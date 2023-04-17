實幹變虛無　中國官僚主義的老問題與新表現

撰文：許祺安
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中國北方一座特大級城市，其轄內一家縣級政府被法院終審判決歸還企業近億元欠款。一件清晰明瞭，沒有爭議的欠債還錢案件，卻讓企業陷入了上天入地兩茫茫的漫長要債囧途中。之所以如此，是時任官員並不願意承擔過去的舊賬，更何況在中共當前下嚴格的黨紀與法紀下，他們寧可採取推躲等靠，庸懶散拖的方式將「包袱」繼續甩下去。而宣判的法院遲遲不予強制執行，則擔憂民告官的事情放大，要承擔政治與社會穩定的「罪責「。

這樣類似的案例並沒有隨着官僚體系走向清廉，而有所減少。在過去，「上面動動嘴，下面跑斷腿」，是內地民眾用來形容官場形式主義和官僚主義。經過近十多年的強力反腐與全面從嚴治黨，內卷與躺平，懶政與怠政，選擇性與過度化作為等成為官僚主義的新特徵。

舉例來說，這裏的新特徵具體體現在這幾個方面：懶政、逃避責任、不作為，毫無擔當和解決問題的勇氣，內地各個高校在疫後仍封閉管理被認為是一種典型的懶政行為；看不見人民、看不見民營企業、看不見社會和經濟發展的問題，所以才會有疫情期間兩個輿論場的撕裂，疫後對民間情緒缺乏基本把握，自說自話；權力大過法律、政治大於治理、口號多於實際；官大一級壓死人，外行領導內行，隨便發號施令，比如疫情初期疾控系統暴露出來的外行領導內行的問題，防疫過程中的違法行為等；只關注升官的路徑、埋怨收入少升官慢，卻從不探究自己幹了什麼、有什麼政績。這些瀰漫於中共官場的官僚主義，已經越來越成為第五個現代化和中國式現代化的巨大阻力和障礙。

中共的紀檢監察部門將在2020年集中整治改革落實過程中的形式主義、官僚主義問題。（VCG）

究其原因，曾經在中國經濟高速發展時期習慣享受 「共同利益」的官僚體系，面對新時代刮骨療毒式的全面從嚴治黨，明顯產生了不適應，衍生了軟抵抗。他們中的不少人摸索並變換着新的為官之道來逃避責任，規避風險。不少官員自我辯護，之所以不作為是因為「不敢為」，只能通過所謂的內卷與躺平才能「自然地」 「平安地」繼續進步，升官。

「先幹起來，出了問題我負責」——敢於發出這種言語的官員似乎越來越少，一旦有了這樣的話，那就是遇水搭橋，見山開路，是擼起袖子實打實的積極作為。但目前的官僚體系一旦遇到問題，各式的花樣退縮、阻攔，大都以脱責為首要為官之道。就如當前官場內的語言習慣多以「我們抓緊時間研究處理」、「我們積極準備解決」……這樣的語言，加之誠懇的表情絕對讓人舒適、信任。但經過現實社會的無數次鞭打，再結合體制內的語言藝術，就不能再按照正常邏輯來理解這些「美好」的官話了。

什麼「抓緊時間，積極準備」，而是官場根據想不想辦，能不能辦來決定。想辦，不管能不能辦都能辦，那麼這個解決就會很快；不想辦，不管該不該辦都不能辦，那麼這個準備時間就是無窮盡。只要官員強調「正常」程序和審批流程，皆能使着急辦事的人或企業無話可說。相比較過去官場呈現的黑臉、官腔、推太極，現在的官場則熱情、禮貌，一問三不知；積極，主動，凡事講程序。如今很多官員的態度是堅決支持，積極配合，但經過一番折騰後就會讓不少人醍醐灌頂——認真領會了領導的「語言藝術」，體會了一下真正的「人情世故」。

《人民的名義》大尺度揭示了中共官場的生態。（劇照）

鄧小平曾一再強調：「官僚主義現象是我們黨和國家政治生活中廣泛存在的一個大問題。」並將官僚主義的表現歸納為：脱離群眾、命令主義、主觀主義、形式主義、事務主義、文牘主義、個人至上。具體到今天的中共官場，官僚主義的表現有了更具象的表現與延伸，最核心的內容就是逃避責任、不作為，喪失了本該具有的擔當和解決問題的勇氣。

這些正在瀰漫於中共官場的新官僚主義，越來越與習近平所強調的國家治理能力與治理體系現代化（第五個現代化）背道而馳，成為中國式現代化的巨大阻礙。只微笑不做事、懶政怠政難道不是更糟糕的腐敗表現？

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