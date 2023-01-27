美國眾議院議長麥卡錫若訪台　星媒：台灣可能被逼進懸崖邊緣

農曆新年第二天，美國政治新聞網站「大酒杯新聞」（Punchbowl News）曝出一個足以震撼兩岸的消息：五角大樓正在為新上任的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）訪台做準備。



雖然報道強調訪台行程的規劃還在初期階段，但報道引述的知情官員，對麥卡錫訪台的日期給出了一個相當具體的時間範圍——今年春季。

麥卡錫去年參選眾議院議長以來，有關他計畫訪台的消息就甚囂塵上。美國國防部和麥卡錫辦公室都未證實Punchbowl News的報道，但消息的可信度並不低。

美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）2023年1月7日凌晨在經過長達4天、15輪的投票後，終於成功獲選為第118屆眾院議長。（Reuters）

作為一家報道華府決策動向的政治新聞網站，Punchbowl News通過會員制賣消息謀生，它的創辦人是美國國會前資深記者，在美國政壇的人脈不容小覷。Punchbowl的報道出爐後，台灣方面也證實已向麥卡錫發出訪台邀請。民進黨立委王定宇星期二（1月24日）透露，去年9月他曾代表台灣立法院院長游錫堃，飛往華盛頓向麥卡錫發出邀請函。

如果麥卡錫訪台成行，他將是繼佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西、波洛西或佩羅西）後又一位訪台的美國眾議院議長，也是1997年以來第三位訪台的眾議院議長。

佩洛西去年8月訪台前，會不會成行一直是個謎。有媒體最先在去年4月爆料，佩洛西將在4月10日《台灣關係法》立法43周年當天抵台，北京應聲反彈，佩洛西辦公室幾天後宣佈她因確診冠病取消亞洲行。直到佩洛西8月訪台前夕，拜登政府和五角大樓都還設法勸告，訪台不是個好主意。

相較於同為民主黨籍的佩洛西，拜登政府這一次要勸退共和黨籍的麥卡錫就更難；同時即使面對北京施壓，拜登政府也更有理由以行政權與立法權分立為托詞，對麥卡錫的台灣行睜隻眼閉隻眼。或許也因為踩不了刹車，五角大樓早早開始未雨綢繆，為麥卡錫可能的訪台行程，做軍事保障準備。

站在麥卡錫的角度，訪台有顯而易見的政治利益。麥卡錫一直是美國政壇的對華強硬派，曾提出要就冠病起源對北京展開調查。佩洛西訪問台灣前，他也曾力挺佩洛西，並稱自己若當選眾議院議長，也會訪問台灣。

麥卡錫1月7日在經歷了四天15輪投票後驚險過關，跌跌撞撞坐上美國政壇的第三把交椅。這個過程並不順利，也意味著他需要儘快交出一些拿得出手的成績，或兌現之前的承諾，鞏固自己的地位。

美國共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在第14輪投票時以一票之差未達門檻，盟友羅傑斯（Mike Rogers）試圖步近拒投贊成票的黨友蓋茨（Matt Gaetz），被黨友赫德森（Richard Hudson）制止。（Reuters）

他上任後沒幾天，美國眾議院就通過了一項議案，成立一個中國事務專責委員會，來應對北京的挑戰。在「抗中」已是兩黨罕見共識的美國政壇，一趟台灣行將能顯著凸顯麥卡錫的「挺台」立場，進一步強化他的「抗中」標誌。

政治風險諮詢機構歐亞集團（Eurasia Group）星期一（1月23日）也分析，在美國兩黨持續對華強硬的氛圍下，佩洛西訪台開創了一個繼任者需要效仿的先例，她之後的議長，尤其是共和黨籍的議長面對更高的門檻，因此麥卡錫也得計畫訪台，以免表現為對華軟弱。

麥卡錫若成行，勢必再次挑動兩岸和中美關係的敏感神經。北京對麥卡錫訪台的可能性已經嚴陣以待。麥卡錫當選議長後，解放軍於1月8日在台灣周邊展開對陸打擊、對海突擊演練，台灣國防部當天也在台海偵測到57架次大陸軍機。

8月6日央視旗下「玉淵譚天」微信公眾號發布當日解放軍演訓影片，可見舷號為「1203」的台灣「西寧號」巡防艦。（截圖自「玉淵譚天」影片）

據美國之音報道，中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超1月17日與美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）會談時，明確對麥卡錫可能訪台表達關切。

中國大陸作戰與武器裝備軍事專家王雲飛星期二在一篇評論中預測，如果麥卡錫訪台，解放軍不會沿用佩洛西訪台時的樣本，而是會採取比上一次「更加全面、震撼的行動方式」，包括使用無人機穿越台灣、對台灣海峽的部分外島進行封鎖等，「借勢把反『台獨』軍事行動推向一個新的高度」。

上述研判只是一個假設，但面對國內民意的壓力，北京很難不作出強有力的反制。這也意味著中美元首峇厘島會面後，好不容易稍微緩解的兩國緊張關係會再次升級。

在美國總統選舉週期進入下半段後，麥卡錫訪台預計不會是美國政客最後一手「台灣牌」，即便北京不想開啟武統台灣的進程或與美國撕破臉，面對不斷加碼的「誘打」刺激，中美「護欄」被衝破的可能性並非不存在，而台灣作為「地球上最危險的地方」，很可能一次又一次被逼近懸崖的邊緣。