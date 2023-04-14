中國巴西聯合聲明全文　盧拉邀習近平2024年國事訪問巴西

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）訪華，4月14日會見中國國家主席習近平。會後雙方發表「關於深化全面戰略夥伴關係」的聯合聲明。據中方發布的49點聲明內容，涉及烏克蘭、貿易、氣候變化、農業等議題，也談到盧拉邀請習近平在2024年方便的時候國事訪問巴西，慶祝兩國建交50週年。



聲明指，盧拉邀請習近平在2024年國事訪問巴西，習近平對此表示感謝，雙方將通過外交渠道就此溝通。

在烏克蘭議題上，聲明談到雙方一致認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，巴西方面積極看待中方有關提議，認為提議為尋求和平解決危機提供有益思路，中方積極看待巴方為推動實現和平所作努力，中巴雙方呼籲更多國家為推動烏克蘭危機政治解決發揮建設作用，雙方決定就此保持溝通。

聲明也談到要加強一系列的合作，包括雙方同意繼續促進互相投資、贊成繼續擴大貿易往來等，又指雙方願加強在港口領域的投資與合作，特別是發展基礎設施和改善港口運營。

雙方也歡迎巴西航空工業公司與中方有關航空公司開展合作。

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聯合聲明全文：

中華人民共和國和巴西聯邦共和國

關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明

（2023年4月14日，北京）

一、應中華人民共和國主席習近平邀請，巴西聯邦共和國總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦於2023年4月12日至15日對中國進行國事訪問。

訪問期間，兩國元首在熱烈友好的氣氛中舉行會談，就中巴關係、兩國各領域合作以及共同關心的國際和地區問題交換意見，達成廣泛共識。中華人民共和國國務院總理李強、全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際分別同盧拉總統會見。

二、巴方熱烈祝賀中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第一次會議和中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第一次會議召開，習近平主席再次當選國家主席、中央軍委主席。中方熱烈祝賀盧拉第三次出任巴西聯邦共和國總統。

三、雙方回顧並積極評價兩國建交以來夥伴關係發展取得的成果，認為應以今年中巴建立戰略夥伴關係30週年及2024年兩國建交50週年為契機，繼續推動兩國政府間互訪和各部門對話交流，增進政治互信，鞏固雙邊關係政治基礎，共同深化以開放包容、合作共贏為特徵的中巴全面戰略夥伴關係，深化在減貧、社會發展和科技創新等領域合作，拓展在環保、應對氣候變化、低碳經濟和數字經濟等新領域合作。

四、雙方認為，當前國際局勢風雲變幻，雙方需繼續努力，推動和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值。雙方重申維護國際法，包括作為其不可或缺基石的《聯合國憲章》宗旨和原則，維護聯合國在國際體系中的核心作用。重申推進國際關係民主化和踐行多邊主義的承諾。

五、巴方重申堅定奉行一個中國原則，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。巴方重申領土完整原則，支持兩岸關係和平發展。中方對此表示高度讚賞。

六、雙方重申支持聯合國權威，以及聯合國在維護國際和平與安全、促進發展方面的核心作用。認為有必要對聯合國及安理會進行改革，使之更具代表性和民主性，推動安理會進行必要和適當的改革，以使發展中國家發揮更大作用。中方高度重視巴西在地區和國際事務中的影響和作用，理解並支持巴西在聯合國發揮更大作用的願望。

七、雙方積極評價兩國在國際組織和多邊機制中的對話和協調，並將繼續加強在聯合國、世貿組織、國際貨幣基金組織、世界銀行等多邊組織及二十國集團、金磚國家、“基礎四國”等多邊機制下交流。中方支持巴方在2025年擔任金磚國家輪值主席國。雙方將持續深化金磚框架下各領域合作，雙方支持金磚國家成員國就金磚國家擴員進程進行積極討論，強調在基於廣泛協商和共識基礎上，明確擴員進程的指導原則、規則、標準和程序的必要性。

