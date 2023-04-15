盧拉：誰也不能禁止巴西與中國發展合作

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）訪華期間、4月14日與中國國家主席習近平會談。盧拉說，誰也不能禁止巴西與中國發展合作。



根據俄羅斯衛星通訊社，盧拉會見習近平時說：「昨天我們參觀了華為，我們想以此向世界展示，我們對我國與中方的關係不持有偏見，誰也不能禁止巴西與中國改善關係。」

中國巴西聯合聲明指，盧拉訪華期間，中巴雙方簽署一連串雙邊協議，涵蓋貿易、投資、數碼經濟和科技創新等領域。

盧拉12日晚上抵達上海，展開為期4天的國事訪問中國行程，13日下午參觀中國電訊設備供應商華為（Huawei）上海研究所。結束上海之行後，盧拉13日晚抵達北京。

他14日早上於北京人民大會堂與全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際會面，其後到天安門獻花。他與工會領袖見面後，返回人民大會堂與國務院總理李強會面並獲國家主席習近平舉行歡迎活動，當中包括見證大約20項合作協議的簽署儀式，雙方之後會閉門會談，習近平還設宴款待對方。

習近平與盧拉會晤後，雙方發表「關於深化全面戰略夥伴關係」的聯合聲明，盧拉也邀請習近平2024年方便時國事訪問巴西，慶祝兩國建交50周年。