政治高地・北京｜公衛專家尹力着力打造「中國之治」樣板

春節長假之後，中國多地召開「新春第一會」，高質量發展、拼經濟、作風建設成為多地部署下一階段目標的關鍵詞。

比如上海市1月28日召開2023年全市優化營商環境建設大會，市委書記陳吉寧強調，把市場化作為鮮明主線，把法治化作為基礎保障，把國際化作為重要標準，紮實抓好優化營商環境各項工作的落地落實，更好引導社會預期，大力提振發展信心，加快推動高質量發展，為經濟社會平穩健康發展提供有力支撐。

同一天，福建召開「深學爭優、敢為爭先、實幹爭效」行動動員部署會暨重大項目推進會，省委書記周祖翼表示，福建是民營經濟大省，穩預期、強信心，關鍵是穩住民營企業的預期，提振民營企業家的信心。推進會次日，省委書記周祖翼、省長趙龍分赴泉州市、福州市調研企業節後生產、項目推進情況。

放開防疫政策後，中國各地在春節期間迎來人潮。圖為市民在海南省海口市博愛路年貨市場選購春節飾品。（新華社）

此外，安徽、浙江、山東、山西、廣東、河北、山西、雲南、吉林等地也在同一天召開「新春第一會」。也是在同一天，即將在今年兩會結束總理任期的李克強主持召開國務院常務會議，要求持續抓實當前經濟社會發展工作，推動經濟運行在年初穩步回升；推動消費加快恢復和保持外貿外資穩定，增強對經濟的拉動力。會議指出，深入落實穩經濟一攬子政策和接續措施，推動財政、金融工具支持的重大項目建設、設備更新改造形成更多實物工作量。同時，要持續加強外資企業服務，推動重大項目加快落地。

「一天也不耽誤、一天也不懈怠，緊起來、動起來、幹起來，確保一季度實現『開門紅』。」經過三年疫情的衝擊，在走出疫情陰霾的第一年，中國多地的緊迫感可見一斑，全力拼經濟也成為核心關鍵詞。

1月中旬，隨着各地進入「兩會」時間，2023年經濟增速目標也已陸續出爐，多數省份將目標定在5%至7%，其中海南、西藏和江西分別以9.5%、8%和7%的增長目標排名前三，擴內需促消費、製造業當家成為各地拼經濟的重要抓手。比如廣東提出要加快建設製造強省，實施製造業當家「一把手」工程。廣東還強調：「過去以製造業起家，也必將依靠製造業當家贏得未來，在新的高度挺起廣東現代化建設的產業脊樑。」

開關後廣東首個農曆新年假期。（陳葦慈攝）

作為首都的北京，自然也不例外。1月29日，市委書記尹力到東城區檢查全面從嚴治黨（黨建）工作情況，基層治理、作風建設也是尹力調研時強調的關鍵詞。事實上，梳理尹力任職北京市委書記以來的活動，治理一直是其強調的重點，着力打造「中國之治」的首都樣板，也是北京在拼經濟之外更重要的政治任務。

2022年10月23日，中共二十屆一中全會上，60歲的尹力被選為中共中央政治局委員，晉升副國級。2022年11月13日，尹力接棒蔡奇擔任北京市委書記，作為公衛專家，在疫情的「最後一公里」主政北京，彼時外界對於其能否推動精準防疫寄予厚望。因為在擔任北京市委書記之前，尹力最為引人關注的表現，均與公共衛生相關——一次是2003年非典時期，彼時歸國後的尹力調任衛生部辦公廳副主任，抗擊非典時尹力是唯一一個以專家身份參加專家座談會的官員；一次是新冠疫情早期，擔任四川省長的尹力率先實施「網格化管理」，比全國推廣該舉措早了兩天，此外，四川在明確定點救治醫院名單、切斷與武漢路面交通、組織醫療隊伍支援武漢等，都走在全國前面。

接任北京市委書記後，尹力的多數公開活動均與疫情防控相關，這是疫情作為大背景的需要。而在防疫之外，尹力的幾次活動都特別鎖定於治理這一關鍵詞，尤其強調要打造「中國之治」的首都樣板。 2022年11月16日，北京市委理論學習中心組舉行學習（擴大）會議，尹力在會上表示，推進中國式現代化，要落實到實際行動上。11月29日的二十大精神集中輪訓專題輔導報告中，尹力給出了具體的行動綱領——新時代首都發展的全部要義是加強「四個中心」功能建設、提高「四個服務」水準，更好服務黨和國家工作大局，更好滿足人民群眾對美好生活需要。這是引領城市發展的定向標，全市各項工作都要立足於此，決不能偏離動搖。

現任北京市委書記尹力在四川任職期間，到四川不足一年便將擔任省長。(四川省政府網站)

為了做到這一點，要「堅持建首善創一流，大力提升首都城市現代化治理能力」，「持續優化城市功能和空間佈局，科學把握超大城市治理規律，不斷提高城市規劃、建設、管理的現代化水準」，「堅持服務國家區域重大戰略，自覺把首都發展納入京津冀戰略空間考量」，「推動城市副中心建設，大力支援雄安新區建設，加快推進現代化首都城市圈建設」。最終的目標，尹力在12月18日北京黨建引領接訴即辦改革論壇的講話中，已經說的很明確，那就是：二十大明確了提高城市治理的要求，北京將進一步探索超大城市治理的「首都樣板」，為「中國之治」做出應有貢獻。

2023年1月15日北京市第十六屆人民代表大會第一次會議發布的《關於北京市2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃的報告》中，全力打造改革開放「北京樣板」，也被列為實現2023年經濟社會發展計劃的主要任務和措施之一。

從這個層面來看，作為首都的北京，2023年除了全力拼經濟，能否提供「中國之治」的首都樣板，才是尹力更大的挑戰。因為「中國之治」不僅關乎中國式現代化的內核，也決定着中國能否經受得住風高浪急的外部考驗。這一重任，非北京莫屬。具體成效如何，還需要實踐的檢驗。