八、雙方同意持續深化在二十國集團框架下的有益合作。中方支持巴方自2023年12月1日起擔任二十國集團主席國，以此為契機加強發展中國家在二十國集團框架下的優先事項。雙方一致認為，二十國集團是就經貿、金融和發展問題進行對話與合作的主要機制平台，雙方將共同致力於促進二十國集團在實現可持續發展目標方面發揮更大作用。

九、雙方一致認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，一切有利於和平解決危機的努力都應得到鼓勵和支持。巴方積極看待中方有關提議，認為提議為尋求和平解決危機提供了有益思路。中方積極看待巴方為推動實現和平所作努力。中巴雙方呼籲更多國家為推動烏克蘭危機政治解決發揮建設性作用。雙方決定就此保持溝通。

十、氣候變化帶來的影響不容忽視，雙方決定加強在環保、應對氣候變化和生物多樣性喪失、推動可持續發展和加快向低碳經濟過渡等領域合作。

圖為2023年4月14日，巴西總統盧拉Facebook專頁發布盧拉與中國國家主席習近平在北京接受群眾歡迎時的照片。（巴國總統盧拉Facebook專頁）

鑑此，雙方決定在中國－巴西高層協調與合作委員會框架下成立環境和氣候變化分委會。

雙方承諾就氣候變化、環境問題在「基礎四國」、金磚國家等機制內繼續開展雙邊對話並協調立場。

十一、巴方祝賀中方在擔任《生物多樣性公約》第十五次締約方大會主席國期間，通過“昆明－蒙特利爾全球生物多樣性框架”，通過制定雄心勃勃、平衡且務實的框架，遏制和扭轉生物多樣性的喪失。雙方承諾加強合作以落實“昆明－蒙特利爾全球生物多樣性框架”，並就發展中國家主要關切擴大協作，包括為生物多樣性提供資金、開展科技合作及技術轉讓。雙方將根據《聯合國防治荒漠化公約》尋求共同應對荒漠化、土地退化及乾旱問題。

中方祝賀巴西亞馬孫地區貝倫市參與申辦2025年《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會。中方支持巴西申辦。

十二、雙方承諾將認真落實中國－巴西高層協調與合作委員會第六次會議通過的《2022年至2031年中巴戰略規劃》和《2022年至2026年中巴執行計劃》，決定優化中巴高委會架構，並於今年舉行第四次外長級全面戰略對話。

十三、雙方強調中國－巴西高層協調與合作委員會對於指導和協調雙邊各領域合作方面的重要作用。雙方同意在高委會框架內繼續促進相互投資，在符合兩國各自利益和法律的基礎上，探索新的經濟互補領域和合作機遇。雙方願意探討南美一體化等巴西發展政策和投資計劃，同「一帶一路」倡議等中國發展政策和國際倡議進行對接。

十四、巴方歡迎中方為加速落實聯合國2030年可持續發展議程提出的全球發展倡議。雙方將共同努力，尋求推動全球發展更加繁榮、可持續和平衡，不讓任何一個國家掉隊。

十五、雙方一致認為各國前途命運緊密相連，不同文明應包容互存、交流共鑑。巴方關注中方提出的全球文明倡議。雙方憶及聯合國文明聯盟全球論壇的重要性，2010年第三屆論壇在巴西舉辦。

十六、雙方強調，文化、旅遊、教育、體育等領域合作，對增進兩國社會相互了解具有積極作用。雙方將共同努力加強文化交流。雙方決定推進落實兩國合作製作電視片和合作製作電影有關協議，以促進視聽作品製作領域交流，密切中巴社會和文化聯繫。重申願推動兩國科研、教育機構和留學生交流，進一步推動在巴中文教學和在華開展巴西葡萄牙語教學，促進中國學生更多赴巴西開展學術交流，便利兩國對對方國家現行的學位認證機制的了解。

十七、雙方積極肯定雙邊貿易良好勢頭。雙方贊成繼續擴大貿易往來，積極促進貿易多樣化，推動貿易便利化，促進服務貿易及農產品貿易，提高產業鏈供應鏈韌性。雙方肯定兩國在海關及檢驗檢疫領域的良好合作，並承諾為雙邊貿易涵蓋更多更具競爭力、高附加值產品創造便利條件。

