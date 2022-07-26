沈洪兵任中疾控主任　高福因年齡原因不再擔任

經國家疾控局黨組決定，因年齡原因，高福不再擔任中國疾控中心主任、黨委常委，將由沈洪兵接任。

據公開資料顯示，高福出生於1961年11月，2011年任中國疾控中心副主任、2017年8月任主任。



由於年齡原因，高福不再擔任中國疾控中心主任、黨委常委。（新華社）

周二（26日）下午，中國疾控中心召開幹部大會，會議指出，中國疾控中心近日已由國家衛生健康委劃轉國家疾控局管理，根據有關要求，按照幹部管理權限和幹部選任有關規定，國家疾控局黨組經通盤考慮、集體研究，決定對中心領導班子進行調整。

國家疾控局黨組決定，沈洪兵任中國疾控中心主任兼黨委常委，盧江任中國疾控中心黨委書記兼副主任，周宇輝任中國疾控中心黨委副書記，嚴俊任中國疾控中心黨委副書記、紀委書記，劉劍君任中國疾控中心副主任、黨委常委，再那吾東·玉山任中國疾控中心副主任。至於高福因年齡原因，不再擔任中國疾控中心主任、黨委常委。

國家衛健委黨組成員、副主任，國家疾控局黨組書記、局長王賀勝出席會議並發表講話，他指出，高福2017年擔任中國疾控中心主任以來，堅持圍繞中心、服務大局、履職盡責，為疾控中心建設和疾控事業發展，特別是在新冠肺炎疫情防控中帶領中心全體同志作出了重要貢獻。

沈洪兵任中國疾控中心主任兼黨委常委。（新京報）

王賀勝又指，沈洪兵是中國工程院院士，公共衛生領域知名專家，現任國家疾控局黨組成員、副局長，曾任南京醫科大學校長、黨委副書記，是中國疾控中心主任的合適人選。

公開資料顯示，高福主要從事病原微生物跨宿主傳播、感染機制與宿主細胞免疫研究以及公共衛生政策與全球健康策略研究。他不僅是中國科學院院士，還是美國國家科學院外籍院士、美國國家醫學科學院外籍院士、發展中國家科學院院士、非洲科學院院士和德國、巴西等國家科學院院士，牛津大學訪問教授、香港大學榮譽教授、香港城市大學高級研究員。

另據報道，高福為正廳級幹部，按照國家現行政策規定，正廳級及以下幹部的退休年齡，一般不超過60周歲。