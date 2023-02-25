俄烏戰爭一周年｜中國正式坐上牌桌　但是不會匆忙出牌

烏克蘭戰爭一周年，中國外交部公布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，相當於正式坐上了烏克蘭戰爭的牌桌。這是一份很好的「立場文件」，照顧到了各方關切同時又不為任何一方的關切所牽制。它站定了和平立場，同時又體現了中國的國家利益，更重要的是它不是外面熱傳的「和平方案」。



烏克蘭問題太複雜了，相關各方都是虎狼之輩，戰場裏面又沒有多少油水，中國沒必要去趟渾水，也沒有那個實力提「和平方案」，就這樣在牌桌上表明一下立場，展現一下姿態就挺好的，願意打的讓他們繼續打，中國繼續冷靜觀察，坐山觀虎鬥就是最好的辦法。

中國的主要任務現在還是發展經濟，搞好民生，趁現在還是戰略機遇期抓緊把自己的經濟體量搞的再大一些，讓人民收入與生活水平再提高一些，生活壓力能變小一些。現在這個世界正處在一個劇烈動盪變革周期，誰也不知道接下來會發生什麼事，中國必須抓緊把船造得再大一些，船越大生存能力越強，未來下場的時候才能掌握更多主動。

2022年4月21日，烏克蘭哈爾科夫，一名消防隊員在撲滅一間公寓的大火時停下來降温。（美聯社）

戰爭進行到今天，參戰各方都很着急，都想把中國拉下水。美國是想把中國與俄羅斯一起打包捆綁，推動西方與中國脱鈎，阻斷中國崛起復興進程，加速世界進入新冷戰格局；俄羅斯則是想把中國拉進烏克蘭戰爭的火坑，捆綁中國一起對抗西方，為俄羅斯承擔正面戰場壓力和國際制裁壓力，為俄羅斯利益火中取栗。在網路上，也有不少美國和俄羅斯的孝子賢孫打着各種旗號為美俄呼號，拼命鼓動中國下水。

在這些勢力拉扯下，中國政府一直保持着極大戰略定力，權衡利弊得失，與戰爭保持着適當距離。中國政府公布的立場文件，就左打違背「聯合國憲章宗旨和原則」、侵犯他國「主權、獨立和領土完整」的霸權侵略行為，反對使用或威脅使用核武器，右打「長臂管轄」、「單邊制裁」和「冷戰思維」，同時又為儘快結束戰爭危機提出了一些很具體的建議。它可能不是一份美俄雙方都滿意的文件，但是它是體現了中國立場和利益的文件。

中國在聯合國大會通過的關於要求俄羅斯立即、徹底、無條件從烏克蘭領土撤軍決議中投下棄權票，再次體現了中國的立場。

2022年3月9日，烏克蘭首都基輔，一名烏克蘭領土防衛部隊成員手持NLAW反坦克武器。（AP）

所以，中國會為俄羅斯提供「致命性援助」嗎？我認為大概率是不會的，至少目前是不會的。美國說他們拿到了中國打算「致命性援助」俄羅斯的情報並且打算公之於眾，考慮到美國無孔不入的情報能力和俄羅斯漏洞百出的安全體系，他們可能真的從克里姆林宮偷到了一些什麼東西，但是這些東西的真實性嚴重存疑。

以上這麼說倒不是中國不可以援助俄羅斯，但是要看時機和條件。

現在戰爭還在烏克蘭土地上進行，不管其原因多麼複雜，終究是一場以吞併一個主權國家領土為目的的戰爭，中國怎麼可能對策動戰爭的一方進行大規模軍事援助呢？而且，俄羅斯雖然損失慘重，還沒到撐不下去的時候，這個時候冒着與主流世界決裂的風險，以犧牲自身發展利益為代價大規模支援俄羅斯，中國又能得到什麼呢？

2022年4月19日，在馬裏烏波爾，人們在市場選購商品。（ 新華社）

國際政治除了道義還要講利益，在目前這種情況、在當下的國際關係中，不存在不顧自身安全與利益冒着被拖下水的風險去「拉兄弟一把」的幼稚想象。大家必須和利益結合起來，在彼此都覺得「划算」的前提下，才能讓關係更為鞏固。

當年抗美援朝，中國就是在美軍打過三八線、侵略進朝鮮土地並威脅到中國邊境安全的情況下，出於冷戰結構下地緣格局與國家長遠利益考慮才出兵的。19世紀的克里米亞戰爭，俄國沙皇因為錯判形勢陷入被英法兩國聯合放血的戰爭泥潭，戰後上任的亞歷山大二世審時度勢，是以出售阿拉斯加給美國為成本獲得了美國支持，才擺脱被動局面的。烏克蘭戰爭到了同樣地步嗎？恐怕還遠遠沒有。

所以，還是等一等，戰爭性質還在演變，中國有堅定的戰略定力，雖然已經坐上牌桌，但是要繼續和戰爭保持適當距離，先聚精會神做好自己的事，把經濟民生搞上去，把國家軟硬實力搞上去。

援助的事情可以談，但是也僅限於談，國際政治沒有無緣無故的愛也沒有無緣無故的恨，而且如今大家都是見過世面的人，為一些蠅頭小利賣命的事可不能幹，要大規模援助必須出大價錢才行。中國不是不可以「致命性援助」俄羅斯，援助當然可以，援助誰都可以，但是要看援助的性質、時機和條件，性質不對不行，時機不到不行，條件不行也不行，中國人不做不道義的事，也不能做虧本的買賣。

01影片：五分鐘回顧一年俄烏戰爭