十八、雙方肯定在農業及農產品貿易方面的合作具有戰略意義，對雙方主管部門在衛生和植物衛生及食品安全等領域達成的共識表示滿意，承諾將在這些領域加強對話，以堅定推動兩國糧食、農產品貿易的安全順暢發展。

雙方高度讚賞完成關於巴西輸華陸生動物蛋白飼料檢疫和衛生要求議定書的磋商及簽署工作，並承諾積極推進巴西碧根果、芝麻、高粱、大米輸華議定書磋商。除此之外，雙方制訂了動物源性產品電子證書合作工作計劃。雙方承諾將繼續進行植物檢疫電子證書工作計劃磋商。

巴方確保推薦註冊的肉類企業符合要求，中方將按程序批准符合要求的企業在華註冊。

雙方同意開展禽流感防控技術合作，包括探討禽流感無疫國要求。中方願同巴方就禽流感疫情防控加強交流，巴方承諾將加強防控措施，確保本國禽流感無疫狀態。

中方願加快對巴方口蹄疫無疫區的風險評估進程，巴方承諾盡快邀請中方專家赴巴開展實地評估，雙方共同推動相關評估認可工作。

雙方讚賞兩國主管部門在恢復巴西牛肉輸華問題上的努力與合作。此前，因巴西發現一例非典型瘋牛病病例，根據現行的巴西牛肉輸華議定書，巴方暫停對華牛肉出口。

十九、雙方願推動兩國科研機構和企業加強農業科技、創新和研發等領域合作，重申擴大在可持續低碳農業、數字農業、土壤保護技術、水資源、農業灌溉的基礎設施和動力來源、農業生物技術（包括便利基因材料交流、獲得研發支持等）、種子、農業生產資料以及投資等領域的合作意願。

二十、雙方將加強漁業和水產養殖領域的交流，一致認為兩國在魚類貿易及其他漁業產品貿易上有巨大發展潛力。

盧拉訪華：圖為2023年4月14日，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在中國北京民大會堂會見中國國家主席習近平，兩人一同出席歡迎儀式。（Reuters）

二十一、雙方同意積極鼓勵兩國企業到對方國家開展投資，特別是在基礎設施、能源轉型、物流、能源、礦業、農業、工業以及高科技領域。雙方祝賀簽署《關於促進產業投資與合作的諒解備忘錄》。

二十二、雙方一致認為兩國在包括鐵路在內的交通基礎設施領域的投資與合作潛力巨大，認可經濟和社會的可持續發展取決於高效的交通基礎設施。雙方願深化港口領域的投資與合作，特別是發展基礎設施和改善港口運營。

二十三、雙方認可在航空領域開展戰略交流的重要性，一致認為，應共同努力加強在中巴高委會項下航空領域的對話，並在該領域廣泛開展產業合作。雙方歡迎巴西航空工業公司與中方有關航空公司開展合作。

二十四、雙方強調兩國在數字經濟領域的共識與互補性，讚賞《關於加強數字經濟領域投資合作的諒解備忘錄》的簽署，打造數字經濟夥伴關係；落實雙方業已簽署的《關於推動可持續發展領域投資合作的諒解備忘錄》，打造可持續發展夥伴關係。

二十五、雙方一致認為，電子商務在促進貿易發展方面潛力巨大，同意繼續落實雙邊電子商務合作諒解備忘錄，在電子商務合作機制下開展務實合作，繼續加強政策溝通，鼓勵企業對接和地方合作，開展能力建設，分享發展模式和經驗，共同推進中巴數字創新發展。

二十六、巴方重申邀請中方投資者擴大在巴投資，特別是參與“投資夥伴計劃”，該計劃是世界上最大的包括環境領域在內的基礎設施一攬子特許經營項目計劃之一。

二十七、雙方對兩國財政部簽署合作諒解備忘錄表示滿意。雙方同意深化經濟財金領域對話，加強本幣貿易，推動可持續融資領域合作，深化財金智庫交流，促進會計審計監管交流，分享監管政策和經驗，繼續為各自企業依照當地法規投資興業提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境，推動兩國投資合作高質量發展。

