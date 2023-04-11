港生赴內地交流　能提升國家認同感？

中國政府不應避諱敏感問題，而應針對這些問題真誠地與外來的參訪者正面交流，這樣更容易說服對方。比方說，中國自從上世紀70年代末改革開放以來，經濟持續發展，在短短三四十年內由一個發展中國家躍升成為世界第二經濟大國，但同時也衍生出諸多問題，包括嚴重的貧富差距、貪污腐敗等等。



而且香港學生到內地考察，除了要共同處理大大小小的問題，如行程規劃、分組活動等，也會與當地學生一起學習交流，建立起感情。日後這些香港學生們畢業後，也會記得和內地同學交流的美好片段，從而維繫對內地的歸屬感。

有鑑於此，香港教育局立即調整行程，押後原本計劃推出的一些深入、偏遠的地區考察團，把本學年考察路線集中在鄰近的廣東省，並定位為較為現實可行的一兩日短線團。

同樣道理，香港公民科希望高中學生「走出課室」，透過在內地實地考察活動瞭解國家，那就應該有信心讓港生看到內地真實的方方面面。對大部分港生來說，只有坦誠的互動交流，才能獲得他們的信任，以及感受到自己身為中國人、身為中國一分子應有的責任和義務。

區區一個中學生考察團竟然出動教育局局長擔任領隊，甚至連港府二把手——政務司司長陳國基當天也親自到場送行，這是因為香港新成立的公民科今年開始安排高中生到內地交流，這個考察團作為「先頭部隊」，自然不容有失。

可惜好事多磨，公民科學生到內地考察的計劃可謂生不逢時，一推出就遭遇史無前例的新冠疫情，北上受阻。直到今年2月初香港陸續恢復與內地通關，港府才匆促準備。但許多學校都認為時間緊迫，難以在短時間內安排學生長時間到內地深入交流。

但要注意的是，港府自九七年以來一直都有舉辦學生赴內地的考察團，而且人數和資助金額每年都大幅增加，可是效果一直都不顯著。若以為增加內地考察活動就可提升港生的國家認同感，就是把問題簡單化了。活動過程中若有些安排不周到，反而會出現反效果。

香港與中國內地恢復全面通關後，大批港人近來紛紛北上消費或旅遊。4月初，約250名中學師生在教育局局長蔡若蓮帶領下，浩浩蕩蕩乘搭高鐵前往廣州和深圳進行兩天考察和交流。

以上述的公民科首個考察團為例，行程包括考察廣東名勝古跡、參觀廣州南沙企業、深圳前海深港青年夢工廠，以及前海國際會議中心等，相比從前「走馬觀花」式的考察團，這次的安排顯然更加充實和豐富，可以讓一些不熟國情的港生清楚知道中國的歷史文化和最新發展，因而產生對國家的自豪感。

香港與中國內地關係密切，但由於兩地長期分隔，部分港青缺乏國家認同感，過去數年經常參加反對內地的社會抗爭運動，試圖割裂香港與內地的聯繫。客觀而言，香港學生若能多到內地考察，確實有助他們建立對國家的認同感。

這些發展過程中出現的利弊，都是客觀存在的事實。可依我的經驗看，在過去多年的許多交流團中，無論是香港主辦方還是內地接待單位，往往只是渲染甚至誇大正面的事物，卻隻字不提當前存在的其他問題，結果予人一種硬銷的感覺。

豈料另一個技術問題接踵而來。原來，許多港人在陸港全面通關後紛紛申請回鄉證準備返回內地。根據計劃，逾4萬名公民科的港生也將在今年4月至8月陸續出發前往內地考察。不少師生都反映一時間難以預約到換領或申請回鄉證，即不能回內地。

其實，真理是愈辯愈明的。海外民眾對中國存在誤解、偏見並不出奇。中國政府不應避諱敏感問題，而應針對這些問題真誠地與外來的參訪者正面交流，這樣更容易說服對方。當然，如何提升自己的論述能力和水準是另一回事。

幸好負責辦理回鄉證的中國旅行社接納各方意見，很快就開設「綠色通道」，在星期日加班專門給師生辦理手續，一眾港生才能夠順利趕得及參加今年的內地考察活動。

舉着英美國國旗走上街頭， 充分暴露了部分港人的身份認同危機。（Reuters）

過去幾年香港政局動盪不已，年輕人在其中扮演了主要角色，港府一直認為這和教育制度有關。所以當局在兩年前落實「愛國者治港」原則後，立即改以公民科取代原有的通識科，要求高中生至少要到內地考察一次，以增加青少年對國家的認識，加強國民身份的認同。

以前，這種硬銷手段尚可達到目的，但在當前的互聯網時代，參加考察團的成員只要在網路上搜尋一下，就能輕易找到大量相關的負面資訊，然後全面否定主辦單位提供的資訊。這也是近年香港舉辦大量內地交流團，但效果一直不彰的主要原因之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

