淄博燒烤火爆中國　對其它城市管理者有什麼啟示

山東淄博燒烤最近火爆中國，成為網絡最熱門話題和這個城市最閃亮的名片，甚至登上港台與國際媒體版面，吸引了大量遊客前往體驗消費，促進了當地市場繁榮與經濟發展，在後疫情時代經濟復甦面臨極大壓力背景下，成為了當地經濟復甦的最有力引擎。

淄博市政府也想盡一切辦法把流量變機遇，一方面順勢而為，持續加大市場宣傳，開通燒烤旅遊專列，吸引各地消費者持續前往，推廣淄博旅遊與飲食消費文化，保證市場熱度不減；另一方面，加強市場秩序與行業標準化管理，在市場秩序與衛生管理上架起了「高壓線」，保護這張城市名片，防止出現個別黑心商家「一塊爛肉壞掉一鍋湯」的情況。

淄博燒烤近日火爆「出圈」，吸引多地食客前往體驗。（圖 / 小紅書）

把經濟復甦發展與一個城市的日常煙火氣息結合起來，在保證市場秩序與環境衛生的同時促進經濟發展與市場活力，讓一個城市既貼近民生又充滿網絡時代的獨特魅力，淄博市政府做到了。政府、商家、遊客、市民百姓，各方面因此也各得其所，都達到了最佳效果，創造了一個市場傳奇。

相比之下，一些地方城市管理者，在城市與市場秩序管理上仍然簡單粗暴，習慣於採取「一刀切」的禁止措施，通過粗暴執法和高額罰款等辦法，嚴厲禁止露天燒烤等行為，有的甚至通過公然威脅等方式以達到禁絕目的。最近一段時間，已經有哈爾濱等好幾個地方城市，因此登上過媒體或自媒體版面，引起了當地民眾和輿論的強烈批評與對比關注。

這些城市管理者為了秩序衛生等單一目標而不顧其它管理目標（市民消費與市場活力）的行為粗暴而僵化，和淄博在城市燒烤管理上積極有為的管理做法形成了巨大反差。

淄博的城市管理者不是不知道「一刀切」更方便自己管理。如果只從有利於城市管理者的角度出發，不考慮經濟活力與城市煙火氣息，他們大可像其它一些城市那樣激進僵化。但是他們從更廣泛的城市治理目標出發，寧可自己多幹一些，更累一些，也要服務好經濟民生，想辦法在多重治理目標中實現最佳平衡，在保證城市衛生與市場秩序的同時，激活城市的煙火氣息與城鄉經濟活力。

淄博推出「燒烤專列」高鐵動車，方便遊客出行。（圖 / 網絡）

淄博能做到的事情，其它城市的管理者們難道做不到嗎？不是做不到，而是這些城市管理者迷信秩序高於一切、心裏沒有市民生計與煙火氣息的管理者，習慣於搞一刀切式的粗暴管理。

我們說要中國實現國家治理體系與治理能力的「第五個現代化」，要反對官僚主義，保持市場活力，大興調查研究之風，這些要求不能流為抽象空洞的口號，應該落實於具體的治理實踐。淄博在城市燒烤上的治理創新就是一個很好的、很具體的案例。它特別值得其它城市學習借鑑，值得其它城市管理者思考調研。