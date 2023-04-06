高才通｜兩個月接1.4萬申請463人被拒　8,797人獲批九成來自內地

政府去年推出「高端人才通行證計劃」搶人才，入境處公布，截至今年2月接獲1.4萬人申請，共有8,797人獲批佔總數六成，有463人被拒，其餘4,564人待處理。獲批申請人九成來自中國，年齡分佈以18至30歲為主有4,485人，有22人為60歲或以上人才。



「高端人才通行證計劃」至今接獲1.4萬人申請，共有8,797人獲批佔總數六成。（資料圖片）

根據入境處在特別財委會文件顯示，「高材通」自去年12月28日推出至今年2月28日，共接獲14,240人申請，當中61.7%即8,797人獲批，有463人被拒絕，包括獲批後被宣告無效的個案，其餘4,564人尚待處理。

216人前一年年薪超過1,000萬元

獲批宗數當中，A類「申請前一年全年收入達港幣250萬元或以上」有2,766人，當中216人年薪超過1,000萬元、500萬至1,000萬有206人、300萬至500萬元有517人，不足300萬有247人。

國籍方面，來自內地有8,325人佔94.6%，其餘依次為加拿大97人、澳洲77人、美國69人、新加坡38人、其他國籍191人。

18至30歲為主 22人為60歲以上

年齡分佈方面，18至30歲有4,485人、31至40歲有2,783人、41至50有1,233人、51至60歲有274人，60歲或以上有22人。

婚姻狀況方面，未婚人士有4,787人、已婚有3,909人、分居/離婚73人、喪偶有3人、其餘25人未有透露。