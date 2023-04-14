走馬看詩與遠方　內地年輕人為何要當「旅遊特種兵」？

日行3萬步、兩天兩夜不睡覺、一天輾轉十多個地點……如果不說是旅遊，恐怕會讓人以為這是哪支特種部隊在訓練。

「旅遊特種兵」一詞在內地社交平台上爆紅，它指最近在年輕人中流行的一種旅遊方式，用最短時間和最少費用來遊玩最多景點，像特種兵一樣挑戰身體極限。

內地年輕人為何選擇這種旅遊方式？是跟風效應，還是背後有現實原因？



本文獲《聯合早報》授權轉載。



旅遊像軍隊拉練

一名在安徽上大學的女生3月24日和朋友前往北京旅遊，週末短短的兩天，就打卡了南鑼鼓巷、鼓樓、故宮、雍和宮、天安門、頤和園、北海公園、天壇等一系列著名景點。為了趕時間和省錢，她星期五晚上在火車上過夜，星期六晚上為了等待天安門升旗，更是一夜未睡。

這名女生把行程照片發在抖音後，引起網友關注。有北京當地的網友說，自己都沒去過這麼多地方，還有人評論「這不是旅遊，是鐵人三項比賽」。

類似這名女生的年輕人還有很多，他們把時間和金錢節省到極致，在網上曬出一張張令人瞠目的行程單、預算表，被冠以「旅遊特種兵」稱號。

對於旅行中的消費大項住宿，「特種兵」們有很多解決辦法。同樣在上個月底，一名到深圳遊玩的女生發文稱，自己在未消費的情況下於海底撈包間留宿了一晚。不少網友質疑她濫用餐廳的服務，事實上，很多年輕人都在小紅書等社交平台上分享夜宿餐廳的經驗，包括海底撈、麥當勞等。此外，還有人在廉價洗浴中心、網吧等場所過夜。

也有年輕遊客選擇在交通工具上過夜，甚至連火車臥鋪的錢也省去，選擇票價最低的硬座。有網友分享了從鄭州去西安火車上的景象，夜晚的硬座車廂裡，幾乎全是週末旅遊的大學生。

「特種兵式旅遊」在內地年輕人群體裡已成為普遍現象，同程旅行資料顯示，今年清明節假期，62%的00後遊客選擇在夜間出發奔赴目的地，三成00後遊客一天打卡超過四個景區。最受歡迎的目的地，也是景點相對密集、公共交通便利的城市，如北京、重慶、長沙、上海、南京等。

不少年輕人深夜仍在海底撈店外排隊。（北京青年報）

走馬觀花還是善用時間？

對於「旅遊特種兵」，線民評價不一。有人批評，這種走馬觀花的打卡式旅遊毫無意義「如果認真玩，光故宮就能玩兩三天，想不通這些人玩了個啥，在大門口拍張照片嗎？」有人指出，「特種兵」玩法流行起來後，景區、交通工具人流量激增，影響其他遊客的旅行體驗，聚集在餐廳和車站的夜宿者也給人帶來不佳觀感。還有人擔心他們的身體狀況，「兩天不睡覺爬泰山，萬一出事怎麼辦？」

也有網民認為，不應對年輕人的旅行方式過於苛責，「青春就是要飛揚，來場轟轟烈烈的旅行又怎麼了？」上文中提到的那位去北京旅遊的女生，在接受未來網旗下「燃新聞」採訪時，反駁了對她「走馬觀花」的質疑：「整個旅程雖然很趕，但我們確實做了很多功課，也在認真體會每個景點的意義。很多人都評價說特種兵式旅遊太累，但其實我和好友都不覺得累，因為出去看世界帶來的幸福感已經超越了身體的勞累。」

