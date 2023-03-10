兩會｜習近平全票當選國家主席、中央軍委主席 韓正任國家副主席
3月10日上午9時，十四屆全國人大一次會議在人民大會堂舉行第三次全體會議，習近平全票當選為中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席。趙樂際全票當選第十四屆全國人大常委會委員長。韓正全票當選為中華人民共和國副主席。
會議表決關於國務院機構改革方案的決定草案，表決第十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案，表決總監票人、監票人名單草案，選舉中華人民共和國主席，選舉中華人民共和國中央軍事委員會主席，選舉第十四屆全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長，選舉中華人民共和國副主席。
【11：13】新當選國家領導人進行憲法宣誓，誓詞如下：
我宣誓：忠於中華人民共和國憲法，維護憲法權威，履行法定職責，忠於祖國、忠於人民，恪盡職守、廉潔奉公，接受人民監督，為建設富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化強國努力奮鬥！
【11：06】李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提·紮克爾當選為第十四屆全國人大常委會副委員長，劉奇當選為第十四屆全國人大常委會秘書長。值得注意的是，當中只有李鴻忠一人為2950票贊成、1票反對、1票棄權，其餘人均為全票贊成。
【11：03】韓正全票當選為中華人民共和國副主席。
【11：00】趙樂際全票當選第十四屆全國人大常委會委員長。
【10：58】習近平全票當選為中華人民共和國中央軍事委員會主席。
【10：56】習近平全票當選為中華人民共和國主席。
【10：33】投票結束，即將公布國家主席、副主席及人大委員長選舉結果。
【09：29】會議開始選舉。
【09：28】會議以2950票贊成、0票反對、1票棄權，表決通過了十四屆全國人大一次會議總監票人、監票人名單。
【09：21】會議以2948票贊成、1票反對、3票棄權，表決通過了十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法。
【09：06】十四屆全國人大一次會議以2951票贊成、1票反對、0票棄權，表決通過了關於國務院機構改革方案的決定。
上午9時代表大會第三次全體會議
1.表決關於國務院機構改革方案的決定草案
2.表決第十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案
3.表決總監票人、監票人名單草案
4.選舉中華人民共和國主席
5.選舉中華人民共和國中央軍事委員會主席
6.選舉第十四屆全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長
7.選舉中華人民共和國副主席
3月10日下午，舉行人大代表團全體會議，醞釀國務院總理的人選，中華人民共和國中央軍事委員會副主席、委員的人選；醞釀協商國家監察委員會主任、最高人民法院院長和最高人民檢察院檢察長的人選，全國人大常委會委員的人選。
在兩會上，國家主席習近平有甚麼言論值得關注？
習近平公開點名批評美國，非常罕見。此外，習近平又提到始終把民營企業當作自己人，支持平台企業大顯身手。
兩會有甚麼看點？
國務院機構改革方案顯示，將會組建國家金融監督管理總局、國家數據局，以及精減中央國家機關人員編制。