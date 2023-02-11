從ChatGPT中，我們能獲得什麼？

近來全球最熱的話題新星，非ChatGPT（Chat Generative Pre-Trained Transformer）莫屬。瑞銀集團報告顯示，ChatGPT目前月活用戶突破1億，成為史上用戶增長速度最快的消費級應用程序。



ChatGPT最為人驚歎的，是它快速高效的內容創作能力。無論是寫詩歌、編代碼、寫劇本、寫論文，還是市場分析、投資數據、日常聊天，與人類高度接近的語言互動模式，令它擁有驚人的生產力潛質。

陪伴在人身旁的「良師益友」

據ChatGPT官方介紹，它是一款於2022年11月30日發布的聊天機器人程序，是一款基於人工智能技術驅動的自然語言處理工具。

清華大學交叉訊息研究院助理教授於洋表示，可將ChatGPT視作一種應用。與以往類人工智能應用最關鍵的不同，在於它由全球網絡的海量資料訓練而成，既可溝通對話也能生成結果，集合了摘要提取、內容生成等多種技術，是一項非常重要的革命性創新。

香港大學校長張翔形容人工智能聊天機器人程式ChatGPT將對社會帶來「革命性」（revolutionary）影響，也為大學帶來挑戰。（倪清江攝）

從技術角度看，ChatGPT最大創新是對用戶的意圖理解，它既能通過學習和理解人類的語言來對話，也能根據聊天上下文進行互動，真正像人類一樣交流，它甚至會承認自己的錯誤、質疑人們預設提問的錯誤，並拒絕不當請求。

從通俗層面講，ChatGPT更像是一個網絡版的百科全書，亦像是陪伴在人身旁的「良師益友」。

在傳統搜索引擎查詢，需要人們熟知關鍵詞。比如當一個人想去劍橋大學留學，他需要打開網頁，點開一條條鏈接搜尋所需訊息。而在ChatGPT裏，人們只需提問，「我要去劍橋大學攻讀研究生，它的要求是什麼？推薦專業和課程有哪些？怎麼申請宿舍？學費是多少？」當人們像與朋友聊天一樣提完問題，ChatGPT「思考」之後將呈現一篇完整介紹，所有細節都能在其中找到答案。

在被質疑答案是否準確時，ChatGPT會說，「我使用在訓練中學到的規則和模式生成答案。通過使用大量文本數據和預先定義目標完成，以使回答儘可能符合人類語言習慣和語法。隨着我接收到更多詢問，我將繼續學習並逐漸改進我的回答。」

不少人說ChatGPT解放了生產力，因為人們不需再耗費更多成本在煩瑣的溝通搜索中，而是直接收穫結果，並且該結果比普通人所呈現的客觀、專業、準確得多。

圖為ChatGPT生成的對 "人工智能能給人類帶來什麼？"問題的答案出現在一個筆記本電腦屏幕上。OpenAI的在線聊天機械人ChatGPT在12月首次亮相時引起了轟動，本周宣佈該服務的商業版本，即ChatGPT Plus，將很快向美國的用戶提供。(Photo by Leon Neal/Getty Images)

打破可供到可用的階段壁壘

在清華大學新聞學院教授、元宇宙文化實驗室主任瀋陽看來，ChatGPT是由一群對技術充滿信仰的人工智能領域專家，在40億美元的高投入下，厚積薄髮結出的碩果。作為一種人類價值替代品，ChatGPT將沿着五個階段的路徑影響社會。

第一個階段叫可供，即誕生產品；第二個階段叫可用，是ChatGPT所處的階段，此前人工智能應用也有很多，但大家熱情不高，ChatGPT爆火的原因，是它把人工智能對話質量提升一大截並達到實用程度；第三個階段叫可信，人們願意使用1次和100次是不同的，持續使用的前提條件是它可解決實際問題，才能被人信任；第四個階段是可替換，代表人們不再熱衷搜索引擎或找人問詢，而是依賴在ChatGPT中尋找答案；而當第五個階段可塑造來臨時，社會形態就將改變，人們每天耗費在與ChatGPT的對話過程中，它給予人們何種訊息，人們就接受什麼，這將導致人們被訊息繭房約束。

瀋陽認為，ChatGPT剛剛打破可供到可用的階段壁壘，離可信可替換可塑造還有一段距離。如今，打開微軟Bing搜索引擎的新界面會發現，其中一種模式已能讓人直接與AI（人工智能）聊天機器人對話。在瀋陽看來，這是ChatGPT正從可用向可信階段進步的探索。未來通過不斷給ChatGPT「喂料」，這種思維持續進化將成為人工智能進化的主流。

應對就業危機的一把鑰匙

目前，ChatGPT的使用場景迅速向人們的生活滲透。人們通過向它提問，並不斷追問答案，已能用它寫詩歌、聊天、查詢投資趨勢，更有人用它編代碼、寫新聞、寫論文。不少網友因此擔心未來一部分工作將被ChatGPT取代。

ChatGPT之父Sam Altman曾坦言，「我認為所有的重複性工作都將被取代，只要是不需要兩個人之間進行深度情感交流的工作，都會在未來幾十年內，被人工智能做得更好、更快、更低成本。」

瀋陽覺得這樣的擔心不無道理，隨着ChatGPT能力的提升，更高學歷的腦力思考顯得岌岌可危。當ChatGPT提升25%的效率，理論上4個人中就會有一個人被裁。他認為，「離網路越近的行業，將最先被ChatGPT波及。」而以教育、編程、客服等領域的從業者為代表，使用越活躍的人群越會被直接影響。

當就業危機可能出現時，人們應考慮利用ChatGPT這把鑰匙，打開「大門」快速學習。於洋認為，最關鍵的點在於大學可與ChatGPT合作打破訊息和知識壁壘，將研究成果釋放至社會，讓全球人才更平等地獲取知識，成為人工智能領域的後備力量，以平衡ChatGPT對社會造成的就業衝擊。

瀋陽認為，ChatGPT擁有諸多機遇，同時也面臨不少挑戰。ChatGPT接受的是全球已知公共數據的訓練，還不能突破性地給出未知答案。一方面它無法區分提問內容是人類撰寫還是人工智能生成，任由發布錯誤答案或會引起誤導。另一方面，這些數據不少未經原作者同意即被收集，或將面臨版權和責任歸屬問題。

Chatgpt示範寫一封向鄰居介紹自己的字條（Chatgpt網站）

香港如何搭乘人工智能快車

ChatGPT的出現讓人類見識到人工智能的進步速度，不僅使全球科技企業迅速跟進研發，也讓不少國家和地區產生緊迫感，比如以百度為代表的內地網路科技企業已宣佈三月推出類ChatGPT產品——「文心一言」。

始終將創科作為強項和發展重點的香港，有理由發力作為，跟上人工智能的發展速度。擁有港大、中大、科大的香港特區，如何吃到以ChatGPT為代表的這波人工智能發展紅利，值得深思。

瀋陽建議，首先，香港需摒棄固有的傳統避險機制，轉變為風險容忍機制，為人工智能發展留足空間；其次，創科行業需吸納包括內地技術精英在內的全球人力資源，面向全球提供激勵計劃，比如為世界知名高校的優秀畢業生來港提供便利，賦予更優惠的政策，為其創業提供資金支持等；最後，應儘快對香港本地取得一定業績的公司，出台更好的輔導上市機制。