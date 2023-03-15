李強、趙樂際、王滬寧履新後首次開會　政治要求均放首位

北京「兩會」3月13日結束，新當選的總理李強14日即主持召開了任內首次國務院常務會議，開始全面履行總理職責。

和往屆國務院常務會議主要側重於討論佈置具體工作不同，本屆政府召開的首次常務會議就把政治議題放到了首位，特別強調了國務院與黨中央特別是與總書記習近平之間的政治倫理關係，突出了國務院的政治定位。

會議通報在一開始就指出，「新一屆政府要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習領會習近平總書記重要講話和全國兩會精神，認真抓好貫徹落實。」強調，「國務院首先是政治機關，必須旗幟鮮明講政治，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』。」

3月13日，十四屆全國人大一次會議在北京人民大會堂舉行記者會，國務院總理李強出席並回答中外記者提問。（Reuters）

會議提出要」系統學習掌握習近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署」，「切實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來」。會議還強調"做好國務院工作，必須把維護黨中央權威和集中統一領導作為最根本的政治紀律和政治規矩，堅持和完善黨中央重大決策部署落實機制，自覺同黨中央重大要求對標對錶，確保黨中央決策部署不折不扣落實。"

李強在任內首次國常會上的表態被評論認為是本屆政府增強「四個意識」（政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識）、做到「兩個維護」（指維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導）的具體體現。中共二十大後，特別是本屆「兩會」後，隨着習近平領袖權威進一步鞏固，這些政治要求也更進了一步。

值得注意的是，在國務院系統召開首次會議同時，新組成的全國人大常委會和全國政協常委會也分別召開了首次委員長會議和常委會議，新上任的人大委員長趙樂際和政協主席王滬寧也都特別強調了政治站位。

趙樂際。（01直播截圖）

趙樂際在全國人大常委會上要求委員長會議組成人員"必須忠誠於黨、忠誠於人民、忠誠於憲法法律"，強調「要深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，自覺堅持黨的全面領導特別是黨中央集中統一領導，確保黨的理論、路線、方針政策和黨中央決策部署在人大工作中得到全面貫徹和有效執行。堅持把習近平新時代中國特色社會主義思想作為人大工作的行動指南，在結合實際、結合職責、創造性落實上下功夫，努力作全面學習、全面把握、全面落實的表率。」

王滬寧在全國政協常委會上也要求主席會議成員「要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和中共二十大精神，學習習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，在為國履職、為民盡責的過程中，進一步提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，始終堅持正確政治方向。」