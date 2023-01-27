《台灣關係法》44周年　台媒：美眾院議長麥卡錫或選4月10日訪台

台媒《中國時報》1月27日報道，備獲關注的新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能的訪台之旅，最有可能的時間點是落在4月間《台灣關係法》生效的紀念活動，《台灣關係法》於1979年4月10日由每任美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署生效，是麥卡錫最有可能訪台的時間點。



報道指出，2019年慶祝《台灣關係法》生效40周年，美方由前眾議院議長保羅．萊恩（Paul Ryan）率領大陣仗訪團，包括4位眾議員、12位現任政府與AIT官員、8位地方政府官員與前官員。

2022年仍是美眾議院議長的佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西、波洛西或佩羅西），原定在4月10日《台灣關係法》立法43周年之日訪台，但因佩洛西在出發前確診新冠，因此才將行程延後到8月。

《中國時報》報道引述涉外人士說法稱，《台灣關係法》是維繫兩國緊密夥伴關係及台海和平的重要基礎，麥卡錫若選在4月10日這個時間點訪台，也是重申台美關係穩固，以及美國對台承諾，有助於抑制日益瀰漫的疑美論。

涉外人士則指出，若麥卡錫真的要訪問台灣，台灣沒有理由拒絕，而以慶祝《台灣關係法》為由訪台是最好的名義，中國沒有實在必要過度反應。台灣外交部則稱，目前沒有麥卡錫訪台的確切消息。

美國政治新聞網站「大酒杯新聞」（Punchbowl News）1月23日引述一名直接參與會談的官員稱，美國防部正就新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今春訪台之行作準備。在台灣，民進黨立委王定宇24日透露，自己去年親飛華府送邀請函。

美國共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）經歷15輪投票，終在1月7日當選眾議院議長。但他在第14輪投票中因黨友蓋茨（Matt Gaetz）拒投贊成票而無法當選，一度面露不悅。（Reuters）

據早前報道，麥卡錫在2022年美國中期選舉舉行期間，自稱如當選眾院議長或會訪台。倘成行，這將是美眾院前議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西、波洛西或佩羅西）2022年8月2日至3日訪台後，再有美國眾議院議長訪台。此舉勢必將引起北京當局強烈不滿。

國台辦針對麥卡錫可能訪台一事回應指出，美國國會作為美國政府一部分，「應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現不支持『台獨』的承諾」。

中國軍事專家宋忠平接受鳳凰衛視採訪時指出，佩洛西訪台時，解放軍圍台軍演已經表明立場，「中國不希望美國在台灣問題上再製造新的緊張，但如果一意孤行改變台海現狀，那你們做得了初一，我們也做得了十五」。

宋忠平預估，若麥卡錫訪台，解放軍會採取「更加常態化方式」解決，讓對方知道台海問題「絕對不容挑釁」。