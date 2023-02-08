百度加入全球AI大戰向ChatGPT挑戰　推聊天機器人「文心一言 」

2月7日，此前有消息稱百度版ChatGPT將在3月份完成內測，今日百度正式官宣百度文心一言產品。



百度在微信公眾號官宣大模型新項目文心一言（英文名ERNIE Bot）。百度在人工智能四層架構中，有全棧佈局。包括底層的晶片、深度學習框架、大模型以及最上層的搜索等應用。

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文心一言，位於模型層。

百度表示，百度在人工智能領域深耕數十年，擁有產業級知識增強文心大模型ERNIE ，具備跨模態、跨語言的深度語義理解與生成能力。

百度版ChatGPT官宣，百度搜索今年最重要升級

報道稱，百度搜索今年在技術上最重要的工作就是要把整個檢索系統變成檢索+生成雙模系統，內部預計在3月會做一個比較大的升級，而百度版ChatGPT將嵌入到百度主要的搜索服務中。

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