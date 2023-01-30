營造營商環境支持民營經濟 「成都經驗」值得中國各地學習

最近，成都市政府四年前出台的一份「領導幹部可以參加各類商協會的各類公開商務活動」的規定又引起了人們的注意。

這份名為《關於進一步規範政商交往行為推動構建親清新型政商關係的實施意見》（以下簡稱《實施意見》）政府文件，鼓勵政商積極交往，同時也對政商的交往行為進行了規範，文件明確了政商交往過程中，公職人員十項可開展的交往行為，以及八項不應有的交往行為。

四川成都天府新區。（資料圖片）

文件特別要求政府相關部門及官員不得「漠視企業正當訴求、無視企業困難，在服務企業中推諉扯皮、不作為及「懶散拖」，對民營企業執法簡單粗暴、搞「一刀切」，以及對企業亂檢查、亂收費、亂罰款、亂攤派、亂募捐、頻繁和好倉執法等干擾企業正常生產經營行為。

對因政府換屆、領導幹部崗位調整和管理體制調整等原因，擅自改變或不認可政府、國有企事業單位等與企業依法簽訂的各類合同，對因「新官不理舊事」等行為也嚴格禁止。

在2023年中央經濟工作會議提出「支持民營經濟」「激發市場活力」等要求，同時民營經濟因為疫情等種種原因正遭遇幾十年少有的質疑與發展困惑的當下，這份文件重新在網上引起關注，有其深刻的現實原因。

經過抓鐵留痕的嚴厲整頓和制度性建構，這些年反腐工作取得了非常了不起的成績，腐敗蔓延的勢頭得到了有效遏制。但與此同時，在反腐與社會治理轉變的過程中，一些帶有投機色彩的明哲保身的官僚主義與形式主義現象也在上升。

特別前些年的市場整頓以及輿論場時不時刮起來的「妖風」，把市場與民營搞得有些妖魔化了，弄得好像市場與民營就意味着腐敗一樣，不少人建立了這樣的錯誤認識，因而不敢和市場接觸，不敢和民營保持溝通或支持民營發展了。

網絡大V司馬南等對聯想的攻擊讓很多民營企業家心驚。（多維新聞）

在一些地方，漠視企業正當訴求、無視企業困難，在服務企業中推諉扯皮、不作為及「懶散拖」，對民營企業執法簡單粗暴、搞「一刀切」。還有的則是因政府換屆、領導幹部崗位調整和管理體制調整等原因，擅自改變或不認可政府、國有企事業單位等與企業依法簽訂的各類合同，「新官不理舊事」。

事實上，這種情況不僅在當時的成都，在全國其它地方也普遍存在，包括一線城市如北京，和人們認為最具市場意識的對外開放窗口城市深圳等。各地有不少企業就是被這種官僚主義和形式主義拖垮的。而經過三年疫情與流動性防控，很多民營現在更難了，能僥倖生存下來就實屬不易。

這些行為規範在成都已經出台四年了，現在網上被人翻出來，還是讓不少人看後極為感慨。如果這些年這些要求在各地都能落到實處，不僅腐敗可以得到有效遏制，市場與經濟活力肯定也會是另外一個樣子。

要真正解放思想，把民營經濟當成自己人，切實解決企業難題，剷除官僚主義和形式主義，支持民營經濟發展併為各類市場主體做好服務，看來仍是任重道遠的任務。