兩會｜韓正全票當選國家副主席　接替王岐山　料負責外事工作

第十四屆全國人民代表大會第一次會議第三次全體會議10日（周五）舉行，在中共二十大卸任政治局常委的國務院常務副總理韓正接棒王岐山，全票當選中華人民共和國副主席，繼續享受正國級待遇。



韓正以2952票贊成，0票反對，0票棄權當選國家副主席。投票採一人一票不計名形式，2977人有投票權，25人未出席，共計有2952張選票。



韓正全票當選國家副主席，進行憲法宣誓。(01直播)

過去五年，作為中央外事工作委員會委員的王岐山協助習近平負責外事工作，而現年69歲的韓正預料將延續王岐山模式。考慮到韓正目前負責推進「一帶一路」、粵港澳大灣區建設、港澳事務、京津冀協同發展領導小組、推動長三角一體化發展領導小組等工作，其負責領域或將不局限於外事工作，而將在其擅長領域發揮更大作用。

韓正在香港第七屆「一帶一路」高峰論壇上發表視頻致辭。（新華社）

根據資料，韓正為浙江慈谿人，但在上海長大，並在上海華東師範大學國際關係與世界經濟學系取得經濟學碩士學位。韓正在上海有超過40年的工作經歷，先後出任上海盧灣區委副書記、區長、上海市人民政府副秘書長、綜合經濟工作黨委副書記、計劃委員會主任、證券管理辦公室主任、上海副市長等職。

2003年，上海市第12屆人民代表大會第一次會議召開，當時尚不滿49歲的韓正高票當選上海市長，成為上海50多年來最年輕的市長。

2007年3月，習近平空降上海任市委書記一職，彼時韓正擔任上海市長，兩人因此經歷8個月的共事。韓正作為「上海通」，對習近平當時主政上海，相信曾起到很大的作用。

2012年中共十八大後，韓正當選中共中央政治局委員，升任上海市委書記，後來在2017年的中共十九大晉身政治局常委，其後任國務院常務副總理，並負責推進「一帶一路」、粵港澳大灣區建設、京津冀協同發展領導小組、推動長三角一體化發展領導小組等工作。

見證修例風波到港區國安法落地

韓正是中央港澳工作領導小組組長，過去五年一直負責港澳事務，親自見證香港從修例風波到港區國安法落地、選舉制度修改、新選制下立法會和特首換屆選舉等一系列重大事件，是過去五年香港之變的重要參與者、推動者和領導者。

在2020年港區國安法實施前夕，韓正曾表示，從國家層面建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，是中央基於香港局勢作出的慎重決策。依法懲治搞「港獨」、「黑暴」等的極少數人，堅決反對外來干涉，是為了維護絕大多數香港市民的合法權益和切身利益，保障香港的長治久安和繁榮穩定。

韓正又曾表達過對香港房屋問題的關注。他曾表示，香港的住房問題，有香港的歷史，有香港的發展的過程，解決這個問題，難度是很大的，但是總要有解決的開始的時候。韓正說，如果一直形不成共識、也沒有辦法，一有辦法就在立法會拉布，最後損害的是全港老百姓的利益。

國務院機構改革方案顯示，將會組建國家金融監督管理總局、國家數據局，以及精減中央國家機關人員編制。