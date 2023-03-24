高才通｜北京藝術家來港籌備金庸展　盼將中國文化推向世界

在中環的交易廣場，兩位武士在對峙，身上銀白的鋼材發出閃閃銀光，畫面儼如金庸小說裡高手過招的場景。這座雕塑由北京藝術家任哲創作，他正是其中一位港府以高端人才通行證計劃（高才通）「搶」到的人才。



任哲約10年前開始在香港舉辦展覽，大讚香港生活節奏明快、充滿活力，是很好的文化傳播平台，即使過去幾年香港經歷很多事情，仍對香港充滿信心。他提到，以往用旅遊簽證來港，留港時間不長，期望往後以高才通的簽證更頻繁來港，留更長時間，與本地業界有更多交流，並透過香港將中國文化推向世界。他也透露，現時正籌備「金庸展」，展出他以金庸筆下的武林人物形象創作的雕塑。



▼北京藝術家任哲以高才通計劃來港▼



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今年39歲的北京藝術家任哲，自幼學習書法、繪畫，18歲開始學雕塑，至今22年。他稱，大約10年前開始在香港辦展覽，至2017年在中環自設雕塑館，疫情前一直都有來港參與不同的藝術活動，包括每年也會來看巴塞爾藝術展（Art Basel），不過，以往用的都是旅遊簽證，留港日數最多只是七日。

任哲得悉港府推出高才通，他畢業於清華大學美術學院，且工作經驗足，符合計劃下的B類申請。他表示，約一個多月前遞交相關申請，兩三天便獲批簽證。雖然他現時創作基地仍在北京，但長遠有意留在香港發展，預料未來會更頻繁來往兩地。

提起金庸，任哲露出笑容。（林靄怡攝）

他表示，今次來港主要是來勘察場地，希望明年有機會在港籌備一個金庸展，以雕塑呈現多個金庸小說中的武俠人物形象，並以香港作為首站，再到上海、北京、日本等地展出。他表示，暫時希望展覽在設有金庸館的文化博物館舉辦，今年下半年會陸續公布詳情，但他透露，自己最喜歡自在瀟灑、有大俠氣質的令狐沖，預告屆時必定會有這號人物。

任哲直言申請高才通是因為喜歡香港，認為香港有活力、節奏明快，也是國際化都市，能為他帶來創作動力及國際視野，有利事業發展。他又指，香港不論在經濟、或文化上，都是中國最好的對外溝通窗口，認定香港是一個能夠將文化傳播去很多地方的平台，未來希望通過香港將中國文化帶向世界。

我覺得這就像昨天的一頓飯不好吃，不代表明天的這頓飯就不好吃。所以我對香港充滿信心。 北京藝術家任哲

香港近年發生不少事，任哲直言仍對香港充滿信心，又以比喻來回應：「我覺得這就像昨天的一頓飯不好吃，不代表明天的這頓飯就不好吃。」但提到香港做創作需要的政治敏感度會否較在低，他則表示：「我們搞藝術，很少關注政治，其實一個政治敏感度，當你不關注的時候，可能也就沒有那麼多政治。」

任哲的作品中大多是武士形象的雕塑，例如放在中環的交易廣場的「雲端」，看似是兩個武士在對峙，任哲解釋說其實是喻意人與內在自我對戰，突破自我的過程。他在很多訪問中均提及對英雄的喜愛，更曾自言想成為藝術界的英雄。而英雄於他而言，就是要不斷超越自我，而在面對變化時仍要保持勇氣及堅定。

他希望作品可讓年輕人感受到這份勇氣，「很多年青人會妥協 ，不敢超越自己、顛覆自己，或者跳出自己的舒適圈，所以我覺得年青人更需要武俠的這種精神，他需要的是一種顛覆自己的勇氣、是一種讓自己更精進的勇氣。」他又指，中國文化有很多迷人的地方，希望年輕的香港藝術家多留意中國文化，「真正的靈感就在我們自己的心裡，就在我們的周圍。」

據勞福局的資料，截至今年2月底，高才通計劃共接獲逾1.4萬宗申請，其中8,797宗已獲批。已獲批的申請中，B類申請、即百強大學畢業、並在申請前5年累積至少3年工作經驗的人士佔最多，共4,382宗。而年薪逾250萬元的申請、即A類申請則最少，只有1,186宗。若按年齡分析，獲批申請人的申請人中，18至30歲人士佔最多，有4,485宗；其次是31至40歲人士，有2,783宗。