孫女炫富稱家中財產9位數　爺爺澄清無貪　網民：反腐還得靠家屬

近日，內地一名網民因發布「家裡有9位數（財產）」、家人「感覺貪了」等言論，引發輿論關注，其更曬出長輩早年與領導的合照，遭質疑炫富、家中涉貪等。周五（24日），深圳市交通運輸局通報，已就相關信息開展核查。



涉事網民「北極鯰魚」在微博上多次發表炫富且貶低窮人的言論，例如曾對網友稱自己爺爺當交通局長時，「你爺爺正在大街上給人修腳」，引起群情激憤。而當中最引人注目的，莫過於她竟聲稱自己家的財產多達9位數，由於數目對一個曾有成員任公職人員的家族而言實屬誇張，輿論除了質疑事主炫富，亦紛紛關注到當中是否有貪腐問題。

事後，「北極鯰魚」的爺爺鍾先生公開回應，指家中有9位數的說法不實。據介紹，他曾是一名深圳區級交通局局長，2007年退休，「老老實實就這樣幹到退休」。他又稱，部分網民言論為造謠，孫女正因其爭議言論而哭得一塌糊塗，他本人也寫了材料給領導，「一定要調查清楚，怕影響我們單位聲譽和孫女讀書」。

深圳市交通運輸局則表示，已注意到關於網傳退休幹部家屬發布的有關言論，經核查，該言論提及的當事人系該局原貨運分局幹部鍾某某，已於2007年11月30日退休，該局已就相關信息開展核查，將及時通報有關情況。

網民點睇：

級別不高，事兒還不少

孫女因為說了實話自責嗎？微博自己發的又不是被盜號了

他孫女自己噴出來的，到是別人的錯

暫且相信唄，身正不怕影子斜，家裡到底有沒有九位數，一查便知

要是順藤摸瓜查出點其他事情，也算孫女立了大功了

反腐還是得是貪官家屬呀！這敗家的孩子，好好查一不就清楚了。我們不妨等一等

