中疾控前主任高福：疫苗如「朝陽群眾」要少量多次，不斷識別壞人

中國疾控中心前主任、中國科學院院士高福24日亮相由中國科學技術大學上海研究院主辦的墨子沙龍，和觀眾分享「人類、病菌與疫苗」主題，就疫苗功用、發展、副作用等疫情話題分享觀點。



病毒變異後，新冠疫苗還管用？

高福表示，疫苗提供基礎免疫，包括防感染，防發病，防傳播，防重症、死亡四個方面，「奧密克戎（Omicron）儘管有了變異，我們的疫苗刺激防護，在防感染上大打折扣，防發病上打了一點點折扣，防傳播上也打了一點折扣，但在防重症、防死亡上效果非常明顯。所以大家一定不要不相信疫苗。」

有必要一直接種第四針、第五針等新一代疫苗？

一些國家針對變異病毒推出新一代疫苗。高福指出，人類第一次這麼大規模地通過疫苗接種來預防冠狀病毒，既然是第一次，這裏面就有很多未知，我們今天做的很多決策都是動態的，會根據進一步科研成果來決定下一步怎麼做，「目前已有的數據支持打了兩針之後再打加強針，再打(第)四針，甚至打(第)五針。目前我們國家的疫苗接種遵循自願原則，隨著時間推移也會進行動態調整。」

他提到，接種疫苗要「少量多次」「間隔一定時間」。比如「朝陽群眾「識別壞人就是靠不斷地認；疫苗有類似的作用原理，比如每半年打一針，來喚醒免疫細胞，讓它認出新冠病毒。

中國科學院院士、中國疾病預防控制中心前主任高福。（中國網）

怎麼看待疫苗副作用？

內地網路平台「衛柏興說醫改」22日刊登文章「科興半夜上熱搜，相關話題流覽量已經過億」，當中彙整網友聲稱接種北京科興疫苗後，經體檢發現罹患肺結節的控訴。

對於接種疫苗與肺結節風險，高福表示，目前沒有證據表明二者之間有密切關係。但他也表示，這個疫苗還有它自身的缺憾，這給青年(科研人員)提出一個新問題，今後我們對肺臟免疫要進行很好的研究。

他表示，人類在地球上生活，一直在求平衡，比如，坐飛機會墜機、坐火車會出軌、走路會摔倒，但大家並沒有(因可能的風險而將之全盤)否定。現在面臨這麼大規模的疫情，疫苗既防止個體的死亡或重症，又保護群體不發病，所以當人類沒有別的選擇時就需要疫苗。

北京7月6日，一名社區志願者坐在健康碼旁邊。（Getty Images）

普通疫苗從研製到上市大概需要耗時十年，新冠疫苗的快速上市也讓外界存在一定疑問與顧慮。對此，高福表示，這是需求導向，新冠疫苗研製上市得快，確確實實與疫情來得太兇猛、人類迫切需要(疫苗)有關係，但另一方面，這也證明，如果再遇到類似的疫情，相關的疫苗、藥物完全可以走「綠色通道」。

「人類不要忘記，當年科學落後的時候，黑死病(鼠疫)曾經消滅了一半的歐洲人口；今天，全球的新冠疫情防控得還不錯，科學發揮了非常重要的作用。」高福說。