雙方同意就推動中巴擴大產能合作基金在促進雙邊投資合作方面有效發揮作用加強對話。

二十八、雙方讚賞中巴在財金領域特別是新開發銀行與亞洲基礎設施投資銀行框架下合作取得的進展。雙方願共同建設有關機構，促進兩國及全球的共同發展。雙方重申對新開行的支持，支持新開行以循序漸進、地域平衡的方式吸納新成員，並提高機構治理水平。雙方強調兩國在提升新興市場和發展中國家在全球經濟治理中的影響力和話語權方面發揮的作用。雙方歡迎巴西前總統迪爾瑪·羅塞夫擔任新開行行長。

二十九、雙方強調以公平公正方式在本國和國際上進行能源轉型和減排的重要性，這需要考慮到各國國情特點、能源需求的增加和保障能源安全的必要性。雙方同意在有關領域進一步開展雙邊對話，深化各自公共政策信息交流，以更好推動清潔能源使用，促進實現各自能源矩陣脫碳的技術研發。

三十、雙方重申願共同努力在可再生能源、能源轉型和能效領域，特別是生物能源、氫能源、可持續航空燃料等方面開展合作，促進雙方開展能源轉型領域的相互投資和研發、創新合作。

三十一、雙方認可科技創新對於兩國經濟發展與經濟競爭力的戰略作用。雙方指出，雙邊合作是實現上述目標的關鍵方式。鑑此，雙方決定密切電子商務、低碳經濟、數字經濟和信息通信技術等領域合作。雙方同意鼓勵兩國創業生態系統進行互動，建立聯合研究、開發和創新中心，並合作開展有關項目。

三十二、雙方認為，兩國在信息通信技術領域的合作與投資潛力巨大，高度讚賞兩國簽署該領域諒解備忘錄。一致同意進一步密切兩國公私領域參與者聯繫，創建機制促進兩國企業建立合資企業和技術夥伴關係。表達進一步促進相互投資多元化的意願，例如中國企業宣佈在巴西進行通信領域和電子產品的技術研發。

三十三、雙方憶及1988年創立的中巴地球資源衛星項目取得的成就，重申願強化和拓展兩國在和平利用外層空間方面的合作，並強調合作中應共同推動新技術研發、開展包含技術轉移要素的項目。雙方高度讚賞《關於合作研製地球資源衛星06星的補充議定書》和《2023－2032年中國國家航天局與巴西航天局航天合作計劃》的簽署，同意加快推進中巴地球資源衛星06星的研製和中巴航天合作大綱有關項目的實施，深化中巴地球資源衛星05星的方案論證，拓展月球與深空探測等領域合作。雙方同樣支持目前正在巴西進行建設的用於研究暗物質的BINGO射電望遠鏡項目。雙方還強調金磚國家遙感衛星星座的重要性，認為這是南南合作的典範，有利於所有參與方。雙方強調，包括深空探測在內的和平利用外空活動應以國際法為基礎，且應有利於促進國際合作。

三十四、雙方憶及，巴西是少數擁有第四代同步輻射光源技術的國家之一，中國也正通過推進第四代同步輻射光源建設，以共同發展新一代光源技術。雙方歡迎巴西科技創新部全國能源材料研究中心和中國科學院高能物理研究所開展合作，以促進巴西天狼星同步輻射光源和中國高能同步輻射光源協作。

三十五、雙方同意在便利兩國人員往來、擴大旅遊交流方面加大努力。考慮到促進兩國雙向旅遊系《2022年至2026年中巴執行計劃》制定的目標之一，雙方願推動兩國旅遊合作諒解備忘錄的簽署。巴方讚賞中方將巴西列入恢復出境團隊旅遊國家名單。

