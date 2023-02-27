內地高校人事密集調整　曾有跨校經歷居多　多人晉升副部級

2月24日，教育部官網發布消息顯示，人工智能領域專家鄭慶華，教育部新聞發言人續梅，北京化工大學黨委常委、副校長雷涯鄰3人同日履新，分別出任同濟大學校長、北京郵電大學黨委書記和中國地質大學（北京）黨委書記。



鄭慶華本碩博均畢業於西安交通大學，破格晉升為副教授、教授，跨省履新同濟大學前，任西安交通大學黨委常委、副校長。續梅長期在教育部下屬媒體機構工作，執掌北京郵電大學前，任教育部新聞辦主任、教育部辦公廳巡視員，教育部新聞發言人。

雷涯鄰長期在中國地質大學（北京）工作，曾任學校黨委常委、副校長，2020年5月跨校交流，任北京化工大學黨委常委、副校長，如今跨校回到中國地質大學（北京）任「一把手」。續梅、雷涯鄰均為女性。

上述人事變動是近期高校人事密集調整的縮影。

鄭慶華出任同濟大學校長。（搜狐）

今年2月17日至24日，一周內，東北、華北、華中、華東、西北、西南十餘所高校黨委書記或校長調整，涉及東北林業大學、東北師範大學、大連理工大學、北京郵電大學、中國地質大學（北京）、武漢大學、湘潭大學、復旦大學、上海交通大學、同濟大學、西北工業大學、四川大學等。

另據微信公號「國防大學」2月21日消息，「肖天亮校長等大學領導多次深入試講課堂一線檢查指導」。此前，肖天亮是國防大學副校長。這意味着，肖天亮已出任國防大學校長。

跨校交流或有跨校經歷居多

跨校交流或有跨校、跨機構經歷是本輪高校人事變動的顯着特點。上文提到的鄭慶華從西安交大跨校交流到同濟大學，續梅跨機構執掌高校，雷涯鄰執掌中國地質大學（北京）前，曾在北京化工大學任職。

與續梅類似，湖南省政協副主席潘碧靈也是跨機構履新，且此前未有在高校任領導職務的經歷。潘碧靈長期在湖南工作，今年1月任湖南省政協副主席，2月兼任湘潭大學校長。

續梅出任北京郵電大學黨委書記。（教育部官網）

在跨校交流中，還有高校對調現象。譬如，西北工業大學校長汪勁松任四川大學校長，四川大學校長李言榮任西北工業大學黨委書記。

李言榮長期從事電子薄膜材料與器件應用研究，是電子信息材料專家，973項目技術首席科學家，中國工程院院士，亞太材料科學院院士。他獲得過不少科研獎項，出版過諸多著作，曾入選「教育部跨世紀人才」，擔任過電子科技大學校長，2017年12月任四川大學校長（副部長級），今年2月執掌西北工業大學。

汪勁松曾任清華大學副校長，電子科技大學校長，2013年任西北工業大學校長，今年2月任四川大學校長。他長期致力於先進製造裝備及技術、數控系統、現代集成製造等方面研究。

除明顯的跨校聯動外，本校履新者也不在少數。譬如東北師範大學黨委書記、校長雙雙更換，該校黨委副書記、紀委書記蘭恆斌任校黨委書記，副校長徐海陽任校長。武漢大學黨委常務副書記黃泰岩任校黨委書記，復旦大學黨委常務副書記裘新任校黨委書記，上海交通大學黨委常委、常務副校長丁奎嶺任校長等。

值得一提的是，他們雖是在本校履新，但之前有過跨校、跨機構任職經歷。分析認為，跨校交流既有利於鍛煉幹部，也有利於資源整合互補。

蘭恆斌長期在吉林大學工作，2016年1月跨校到東北師範大學任黨委副書記、紀委書記，今年2月履新東北師範大學黨委書記；裘新畢業於復旦大學新聞系，曾任解放日報報業集團黨委副書記、副社長，解放日報黨委書記、總編輯等職，還曾任上海市委宣傳部副部長、上海廣播電視台台長，上海報業集團黨委書記、社長等職。 2021年11月，裘新轉戰高校，任復旦大學黨委常務副書記，今年2月執掌復旦大學，任學校黨委書記。

丁奎嶺科教領域經歷豐富，曾在鄭州大學、南京大學、日本龍谷大學、日本東京工業大學求學或工作，回國後在中國科學院上海有機所工作，曾任中國科學院上海有機化學研究所所長。 2018年9月，丁奎嶺任上海交通大學黨委常委、常務副校長，今年2月本校履新，任上海交通大學校長。

雷涯鄰出任中國地質大學（北京）黨委書記。（搜狐）

值得注意的是，同樣是跨校、跨機構任職，其中還有不同，有人存在「回爐」現象。其中雷涯鄰、裘新最為明顯。雷涯鄰經歷了從中國地質大學（北京）到北京化工大學，再到中國地質大學（北京）的歷程。

裘新本身復旦新聞系畢業，從多家媒體機構任領導，到上海市委宣傳部副部長、上海廣播電視台台長，上海報業集團黨委書記、社長，兜兜轉轉再回到母校，如今成為復旦大學黨委書記。

年齡更替明顯，多人晉升副部級

年齡和級別也是觀察視角之一。本輪高校人事調整，年齡更替特徵明顯。卸任的高校黨委書記、校長，出生年齡從1957年到1963年。而接任者出生年齡從1961年至1978年，「65後」居多，最年輕的是東北師範大學校長徐海陽，徐海陽生於1978年8月。

中央黨校（國家行政學院）教授竹立家向《中國新聞周刊》表示，從年齡看，本輪高校人事調整目的是補充新鮮血液。他認為，在高校校長的選任上，學術背景與學術能力更被看重。

他說，本輪調整的高校，985工程院校和211工程院校領導居多，這尤為引人關注。高校領導跨校交流是正常現象，有利於鍛煉幹部，避免形成所謂的「圈子」。

本輪高校人事調整中，有多人從廳級崗位晉升到副部級崗位。譬如，新任大連理工大學校長賈振元、武漢大學黨委書記黃泰岩，復旦大學黨委書記裘新，上海交通大學校長丁奎嶺，同濟大學校長鄭慶華等，職務後都備註有「副部長級」。

另外，本輪高校人事調整中，至少有3名院士履新。譬如，西北工業大學黨委書記李言榮，是中國工程院院士；上海交通大學校長丁奎嶺、大連理工大學校長賈振元是中國科學院院士。

李言榮任電子科技大學校長時，組織系統人員曾評價李言榮，「熟悉學校教學科研特點和規律，工作思路清晰，具備豐富的院系工作經歷」。對於高校治理，李言榮同樣有自己的思路。

《中國科學報》此前報道，李言榮說，「真正需要注意的是，『雙一流』建設中，我們不能完全照搬國外的評價標準，而一定要堅持突出自身的特色，要強調大學對於本國發展的貢獻度」。

丁奎嶺、賈振元均為中國科學院院士。丁奎嶺主要從事手性催化合成領域的研究。賈振元是機械工程專家，入選過「新世紀百千萬人才工程」國家級人選，履新大連理工大學校長前，任該校常務副校長。

本文獲《中國新聞周刊》授權轉載

