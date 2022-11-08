二十大後「打虎」反腐敗勢頭未減　釋放了什麼信號？

最近，中央「打虎」反腐敗勢頭未減，短短幾日至少有5名老虎被檢察機關逮捕。其中，最受注目的是任上落馬的央行副行長范一飛，也是二十大後首位落馬的副省部級高官。



范一飛生於1964年，江蘇泰興人，長期在建行工作，歷任建行財務會計部總經理、計劃財務部總經理、行長助理等職，2005年任建行副行長，2010年轉任中國投資公司副總經理，後兼任上海銀行董事長。

2015年1月，范一飛出任中國人民銀行黨委委員，一個月後任中國人民銀行副行長，並成為當時央行領導班子中最年輕的成員。在央行工作期間，范一飛主要分管支付、金融科技等領域，其公開講話內容，曾涉及數字人民幣、支付監管、金融科技等話題。

11月3日上午，范一飛參加了人民銀行、外匯局召開學習貫徹黨的二十大精神宣講報告會，此前還頻頻出現在公開報道中。未料兩日後，中央紀委國家監委網站公布范一飛被查的消息。

除了范一飛，近日至少有6名官員被查。11月4日，上海市檢察院原檢察長張本才、中國聯通原總經理李國華被逮捕；11月5日，黑龍江省人大常委會原副主任宋希斌、湖北省原副省長曹廣晶被逮捕；11月6日，應急管理部消防救援局黨委委員、副局長張福生被查；11月7日，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪，對內蒙古自治區高級人民法院原黨組書記、院長胡毅峰作出逮捕決定。此外，10月29日，外逃27年之久的「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回國。

二十大後，中央「打虎」、「拍蠅」、「獵狐」齊發力，短短幾天內密集「打虎」更引發了外界關注。 《中國新聞周刊》報道，反腐專家、北京師範大學刑事法律科學研究院教授彭新林表示，中央持續「打虎」，是宣示了反腐要繼續保持強大震懾力，堅持零容忍的反腐態度，保持反腐的高壓態勢。

彭新林稱，腐敗是危害黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤，也是嚴重影響經濟社會發展、國家長治久安的致命風險。當前，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但正如二十大報告所指出，「只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，反腐敗鬥爭就一刻不能停，必須永遠吹衝鋒號」。

中央黨校（國家行政學院）教授竹立家表示，這首先體現了全面從嚴治黨，全面從嚴治黨的一個核心內容是自我革命。高層明確提到，反腐敗是最徹底的自我革命。為了實現自我革命，必須堅持反腐，不斷淨化自我，完善自我。

他認為，新時代、新征程，反腐不能鬆懈、動搖，國家需要將反腐進行到底，相關部門的密集動作也體現了二十大精神。