三十六、作為體育大國，雙方願推動體育合作諒解備忘錄的簽署，旨在鼓勵各類體育項目、體育醫學與科學的交流。

三十七、在全球面臨糧食不安全的人口數量再次上升的背景下，雙方憶及兩國在抗擊飢餓與貧困、採取措施保障低收入群體享有健康食品等方面的成功經驗。雙方致力於在全球範圍內消除飢餓與貧困，認可“聯合國家庭農業十年（2019－2028）”倡議，認為社會政策和家庭農業政策在抗擊貧困和營養不良方面發揮關鍵作用。鑑此，雙方同意通過技術合作、合理使用機械、在小農戶應用可再生能源等方式密切合作，制訂共同工作計劃，探討與抗擊飢餓和貧困、農村發展相關的議題，包括改善收入轉移的政策合作與經驗交流、經濟社會包容性、糧食可持續生產等。

三十八、考慮到將農村發展計劃和抗擊飢餓計劃統籌關聯起來的重要性，中國農業農村部與巴西社會發展和援助、家庭和抗擊飢餓部、巴西農村發展與家庭農業部共同簽署了諒解備忘錄，旨在深化社會和農村發展領域合作，共同抗擊飢餓和貧困。

三十九、雙方承諾將密切衛生領域合作以降低流行病風險。為此，雙方就中國擔任上屆金磚輪值主席國期間宣布的流行病預警系統和金磚國家疫苗研發中心等倡議表示歡迎。雙方還承諾將在疫苗和藥物生產以及提早防治有流行潛力的疾病等領域推動雙邊科學交流。

四十、雙方歡迎在應對新冠疫情期間建立的雙邊合作。中國疫苗在巴西抗擊新冠疫情中發揮了重要作用，為數百萬巴西民眾的生命得到拯救作出了貢獻。同時，巴西社會對疫苗進行了嚴格和創新的測試，為證明中國疫苗的安全性和有效性作出了貢獻。

四十一、雙方同意擴大城市建設領域合作，願推動《關於加強城市建設領域合作的諒解備忘錄》的簽署。

四十二、雙方決定發起兩國負責國際發展合作和人道主義合作的部門間對話，以擴大相互了解和良好實踐交流，分享應優先考慮的議題和地域等信息，以及探討在涉及發展合作的多邊論壇中協調立場的可能性。雙方同意共同開展三方合作。

四十三、雙方一致同意深化兩國立法機構及下設各專門委員會、友好小組之間交流，進一步發揮好中巴立法機構定期交流機製作用。巴方宣布，巴西國會近期成立巴中議員陣線和巴西－金磚國家議員陣線。

四十四、雙方將加強兩國地方交流合作，中方願繼續為巴西駐成都總領事館建館和履職提供便利，擴大中國中西部地區同巴西交往。巴方強調，巴西駐成都總領事館一經開館並運行，將促進以科技領域為重點的雙邊合作。

四十五、雙方同意同其他拉美和加勒比夥伴一道，加強在中國－拉美和加勒比國家共同體論壇框架內合作，共同推動落實《中國－拉共體成員國重點領域合作共同行動計劃（2022－2024）》以收穫具體成果，為2024年中拉論壇成立10週年時召開論壇峰會創造條件，共同推動平等、互利、創新、開放、惠民的中拉關係深入發展。中方願深化同南方共同市場合作。

四十六、雙方一致認為，應繼續維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，重申支持基於多邊規則的國際貿易，支持透明、非歧視、開放、包容等原則。強調恢復世貿組織爭端解決機制的重要性，同意推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

四十七、雙方認為，兩國企業間開展對話對促進兩國經貿關係發展具有重要意義，鼓勵兩國企業建立新的夥伴關係。雙方祝賀2023年3月29日舉行的中國－巴西商業研討會取得成功。

四十八、訪問期間，雙方簽署並達成了一系列協議和諒解備忘錄，涵蓋減貧、抗擊飢餓、糧食安全、科技創新、航天、信息通信、投資、海關檢驗檢疫、財金、數字經濟、貿易便利化、電視製作、媒體等合作領域。

四十九、雙方認為，盧拉總統此訪取得圓滿成功，在兩國關係史上具有重要意義。盧拉總統感謝習近平主席以及中國政府和人民在訪問期間給予的熱情友好接待，並邀請習近平主席在2024年方便的時候對巴西進行國事訪問，慶祝兩國建交50週年，習近平主席對此表示感謝，雙方將通過外交渠道就此進行溝通。