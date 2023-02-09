ChatGPT 成為近日全球熱門的話題，由 OpenAI 開發的人工智能，可以回答用家的問題，甚至透過關鍵字即時輸出長篇文章。ChatGPT 雖然免費使用，但由於地域限制，部分地區需要用 VPN，以及用當地電話號碼驗證。中國就有人看準商機，推出 ChatGPT 收費代問服務，甚至有山寨版大收會費。



ChatGPT 引起網上激烈討論之初，很多網民都想一試 AI 對話的體驗，淘寶上即出現大量新興的「ChatGPT 代問」服務。由 1~5 人民幣的普通代問，到 20 人民幣起的 AI 制作學術論文都有。

根據新京報貝殼財經報導，這些代問服務一小時能有高達幾萬至幾十萬不等的收入。記者截稿前再到淘寶搜尋「ChatGPT 代問」，發現已經被淘寶「河蟹」。

另外微信上也出現類似 ChatGPT 的山寨版小程式，如「人工智能寫作」﹑「GPT 問答」﹑「超級 AI」等，這些程式大部分都是連接到 ChatGPT 的窗口，即回答的內容是由 ChatGPT 複製回來。其中， 更有山寨版程式「獅子開大口」，推出會員制，包括 199 元包月﹑399 元包年﹑999 元包年會員。由免費使用的 ChatGPT，延伸到 999 元一年代問，這無本生暴利的情況非常誇張。

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資料來源：新浪科技﹑IT之家