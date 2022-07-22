形式主義官僚主義背後的頂層設計之問

撰文：泉野
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自新冠肺炎疫情爆發以來，中國各地在防疫過程中存在的形式主義、官僚主義問題就不斷被聚焦，具體到抗疫手法上，則是一刀切、層層加碼。雖然官方也三令五聲要堅決杜絕此類行為，但在疫情進入第三個年頭的今天，各地仍在重複犯錯。問題究竟出在哪裏？

必須承認的是，要想徹底根除形式主義和官僚主義基本不可能。根本的原因在於，中國的官僚體制歷史悠久，幾乎悠久到同中國傳統文化史相始終，且作為國家權力與民眾間的穩定紐帶，官僚體制提供了國家治理的組織基礎，並在方方面面影響着人們的日常生活乃至思想活動。這樣的官僚體制有其積極的一面，但任何制度都有兩面性，日益膨脹的官僚制不可避免會暴露出消極的一面，衍生出官僚主義、形式主義的積弊與問題。

在百年不遇的疫情這樣的外部變量之下，官僚主義、形式主義的問題得以最大限度暴露出來。早在2020年2月，中組部部長陳希在一場圍繞疫情防控的電視電話會議上即表示，形式主義、官僚主義是打贏疫情防控阻擊戰的大敵，要堅決防止高高在上，浮在表面，空喊口號。面對這樣的大敵，除了批評，更值得警惕的是，一些政策導向和頂層設計，亦在間接加劇本就積重難返的形式主義和官僚主義。

中組部部長陳希曾警告，形式主義、官僚主義是打贏疫情防控阻擊戰的大敵。（資料圖片）

首先是問責。今年3月，《香港01》在《中共正在遭遇抗疫中期關鍵考驗》一文中指出，嚴厲問責制的初衷是為了打消官員的消極懈怠、不作為，為了保證民眾生命安全和正常生活而積極作為，並在不同階段因應局勢進行更精準的防疫，可在過去兩年多的抗疫實踐之後，卻走向了另一個極端。在不少地方官員看來，頂格應對疫情至少不會因「防疫不力」而被問責，而精準防疫需要時間，更考驗治理現代化，多數地方官員已經無暇他顧，先用頂格防疫手段證明自己在做事情，故而每每有本土確診病例，第一反應便是全城靜默乃至封區封城，由此付出的巨大經濟成本則由全體民眾承擔。

6月5日，國家衛健委針對全國高校學生離校返鄉工作召開新聞發布會，明確提出「九不準」，該要求發出前不久，北京大學、南開大學等高校紛紛發生聚集性抗議一刀切防疫政策的事件，有高校學子亦喊出了「打倒官僚主義」的口號；6月11日，國務院首次明確過度防疫也要嚴肅問責，並直接點名存在過度防疫問題的河北、安徽、陝西三地，相當於對此前問責制的一次糾偏。

這樣的糾偏是及時的，釋放出的積極信號也是值得肯定的，但相較於防疫不力被問責的力度而言，「過度防疫也要嚴肅問責」並未形成足夠的威懾力和普遍共識。比如安徽宿州市在上一輪疫情中，提出「三日內實現社會面清零」的目標，並亮明「三輪排查後仍未清零的村（社區），將對包保幹部和村黨組織主要負責人嚴肅問責。」這樣的「三日清零」要求以及問責制，不僅違背了防疫是個科學問題的本質，也無疑是在變相「鼓勵」過度防疫和層層加碼。再如廣州某小區逾百户人離家集中隔離期間，寓所大門被強行破門，入內消毒和清潔，只因社區物業人員收到了有人躲在家中的消息，此種行為明顯是過度防疫且侵犯個人私權，至今未有見到相關警示和問責，須知類似破門和入户消殺的情況，在上海疫情期間已經出現過。

2022年4月4日，上海疫情防控期間，虹橋火車站客流量驟減，列車班次減少。（視覺中國）

其次是算大賬。疫情防控過程中，官方常常提到要算大賬、算總體賬、算長遠賬，治理中國這麼大一個國家，必然要從長遠計，疫情防控牽一髮動全身，必然要算總體賬，但在算大賬、算總體賬的同時，也要防止其對於具體賬、短期賬的消解，以及部分地方官員將此作為藉口來逃避自身有效治理的責任，併合理化一些形式主義和官僚主義的做派。

在上海疫情最為嚴峻的4月，《香港01》在《上海疫情｜「算大賬」正在消解具體問題》一文中曾寫道，「對決策層來說，算大賬、算總體賬是必要的，也是重要的……與官方『算大賬』以及制度之爭、文明之爭等抽象表達相對應的，則是民間輿論場更為具體且瑣碎的需求與問題。比如正處在封控中的上海，民眾最迫切的需求是基本的物資保障和供應，是看病的需求能被及時滿足，是能擁有免於恐懼的自由。但目前，抽象的制度之爭、文明之爭，以及統一性的『算大賬』、『算總體賬』，卻在消解乃至蓋過這些具體問題。」

雖然目前上海疫情已經告一段落，上海全市也已解封，但放眼中國，各地民眾的小賬和具體賬的緊迫性、重要性，絲毫不亞於封控中的上海。經濟下行的壓力，就業的壓力，中小企業紛紛倒閉破產的壓力，房地產的壓力、規模性返貧的壓力等，都在集中湧現。國家統計局數據顯示，6月份，16-24歲城鎮青年失業率為19.3%，這無疑是一個令人不安的數據，意味着每五個青年中可能有一個失業。此外，中國多個城市集中湧現「停貸潮」，伴隨着第二季度經濟數據的出爐，切實加劇着人們的悲觀預期。6月27日，國務院總理李克強到民政部、人力資源社會保障部考察時提到，「（要）防止發生衝擊道德底線的事，確保不發生規模性返貧」，可見整體形勢之嚴峻。

國務院總理李克強此前考察雲南，在雲南大學談及青年就業問題。（雲南大學微博協會）

普羅大眾痛恨形式主義、官僚主義，民間輿論場不少對防疫的不滿並非因為政策本身，指向的是防疫過程中的形式主義、官僚主義，以及一刀切、層層加碼。官方顯然也早已意識到了這個問題，也在反覆強調要堅決予以克服、杜絕。但正如前文所言，要想徹底根除是不可能的，短期內也是不現實的。基於此，如何在政策導向上避免變相的加劇，就顯得尤為重要。與形式主義、官僚主義的這場硬仗，既是中國治理現代化必須面對的考題，也是防疫能否最終經得起檢驗、能否得人心的關鍵。

內地16-24歲城鎮青年失業率19.3%：一個令人不安的數據爛尾樓停貸和河南儲戶維權：共同指向當下中國一個根本問題防疫政策接連發生重要變化　中國向過度防疫說不中國防疫政策現重大變化　三大問題不容低估地方官僚主義變種正在讓人民生活雪上加霜從武漢到常態化疫控：抗「疫」戰爭法治大考　中國如何化危為機
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