友善的體系，可以保證絕大多數人的就醫需求。

行走在鄉間山道的中國醫生。 （視覺中國）

事實上，中國醫療體系遇到的問題也不是靠預約制就能解決的，而是系統性問題，其中最主要、最根本是醫療資源供應不足、分佈不均衡的問題。這是當前中國醫療體系面臨的最主要矛盾。

解決問題的根本，應該放到解決這個主要矛盾上，應該隨着社會經濟發展，建更多醫院，培養更多醫生護士，提供更多醫療資源，解決醫療資源供應不足問題。

同時針對優質醫療資源過於向大城市、向某些特定人群集中的情況分散開來，向醫療資源匱乏的中小城市、農村和普通人轉移，解決醫療資源分佈不均衡問題。

這個兩個問題解決了，其它問題就好解決了；這兩個問題如果得不到解決，其它技術面做得再多，也無濟於事。所以，中國醫療改革應該以開放的視野學習借鑑其他國家的經驗，但是不能照搬照抄，不能總在技術面打轉，而是應該從本國實際出發，建立在自己的國情與需要上。

赤腳醫生在過去農村醫療和傳染病預防扮演重要的角色。（網絡圖片）

舉例來說，毛澤東時代中國建立的「赤腳醫生」制度，就是建立在當時中國國情與需要上的制度，誰的作業也沒抄，就解決了億萬普通老百姓的就醫需求，克服了天花、霍亂、鼠疫、血吸蟲病等上千年嚴重影響普通中國人健康的難題。

現在中國有14億人，全球第二大經濟體，這麼大的國家，難道就不能展現民族智慧、體現出對普通大眾的健康關懷，建立一套適合自己的醫療衛生體系嗎？