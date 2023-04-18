淄博當地燒烤店老闆「臨時停業三天」：員工超負荷工作　保命要緊

近日，山東淄博燒烤吸引多地食客前往，但大量湧入的人流量也導致當地一些燒烤店「不堪重負」。《極目新聞》報道，有淄博當地某燒烤店老闆貼出「臨時停業三天」告示，原因是自己和員工超負荷工作，「現在已經不是錢的事了，保命要緊」。



4月18日，有網民發布影片，山東淄博有燒烤店貼出告示：「由於員工超負荷工作，停業休整三天。望諒解，謝謝。」老闆楊先生表示，由於長達一個多月的超負荷工作，他和妻子及店內30餘名員工都已經累得乾不動活了，「現在已經不是錢的事了，保命要緊。」

淄博當地燒烤店老闆貼出告示：「由於員工超負荷工作，停業休整三天。」（圖 / 極目新聞）

楊先生稱，燒烤店共有35名員工。自3月2日開始，他們開啟「超負荷」工作模式。該店一個服務員表示，在淄博燒烤走紅之前，燒烤店的生意就不錯。淄博燒烤走紅後，顧客多了幾倍，凌晨2點還在上班，「兩三天還行，可是連續這樣工作確實受不了了。」

楊先生表示，他妻子由於每天只休息4個多小時，出現頭暈的情況，加上喉嚨嘶啞，已經住院了，「現在已經不是錢的問題了，現在要保命了。」他同時指，「歇業從4月18日開始，三天只是臨時定的。員工還是受不了的話，會繼續延長休整的時間。」