對於「特種兵式旅遊」的新趨勢，一些地方也推出相應旅行配套，滿足年輕人需求。以山東為例，該省推出「高鐵環遊齊魯」套票，價格為399元人民幣，所包含的線路連接趵突泉、泰山、曲阜孔廟、青島海濱等多個景區。最近在社媒上以「淄博燒烤」爆紅的淄博市，還推出高鐵「燒烤專列」，遊客從濟南出發，最快40分鐘就可抵達該市品嘗特色燒烤。

一名在成都讀書的學生製作的旅行計劃，時間精確到分鐘，一天把廣元所有重要景點包括在內。（紅星新聞）

「特種兵式旅遊」背後原因

年輕人窮遊現象早已有之，行程緊湊的平價旅行團也是旅遊業界常態，但像「特種兵旅遊」這樣極端的方式，是近期才流行起來的，原因有多方面。

眼下內地年輕人獲取旅遊相關資訊，非常依賴社交媒體上他人的展示與推薦，一些網紅景點、網紅美食，都是在小紅書、抖音等平台最先出圈。很多人是看到別人曬照片，自己也去打卡拍照，發佈到網上，又帶動更多人。在這個過程中，難免會有「重展示、輕體驗」的情況出現，本應用心體會的旅行變成了走馬觀花式的完成任務，乃至包裝個人形象的社交資本。

小紅書上關於「特種兵式旅遊」的分享。（取材自紅星新聞）

不過，並非所有「旅遊特種兵」都這樣膚淺，對更多人來說，旅行的需求是真實存在的，並且遠超以往。三年冠病疫情，中國長時間採取嚴格的防疫措施，動輒封控、核酸檢測，嚴重影響民眾出行，對本就充滿探索熱情的年輕人來說，造成的影響更大。「大學才四年，疫情佔三年」，封控期間，學生別說去旅行，連校門都難出去。因此，當疫情結束後，年輕人「報復式旅遊」的意願最為強烈，很多人想要一口氣把之前「失去的青春」補回來。

然而，「理想很豐滿，現實很骨感」，「世界很大，錢包很小」。自疫情暴發以來，內地社會消費疲弱，大手大腳花錢的人少了，存錢的變多了。中國人民銀行公佈的資料顯示，去年人民幣存款增加26.26萬億元，同比多增6.59萬億元。據《中國青年報》報道，2021年，一項超2萬名受訪者參與的調查顯示，養老儲備日漸受到中國年輕一代（18歲至34歲）的重視，儲蓄率創下2018年以來的新高。其中，76%的年輕一代表示，增加儲蓄的原因在於「增加應急儲備」。

青年窮遊本屬正常現象，但和可以利用gap year（間隔年）長時間窮遊的發達國家同齡人相比，中國青年還多了層時間壓力。現實中，不僅畢業生忙著求職，就連在校生，也多利用學校假期考證或實習。中國國家統計局資料顯示，今年2月份，全國城鎮調查失業率為5.6%，其中，16歲至24歲勞動力調查失業率達18.1%。教育部的資料顯示，2023屆全國普通高校畢業生規模預計達1158萬，同比增加82萬。中國就業研究所所長曾湘泉接受《財經》雜誌採訪時分析，就業市場的供需結構問題未能解決，此外，2022年、甚至2021年暫緩就業、考研落榜的學生也將加入就業大軍，預計今年中國大學生的就業壓力仍較大。

內地就業競爭壓力愈來愈大。（資料圖片）

在理想和現實的夾縫中

內地年輕人旅遊意願強烈，但又普遍缺乏時間和金錢，只好把自身體力用到極限，變身「特種兵」也就不足為奇了。

「旅遊特種兵」現象，反映了當代年輕人處在理想和現實夾縫中的微妙心態，既不想放棄「詩與遠方」，又得精打細算地過日子。它也是疫後中國社會的一面鏡子，在現實經濟壓力下，民眾的消費意願即便有所恢復，消費能力也未必很快跟得上。今後，包括旅遊在內的更多領域，是否會出現相應的行業形態變化，值得關注。