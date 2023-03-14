兩會｜新任總理李強記者會金句回顧　5分鐘看清十大焦點問題

3月13日上午10時半，十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院新任總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席首場記者會並回答中外記者提問。

記者會上，李強就新一屆政府施政目標、中國經濟未來五年發展前景、港澳競爭力、兩岸關係、中美關係等十大焦點問題回答記者提問。

《香港01》一文盤點總理記者會十大焦點問題，5分鐘回顧李強金句集錦。



■ 新一屆政府施政目標？

新一屆政府的工作，就是要把黨中央的決策部署貫徹好、落實好，把黨的二十大擘畫的宏偉藍圖變成施工圖，與全國人民一道，一步一個腳印把宏偉藍圖變成美好現實。

以人民為中心

絕大部分老百姓不會天天盯著看GDP增長了多少，大家更在乎的是住房、就業、收入、教育、就醫、生態環境等身邊具體事。政府工作就是要貼近老百姓的實際感受去謀劃、推進，真正做到民有所盼、政有所為。

堅定不移深化改革開放

改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招，我們在推進中國式現代化、在實現第二個百年奮鬥目標的歷史處理程序中，還是要「吃改革飯、走開放路」。

■ 中國經濟未來五年發展前景？

對中國經濟的前景，我想用八個字來概括，就是「長風破浪，未來可期」。對此，我充滿信心。

■ 港澳的競爭力弱化了? 港澳未來發展前景？

有祖國作堅強後盾、有「一國兩制」的制度保障，香港、澳門的地位和作用只會加強，不會削弱。香港、澳門的明天一定會更加美好。

■ 對民營經濟的看法？

民營經濟的發展環境會愈來愈好，發展空間會愈來愈大。

■ 談兩岸關係

兩岸同胞是一家人，血濃於水，打斷骨頭連著筋。我們將在一個中國原則和「九二共識」的基礎上，繼續推動兩岸經濟文化交流合作，要讓更多台胞、台企來大陸，不僅願意來，而且能融得進，有好的發展。

■ 談中美關係

中美可以合作、也應該合作。中美合作大有可為。圍堵、打壓對誰都沒有好處。

■ 談中國疫情防控

實踐證明，我國疫情防控的各項策略措施是完全正確的，防控成效是巨大的。

■ 談人口紅利消失和就業問題

就業是民生之本，解決就業問題，最根本的一條，還是要靠發展經濟。我們的「人口紅利」沒有消失，「人才紅利」正在形成，發展動力依舊強勁。

■ 談糧食安全

我國糧食產量連續8年超過1.3萬億斤，總體上糧食安全是有保障的，政府所有支援糧食生產的政策只增不減，鼓勵大家多種糧，確保14億多中國人的飯碗牢牢端在自己手中。

■ 談政府履職能力、工作作風

大興調查研究之風

坐在辦公室碰到的都是問題，深入基層看到的全是辦法。高手在民間。我們要推動各級幹部多到一線去，問需於民、問計於民，向人民群眾學習，真正幫助基層解決實際問題。

提高創新執行能力

各級政府部門和公務人員，不能光踩煞車，不踩油門；不能盡設路障、不設路標。要堅決反對一切形式主義、官僚主義，真正做有創造力的執行者。