洪雯稱談中港矛盾：有時只是文化差異　不該輕易說被人「歧視」

隨內地與香港恢復通關，兩地往來有所增加，不過最近有內地遊客稱來港被「歧視」。本是「港漂」的立法會議員洪雯則接受《鳯凰衛視》訪問，指一直謹慎不用「歧視」形容兩地文化差異，稱「歧視」屬個人感受且語意太重。



同時，她表示因廣東話發音問題引來網民在Facebook留言批評。對此，她表示不介意，因自信由心而發，但會慢慢糾正發音。



洪雯認為要慎用「歧視」一詞（資料圖片）

香港食肆侍應歧視內地客？ 洪雯：對本地人一樣態度

節目上，洪雯談論多宗最近發生的事件，包括有內地遊客抱怨來香港說普通話遭「歧視」。她指待應生不是對說普通話的人特別差，其實對本地人的態度也一樣，亦可能年紀較大聽力較差或聽不明白，不應該歸納為「歧視」問題。她認為，不能因一件個案，就得出香港人歧視說普通話的人的結論，否則容易引起兩地人之間的矛盾。

近期有內地遊客過關，要求關員說普通話。洪雯稱可能工作人員未必熟悉普通話、沒有硬性的工作指引要求講普通話，又或者覺得市民看似會說廣東話，所以才用廣東話溝通，沒必要引申出結論，指別人「歧視」。不但如此，她又舉例內地網紅單車被盜事件，稱內地城市這類事件時有發生，在自己家鄉也會碰到這種狀況，也不會與「歧視」扯上關係。

因廣東話發音被勸回內地 洪雯不介意該類評語

其實，洪雯亦有因廣東話發音而在Facebook評論區被批評，例如叫她返回內地。對此，她指家人看完難受，她卻沒有所謂，因自信由心而發，根本不會介意這類評語。不過，她認為立法會議員要接受公眾評議，又稱自身的廣東話水平的確需要提升，表示會留意、慢慢糾正好發音。

洪雯認為要提升自身的廣東話水平。（資料圖片/盧翊銘攝）

對外來人士來港對本地構成壓力表示理解

另外，洪雯談到本地人對內地來港人士的觀感，是多年來不同事件積累而成的，例如奶粉缺貨、推高樓價物價。她說，每個城市都有一個容量，如果遊客來的太快太多，的確對本地人的生活帶來滋擾，令本地人對內地人產生嫌隙。

她在節目中亦談及公屋輪候冊上有新移民分攤了社會資源，每日的150個單程證名額，部份會依賴香港的公共福利，包括公屋與綜援，從而對香港社會造成壓力，並指這是客觀現實，會引致本地人不滿。

第二種狀況是，社會精英流入香港，引述本地人流傳一句話「中環是講普通話的」。她指這情況會對本地人造成一定壓力，更擔心文化被衝擊、生活空間被蠶食。她又稱自己是外地來的既得利益者，但十分理解本地人的這種擔憂。