《滿江紅》三大因素稱霸春節檔：每個人都能成為岳飛，誅殺秦檜

由張藝謀導演的內地春節檔電影《滿江紅》大火，該片講述南宋紹興年間，該片以南宋紹興年間，岳飛死後四年，秦檜率兵與金國會談為背景，是一齣融合喜劇、懸疑的電影。票房逆襲另一部大咖加持的科幻片電影《流浪地球2》，為什麼它能登頂票房榜首? 除了張藝謀的名頭吸引，主要有三大原因。



一是連續三年的疫情與流動管制在社會面造成了大範圍精神挫傷，隨着節前放開管制，第一波疫情過峰，又恰逢春節假期，人們的消費需求得到釋放，精神世界需要撫慰。張藝謀通過在影片中揉入大量幽默搞笑橋段，使用沈騰、岳雲鵬等一批內地流量IP，使原本沉重的歷史在不失悲壯的同時給觀眾帶來了輕鬆與快樂，契合了人們節日消費與釋放精神壓力的雙重需求，這是影片成功的「天時」因素。

第二個是在政治道德與精神底層層面，岳飛與秦檜忠奸不兩立的歷史故事上千年一直膾炙人口，這是中國歷史中令人最悲憤的悲劇，也是一場最大的冤案。在這一故事中，精忠報國、一腔熱血、一心收復失地的岳飛蒙冤被害觸動了人們的道德心理底線和屢遭外敵入侵歷史中希望有英雄人物帶領軍民捍衛河山的強烈精神期盼；而另一邊以「莫須有」罪名，充當皇帝趙構白手套，因殘害忠良而被鑄像下跪千年的秦檜，也滿足了國人對此類奸賊終極下場的報復性心理需要與對投降主義者割地求和苟安一隅的極度憎惡。

這一強烈的好惡反差從事件的開頭到結束，都密切吻合了中國人政治道德與精神世界的兩極，因而能打動中國人心上千年之久。

岳飛雕像，武漢黃鶴樓公園。（維基百科）

電影《滿江紅》以精妙的創意將這個故事搬上銀幕，精準擊中了人們的精神底層。尤其最後全軍吟唱《滿江紅》的張藝謀式表現手法着實打動了現場觀眾，而「秦檜」在完成傳唱《滿江紅》夙願後微笑求死以找回自己的場景，也出乎了絕大多數觀眾的預料。

這是屬於民族的故事，換了其它國家的觀眾未必能產生共鳴，包括在香港，因為歷史與各種現實原因造成的國家認同的缺失恐怕也不會引起多少共鳴。這可能也是《滿江紅》票房能逆襲超越另一部春節檔電影《流浪地球2》的其中一個原因。如果在國際市場，歷史題材片《滿江紅》未必是科幻題材片《流浪地球2》的對手，但是在國內市場，雖然兩部電影都各有奇思妙想，都滿足了觀眾的精神需要與想象，《滿江紅》產生的共鳴還是要更強烈一點。這應該算是《滿江紅》成功的「地利」因素。

第三，每個人都可以成為岳飛，每個人都可以誅殺秦檜。熟悉中國歷史的人都知道，真實的「滿江紅」是屬於皇帝、丞相、武將等大人物之間的恩怨鬥爭，是典型的朝堂政治，但是電影《滿江紅》卻由一群卑微到不能再卑微的小人物書寫。他們中有些人甚至連正規軍都不是，不過是一群更夫、藝妓、伙伕、打雜跑腿的罷了。但正是這樣一群在統治者眼裏可以隨意被處死、連草芥都不如的人，卻前赴後繼、捨生取義，寧願用自己的生命與鮮血去追求他們心中的歷史大義。

2009年08月15日，朱仙鎮，上書「忠昭日月」四個大字的岳飛廟正殿。（視覺中國）

歷史上留下過很多王侯將相的名字，他們享受榮華富貴，掌握人間生死，但是他們恐怕不是每個人都敢拍胸脯保證自己的道德水準能和他們的祿位相匹配。事實上，縱觀歷史，趙構、秦檜以及如電影中他們的走狗之流一直屢見不鮮，很多情況下，反倒是普通民眾以他們最樸素的價值與行為追求，映照出這些王侯將相的卑鄙與無恥，使得即便如秦檜這樣的老謀深算者也不得不現出原形。

歷史終究是由人民群眾書寫的，最起碼也是由人民群眾來矯正的。社會地位與道德和精神追求之間並沒有必然的關聯。不要小瞧你身邊那些販夫走卒，那些或怯懦或柔弱的泛泛之輩，更不要小瞧你自己，歷史每到關鍵時候，往往是這些卑微到被人無視的人才甘願犧牲自己去堵住道德大義的決口，完成民族的價值追求。在國家與民族大義面前，每一個普通人只要行動起來，都可以成為岳飛，都可以誅殺秦檜，都能唱響屬於自己的《滿江紅》，這應該就是《滿江紅》成功的「人和」因素。

最後，不少人說這部電影情節鋪陳環環相扣構思巧妙，另一種聲音卻恰恰認為這樣的鋪陳設計感太強了。如此長的推演鏈條，任何一環崩掉都可能招致謀劃者預想之外的結果，在現實中是根本不可行也不可能的。不過沒關係，這不是一部諜戰推理片，不需要太過嚴密的邏輯審視，看完開心快樂就行了。