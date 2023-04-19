香港「高才通」招搶內地人才能有幾多成效？

香港搶內地人才策略能否奏效，長遠而言還是要港府完善居民的生活環境，才能吸引專才來港發展，並且落地生根。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



香港政府為「搶人才」而推出的「高端人才通行證計劃」，至今已經收到逾2萬份申請，受歡迎程度遠超當局預期。日前，負責該計劃的勞工及福利局局長孫玉菡透露當局正考慮擴大合資格大學的範圍，以引入更多院校畢業生來港工作。

過去幾年，香港由於大量人口移民，加上出生率低、人口老化等因素影響，人力資源嚴重短缺。為此，港府去年底宣佈推出一系列措施，包括設立專才、優才及「高才通」計劃，希望在最短時間內招攬到各地人才來港補充人力不足。在眾多措施之中，尤以「高才通」最受矚目。

有機構發表《人才政策研究：香港建築業專才人力情況》，指不同行業面對人才青黃不接，出現「斷層」危機，其中建築業人手不足情況持續多年。（夏家朗攝）

這是因為「高才通」的門檻不算非常高，年薪逾250萬港元或者畢業自全球百大大學的青年，不需要事先受聘，就可以到香港發展。所以縱使其他國家或地區例如新加坡、日本等也在搶人才，香港的「高才通」甫推出就受到外界高度關注。

巧合的是，「高才通」政策推出之際，正值中國內地不同城市實施嚴厲的防疫政策，民怨沸騰，不少中產階級和年輕人紛紛討論如何「跑路」。儘管後來中國政府放鬆疫情封控措施，但部分民眾已對政府治理失去信心，於是申請「高才通」改到香港定居，導致過去數月「高才通」的申請人數相當多。

移民潮下，香港有人才流失。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

有分析就此認為香港搶人才的策略開始奏效。但不得不說的是，該計劃推出至今也衍生出不少爭議。譬如，曾有到港的內地孕婦聲稱利用「高才通」計劃成功赴港產子，甚至開設社交群組與內地民眾交流經驗。有關行徑經港媒披露後，在香港網路上引來一片批評聲。

曾因「基因編輯嬰兒」事件、在內地非法行醫罪成判囚三年的內地科學家賀建奎，早前被揭發在今年2月初獲「高才通」批准來港，更引起香港社會譁然。勞福局最終在社會的壓力下改變規定，要求申請人須申報刑事犯罪紀錄。可事件已對「高才通」計劃帶來不小傷害。

客觀而言，以上兩名申請人似乎都是鑽了「高才通」的灰色地帶，但他們的申請卻符合計劃規定的程式。從另一個角度來看，這也反映了港府為了急於搶人才，在審批上極為疏忽和不嚴謹，削弱了「高才通」公信力。

不過，要說「高才通」推出至今最大的問題，則不得不提申請者的背景。港府早前首次披露，直至今年2月份，「高才通」計劃一共批出了8797份申請，當中95%都是來自內地；來自其他地區的申請人之中，不同地區各占最多1%左右，幾乎可以忽略不計。

有些港漂比較中港兩地科研發展，欣賞內地初創公司重視產業創新，考慮往深圳發展事業。（鄭子峰攝）

長期以來，香港以擁有健全法治、高工作效率，以及生活自由而享譽全球。可這幾年國際上對香港的觀感已經有很大變化，很多來過香港的外國人都覺得香港變了，尤其是自由度削弱。「高才通」的申請人背景太過單一，正正說明了香港對國際人才的吸引力已經下降。

這是一個頗為危險的信號。如果香港要維持國際化，就不能吸引單一來自內地的人才，必須要保持香港對海外人才的吸引力。畢竟中國內地人才和西方人才各有擅長的領域，若西方人才不願赴港，長此以往，香港「一國兩制」特點也會逐漸失去優勢。

事實上，雖然目前香港對許多內地人來說仍然具有一定的吸引力，但申請者會否轉化為香港的勞動力，也是一個很大的疑問。香港立法會2020年曾經發表過一份研究報告，當中以2003年推出的輸入內地人才計劃為例，指出在2003至2012年間，港府批出接近6萬起申請，但在2010年至2019年期間最終只有12%在居住七年後成為香港永久居民。

香港作為中國城市裏最國際化的都市，有中西文化並存的優勢。（資料圖片／視覺中國）

雖然目前缺乏資料對「高才通」計劃的成效加以分析，但倘若參考過往資料，計劃能否吸納大批人才到港確實令人存疑。事實上，「高才通」並沒有要求申請人需要工作，不少內地申請者拿到「高才通」配額後，也未必會來港工作，不排除其中一些人是直接把香港身份證當作旅行簽證。

另一方面，也有輿論質疑「高才通」計劃會給內地人才市場造成壓力。近年來，包括中國在內的各國都在想盡辦法招攬人才。「高才通」優渥的政策條件吸引內地優秀人才奔赴香港，導致內地流失大量人才，也可能影響兩地之間的關係。

總而言之，「高才通」的申請人數踴躍並不能真正說明計劃很成功。香港搶人才策略能否奏效，長遠而言還是要港府完善居民的生活環境，包括社會配套、穩定健康發展的房地產市場，才能吸引專才來港發展，並且落地生根。