01消息｜兩會召開在即　新一任中國金融監管部門負責人名單大曝光

再過幾天，一年一度的全國「兩會」便要召開。這是中國共產黨20大結束後的一次政府換屆會議，將會產生影響未來五年中國施政走向的高層人事。據《香港01》記者得到的消息，央行、銀保監會、證監會、發展改革委的新任掌門人均已確定。



現任央行行長易綱，是1958年出生，現已65歲，到了正部級官員的退休年齡，故已確定會正常卸任，他的職務將由現任第二十屆中央候補委員的中信集團董事長朱鶴新接替。

央行行長的職務將由現任第二十屆中央候補委員的中信集團董事長朱鶴新接替。（中信集團）

朱鶴新是1968年出生，今年55歲，正值年富力強，具有豐富的金融工作經驗。他自1993年進入交通銀行南通分行工作以來，從會計科會計做起，2000年升任南通分行副行長，2009年又升任江蘇省分行行長。2013年他成為交通銀行副行長，2015年調任中國銀行副行長，2016年空降四川省，出任負責金融、商務、投資、民營經濟、服務業等工作的副省長。2018年他又擔任央行副行長，2020年出任中信集團董事長。中信集團當年是在鄧小平倡導下、由榮毅仁創辦的大型綜合性央企，對於朱鶴新來說，執掌中信集團是很重要的工作歷練。

易會滿（視覺中國）

現任銀保監會主席郭樹清，生於1956年，今年67歲，已經超過了正部級官員的正常退休年齡，他的職務將由現任第二十屆中央委員的證監會主席易會滿接替。易會滿是1964年出生，今年59歲，曾長期在工商銀行工作，2013年升任工商銀行行長，2019年又升任證監會主席。今次他將會平調到銀保監會，成為新掌門人。

現任第二十屆中央候補委員的上海市常務副市長吳清，將會接替易會滿的證監會主席一職。吳清生於1965年，今年58歲，曾長期在證監會任職，作風強硬，成績突出。他在擔任證監會證券公司風險處置辦公室主任期間，曾處置了「德隆系」等31家違規證券公司，被業界稱為「券商屠夫」。後來，他出任證監會基金監管部主任，又曾強力懲治基金經理的「老鼠倉」行為。2010年他離開證監會，赴上海任職，擔任過上海市虹口區區長、區委書記，2016年升任副部級的上海證券交易所理事長。2018年他又出任上海市副市長，並在2019年兼任上海市委常委。

2017年3月，時任上海證券交易所理事長的吳清。

朱鶴新、易會滿、吳清，作為一行兩會的新任掌門人，他們的搭配別有深意。朱鶴新的多數職業生涯都在商業銀行領域，經驗豐富。他擔任央行副行長期間，主要負責金融穩定工作。他執掌中信集團期間，曾救助陷入困境的中國華融資產管理公司。他擅長處理問題，且比較穩。易會滿同樣有豐富的商業銀行工作經驗，除了比較穩之外，還很講政治。這兩個比較穩的人，再搭配一個作風強硬、敢做事情的吳清，既是一種平衡，又說明中國資本市場的一些亂象，還是會繼續「整肅」。

除了一行兩會之外，有「小國務院」之稱的發展改革委新任掌門人同樣已經確定。現任發展改革委主任何立峰，已經在二十大上升任政治局委員，預計將會出任國務院副總理，他留出的發展改革委主任一職將由現任第二十屆中央委員的商務部部長王文濤擔任。王文濤生於1964年，長期在上海工作，2001年出任上海市松江區發展計劃委員會主任，2008年成為上海市黃浦區委書記，後來又擔任過南昌市委書記、濟南市委書記，2018年升任黑龍江省省長，2020年調任商務部部長。