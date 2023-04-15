揶揄美國讚嘆中國？巴西貧民總統盧拉訪華行　這三個細節值得關注

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）4月12日晚上抵達上海，展開為期4天的國事訪問中國行程，期間盧拉與國家主席習近平、國務院總理李強和人大常務委員長趙樂際會面，盧拉強調，誰也不能禁止巴西與中國發展合作。



《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地時政評論微信公眾號「牛彈琴」以《巴西總統在中國的這些話，美國人肯定不想聽》為標題，評論盧拉在央視受訪時三句話當中的細節，「牛彈琴」指出，「只有把人民的疾苦放在心裡的人，才有資格被稱為政治家，否則只是政客而已。」並批評美國應該要深刻反思。



中國的國際角色

「牛彈琴」分享第一個細節是，當盧拉回答「怎麼看中國的國際角色？」時，盧拉回答，50年前，沒有人相信中國可以在2023年成為現在這樣的一個大國。他更說道，「我覺得中國最讓世人欽佩的是，能夠在保持意識形態和政黨建設的同時，創造一種高速發展的經濟模式。」

此外，盧拉非常感慨地說：「我知道貧窮的中國是什麼樣子，也見證過巴西工資收入比中國高、巴西經濟看起來比中國強的時候，但是後來中國實現了飛躍式發展，這是中國政治能力的體現，這是政治成熟的表現。」

「牛彈琴」認為，盧拉旁觀者清。因為就他所知，在改革開放前，巴西人生活肯定比中國人富裕，「其實很多東南亞國家、中東國家，當時都比中國強，但就是在短短三四十年間，中國發生了翻天覆地的變化」，此消彼長，更讓盧拉感慨萬千。

中國貧困戶脫貧被視為重要課題。（資料圖片）

此外，盧拉提到了巴西又出現飢餓人口問題。盧拉指出，2012年巴西消除了飢餓現象，但是現在巴西又出現了飢餓人口，「這說明巴西的政治和經濟缺乏持續性，而中國不是這樣的。」

盧拉提到，自己對中國取得的非凡成就感到十分欽佩，「要知道讓幾億人脫離貧困，這可不是一件簡單的事情。」因此，盧拉說道，巴西需要友好、認真、謙虛地向中國學習。他指出，「我們不需要全盤照搬中國，但是也不能為了否定而否定。我們需要知道他們做了什麼，是怎麼做的，為什麼是正確的。」

「牛彈琴」指出，盧拉的態度，很坦率，很真誠，但更有緊迫感，他指出，「民本民本，民才是本啊，在脫貧等治國理政問題上，中巴確實可以多交流多合作。」

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）Facebook專頁發布他在中國北京與中國國家主席習近平接受群眾歡迎的照片。（Reuters）

挑戰美元霸權

「牛彈琴」提到，第二個細節，是對美國的揶揄。盧拉在受訪指出，為什麼中國等國的發展讓一些國家心生嫉妒，「很明顯，那些自認為是『世界主人』的國家感到了不安」。盧拉並未明說誰是「世界主人」，但他強調，「我們想對這些人說的是，我們不想比任何人更優越，我們只是渴望平等。這是大實話，這也是我們和中國建立夥伴關係的原因。」

此外，盧拉在美元問題上的大聲呼籲。在上海新開發銀行總部，盧拉更是拋出一連串的問題：「每天晚上我都會問自己，為什麼？為什麼這些國家都必須以美元結算？為什麼不能是人民幣或者其他貨幣？」當時，盧拉話都沒說完，台下掌聲久久不息。

盧拉繼續問道，「為什麼？為什麼？這到底是誰決定的？為什麼全世界一定要用美元？為什麼不是人民幣作為全世界兌換的貨幣？為什麼不是其他貨幣？為什麼中央銀行一定要去買美元？為什麼我們金磚銀行不能用自己的貨幣，來給這些國家提供貸款？」

美元霸權地位正在受到挑戰。（VCG）

盧拉更說道，「我們什麼都沒有，最有的就是耐心，中國人一定懂耐心是什麼東西。我知道大家長久以來習慣了使用美元，但我想，21世紀了，我們可以做一點非常不一樣的事情。」

「牛彈琴」指出，盧拉很明確表示，自己不想成為領導者，也不追求對任何人的霸權，唯一想要的就是建立一種新的全球治理模式。

因此，盧拉參觀了華為公司並會見了中方有關企業代表，對中國在5G等領域發展成就深表欽佩，希望拓展兩國相關領域合作，歡迎中國企業赴巴投資合作，助力巴實現數字轉型和低碳發展。

「牛彈琴」認為，美國要絞殺華為，但盧拉去參觀華為公司，「環顧世界，這樣的領導人，坦率地說，還真是不多的。但這就是盧拉。」

阿根廷與巴西聯手推進的「南美元」（SUR）——南美洲共同貨幣機制，建立歐元以外的第二大共同貨幣。圖為巴西經濟部長哈達德與總統盧拉（右）。（Reuters）

不忘貧苦的人民

「牛彈琴」指出，最讓自己感動第三個細節，是盧拉對苦難的回憶。當央視主持人王冠問道，「盧拉總統，您知道嗎，您在中國有很多粉絲，許多人對您的人生經歷很感興趣。您在小學二年級就不得不輟學養家，8歲就上街賣東西，還擦過皮鞋，後來又做了鉗工。這些經歷對您的人生意味著什麼？又如何塑造了後來的您？」

盧拉回應，自己認為是生活教會自己成為今天的樣子。他回憶，自己在一個非常貧窮的家庭長大，「我母親生了12個孩子，這12個孩子都是在家裡出生的，沒有一個在醫院出生。8個孩子存活，另外4個夭折了。那時候，家裡人都沒有工作。我去當小販，我賣過爆米花和花生，兄弟姐妹們賣過橘子、木炭和沙丁魚。在我的人生中最重要的是我有一位偉大的母親，她是我心目中的女英雄。」

盧拉接著說，自己永遠不會忘記自己來自哪裡，也永遠不會忘記當自己離開總統職位時會去向何方，「我成為巴西總統的原因只有一個，那就是改善最貧困人口的生活。」

「牛彈琴」盛讚巴西總統盧拉近日在央視的訪談，稱他是一個傳奇性的總統，「他的很多肺腑之言，有真情，有激情，更有見地，一般人真沒這種水平。」，更稱讚他是一個傳奇性的領袖。

盧拉訪華：圖為2023年4月14日，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在中國北京民大會堂會見中國國家主席習近平，兩人一同出席歡迎儀式。（Reuters）

「牛彈琴」指出，2022年盧拉再次當選巴西總統後，在一次公開場合，盧拉談到巴西最緊迫的問題，稱，「我想告訴你們的是，如果在2026年任期結束時，每個巴西人都能享用上咖啡、午餐和晚餐，我就完成了人生的使命。」，之後盧拉就流下了眼淚。

「牛彈琴」末段寫道，「看到一位網友的感慨：『只有把人民的疾苦放在心裡的人，才有資格被稱為政治家，否則只是政客而已。』，盧拉！不簡單！」，「牛彈琴」更批評，美國應該深刻反思。