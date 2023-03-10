韓正重新出山：見證香港大調整　退休常委任國家副主席成慣例？

3月10日，已經卸任中共中央政治局常委的韓正，當選為中國國家副主席。如同五年前當選國家副主席的王岐山一樣，韓正會繼續享受正國級待遇，或協助國家主席習近平負責外事工作。



韓正全票當選為中華人民共和國副主席。（香港01直播截圖）

在今次當選國家副主席之前，今年1月韓正成為新一屆全國人大代表，3月4日又成為全國人大會議主席團成員。根據中國政壇的規律，已經確定退休的中央政治局常委，通常情況下不會再成為新一屆全國人民代表大會代表。

如果已經卸任中央政治局常委，卻成為新一屆全國人民代表大會代表，往往意味着他很可能重新受到重用。比如，在2018年的全國人大會議上，已經卸任中共中央政治局常委的王岐山當選為國家副主席，排名僅次於當時的七位現任政治局常委。過去五年中，作為中央外事工作委員會委員的王岐山，協助習近平負責外事工作。

今次韓正的情況與五年前的王岐山一樣，都是在卸任政治局常委後當選全國人大代表，並繼而成為國家副主席。這意味着韓正很有可能將會沿襲王岐山模式，在外事工作中扮演重要角色。

不論王岐山還是韓正，他們都曾擔任過政治局常委，政治經驗豐富，資歷深厚，地位超然，由他們來出任國家副主席，可以更好發揮國家副主席的作用，有利於協助國家主席處理外事工作。值得關注的是，在今後中國政壇上，卸任政治局常委成為國家副主席，會否成為一種慣例。

2019年12月5日，時任中國國家副主席王岐山在人民大會堂，會見中俄友好和平與發展委員會的代表。（Getty）

韓正現年69歲，2003年便成為上海市長，2010年他曾訪問台灣，是內地首位訪台的直轄市長。他曾長期在上海工作，形象良好，既具有非常豐富的經濟工作經驗，又經常參與對外交流活動。他自2018年擔任國務院第一副總理以來，還兼任國家推進「一帶一路」建設工作領導小組組長，更是積累非常豐富的對外工作經驗。

除此之外，過去五年中，擔任國務院第一副總理的韓正還是中央港澳工作領導小組組長，負責港澳事務，親自見證香港從修例風波到港區國安法落地、選舉制度修改、新選制下立法會和特首換屆選舉等一系列重大事件。可以說，他積累了豐富的港澳工作經驗，是過去五年香港之變的重要參與者、推動者和領導者。

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