台灣看兩會·四︱北京嚴防美台官方大開綠燈　兩岸缺互信難有轉機

兩會過後兩岸關係仍存在相當大的變數，蔡英文過境美國或麥卡錫（Kevin McCarthy）訪台的可能性，或令台海再掀大波瀾。台灣學者黃奎博認為，當前北京對台政策的主力放在對美鬥爭，嚴防美台官方互動一路「開綠燈」下去，從而影響到國家統一進程；學者鄧岱賢則指出，由於兩岸缺乏政治互信，兩岸關係在兩會過後難有轉機。



國民黨智庫「國家政策研究基金會」3月14日舉行「中共兩會後對台政策之影響」座談會，由身兼該會國家安全組召集人的金門縣前縣長楊鎮浯主持，邀請台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政治大學外交學系副教授黃奎博、海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢等學者專家共同與談。

黃奎博：雙箭頭做法補強統一論述

黃奎博從外交角度切入，他認為兩會之前態勢已經很明顯，即近一兩年來，中國大陸抵抗外力干涉已經高過反獨促統，習近平3月6日參加政協聯組討論時說，「以美國為首的西方國家」對中國大陸實施全方位的遏制、圍堵與打壓，「帶來前所未有的嚴峻挑戰」，說明陸方體認到外力干涉已嚴重影響到國家統一進程。

台灣政治大學外交系副教授黃奎博認為，民進黨政府或許因為美方影響，台獨論述與作為正在弱化、尖鋭性減少，背後最可能來自華盛頓影響，希望台灣不要添亂。（張鈞凱攝）

與此同時，黃奎博還觀察到，民進黨政府或許是受到美方的影響，其針對中國大陸的台獨論述與作為正在弱化，這個變化來自於華府希望台灣不要「添亂」。黃奎博認為，民進黨的「自我退縮」對大陸而言，相對是可控的，因此麻煩是在「外部」。

民進黨政府近年來標榜的「議會外交」或「智庫外交」，在黃奎博看來，是要掩蓋他們在外交上的頹勢。而美國國會議員的「友台」言論往往延伸為「友台」法案，再加上美台行政部門之間的互動，這些「綠燈」要是一個又一個開下去，很有可能變成台灣通往與美國關係升級的康莊大道，因此中國大陸需要嚴防綠燈開下去，最後達到提升美台關係的目的。

聯繫到此次兩會進行的機構調整，黃奎博認為可以對應到習近平提出的「一體化國家戰略體系和能力」，大陸有意要積極強化自立和自主性，才能有效對美鬥爭，相關的改革做法，再加上對台獨和外來干涉的嚴重關切，其實都能看到與涉台事務相關連的成分。

在微觀層面，黃奎博將焦點放在了疫情減緩之後，兩岸逐漸恢復的地方經濟和文化交流。他指出，這個過程中還未看到北京有更具體的統一相關論述，而「新時代黨解決台灣問題的總體方略」的內容，將會透過兩岸各界民主協商，以及擴大經濟文化交融合的「雙箭頭」來進一步補強。

黃奎博判斷，民進黨政府勢必會想各種辦法阻止類似民主協商的情況發生，將會成為未來兩岸高層緊張的根源之一。此外，由於中共仍不放棄在必要時以非和平方式完成統一，無論解放軍是否已做好「武統」準備，一旦兩岸關係緊張到中共要以非和平方式處理台灣問題時，後果都是台灣難以承受的。黃奎博總結，兩岸官方層次看不到「春暖花開」的跡象，北京對台硬的那一手，短期內也看不到放鬆的可能，還會再持續一段時間。

海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢直言，兩岸在如此緊張情勢下，完全沒有看見緩和兩岸關係的努力。（張鈞凱攝）

鄧岱賢：民進黨未努力和緩兩岸關係

鄧岱賢則從經貿方面觀察，提出與黃奎博類似的看法。鄧岱賢認為，大陸對台政策雖然不變，但軟得更軟、硬得更硬，針對台獨與外部勢力的軍事演習將會越來越多，而對台灣社會採取大交流、大合作、大發展的策略。現階段仍以和平發展、融合發展為主，包括強調九二共識、同等待遇，協助台資企業在大陸上市等等，以達到和平統一、一國兩制的願景。

回到台灣社會普遍關心的問題，兩岸關係在大陸兩會過後是否會有任何轉機？鄧岱賢並不抱以樂觀，表示縱然蔡英文和陸委會主委邱太三近來都有看似對大陸釋出善意的說法，但「完全沒有看見緩和兩岸關係的努力」。

鄧岱賢細數近期台灣官方在兩岸關係的實際政策，例如「小三通」目前只准許設籍金馬民眾可以通行，廣大的台商卻被禁止；除此之外，台灣已開放全世界人民赴台觀光旅行，包括港澳民眾在內，唯獨至今不開放大陸人士入台。他批評，民進黨政府迄今不承認「九二共識」，又找不到兩岸政治互信基礎，要如何要找到「維持台海和平穩定的方法」，「凡此種種皆是民進黨在主動破壞兩岸關係」。