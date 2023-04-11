山東淄博燒烤火爆「出圈」　開通「燒烤專列」吸引多地食客搭乘

綜合內媒報道，近日，山東淄博燒烤憑藉「烤爐+小餅+蘸料」的燒烤靈魂「三件套」在內地網絡平台爆火。適逢疫情管控措施放寬，市民旅遊熱情上漲，週末遊、短途遊等旅遊模式熱度攀升，不少社媒平台出現 「週末組團到淄博擼串」等盛況。

近日，山東淄博文旅局亦與山東中鐵文旅發展集團聯合推出「燒烤專列」，包括高鐵、火車、公交等交通方式，切實便利遊客的交通出行，推動淄博文旅產業發展。



據淄博市廣播電視台消息，3月份以來，淄博當地「燒烤」關鍵詞搜索量同比去年增長超370%，「淄博燒烤」關鍵詞全平臺搜索量同比增長超770%。

《澎湃新闻》介绍，不同於其他地方的「擼串」，淄博是為數不多在燒烤上保留獨立小爐純炭有煙燒烤的城市之一。淄博燒烤中，每桌都會標配一個小火爐，服務員將七八分熟的烤串送到桌上後，顧客需要自己再加工：在小火爐上，烤出來的肉串嗞啦冒油，用小餅一包，將肉一把擼下，再加上脆生的山東嫩蔥，灑上自己調配的辣醬等蘸料食用：

中國旅遊改革發展諮詢委員會專家委員孫小榮接受中國新聞周刊採訪時表示，美食是最受大眾喜歡的一種「在地文化」，淄博燒烤文化獨特，將山東卷大餅、圍爐煮茶和擼串三者巧妙地結合起來，有著很強烈的儀式感和場景感。

而在淄博燒烤火爆「出圈」後，為了方便遊客品嘗美食、打卡景點，當地專門定製了「淄博燒烤地圖」，在原有基礎上新增了21條燒烤公交線路，並特地為遊客開通「燒烤專列」高鐵動車，保證遊客一下車便能最快捷地直達燒烤「烤點」。

多名網友曬出乘坐「燒烤專列」的照片，不僅遇到淄博高青、沂源文旅局長親自服務，還受到了「瘋狂投喂」，拿到了沂源蘋果、文創書籤、雪糕、旅遊指南等當地禮品。

+ 8

在「燒烤專列」中，不僅有淄博文旅宣傳片，車廂兩側亦裝飾了淄博文旅掛旗、琉璃飾品、蹴鞠精靈玩偶、城市徽章等文創產品，以及周村燒餅、金絲鴨蛋等特色美食組成的文旅禮包，令這趟特殊的列車充滿極具淄博特色的文旅氛圍，滿載誠意飛馳而來。

據悉，此次「燒烤專列」由淄博市文化和旅遊局與山東中鐵文旅發展集團聯手舉辦推介，目的是藉助淄博燒烤熱，將更多遊客從燒烤「流量」變為景區「留量」，推動淄博文旅產業的深度融合和提質增效。不少景區負責人表示，日後還將推出旅遊專線，方便更多遊客從火車站、燒烤店直達景區，讓「遊」在淄博更加便捷。

山東大學社會學教授王忠武表示，淄博的出圈和濟南都市圈的打造密不可分。淄博是濟南都市圈的重要城市之一，都市圈很重要的一點是交通的互聯互通，要構建1小時通勤圈。

王忠武同時表示：「交通的便捷是帶動一個城市出圈的重要因素之一，像濟南的經十路東延項目一路修到淄博，有望2024年建成。隨著交通路網的不斷完善，到時候不僅是大學生，都市圈內城市的人們，將共享景點和美食。」