三問北京長峰醫院大火

六年前的2017年，發生在北京大興區造成19人喪生的一場火災，促使官方啟動了所謂「清理低端人口」的行動；六年後的2023年，發生在北京豐台區長峰醫院、目前已知造成29人喪生的火災，會最終導向怎樣的結果，還是一個未知數。不過結合已經披露的訊息，人們有理由做出以下追問：

一問：訊息為何遲遲未能披露？

據央視新聞報道，4月18日12時57分，北京豐台區消防救援支隊接警；13時33分許，現場明火被撲滅；15時30分，現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人。截至18時，經轉院救治無效，21人不幸死亡。

公眾的普遍疑惑是，一場發生在18日中午的火災，為何一直到晚間才由官方披露？且在官方披露前，社交媒體全無任何相關訊息。這在網絡時代的今天，在人人手裏都有咪高峰的今天是不可想象的。

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官方消息發布後，一則火災現場的短視頻開始在社交媒體流傳：視頻中，六樓有位患者把白色床單擰成一股，掛在窗戶前，人就順着床單從六樓滑到四樓的平台上；有三個人坐在四樓外牆的空調外機上，等待救援；八樓的患者也把床單伸出窗外，計劃自救。無人機盤旋在這棟樓的上空，重覆地播放一個聲音，「請保持冷靜，等待救援。」

因之於訊息披露的遲緩，有自媒體直言這是「新聞史上的奇蹟」，因為「在移動網絡、社交媒體、智能手機高度普及的時代，好巧不巧，我們又是如此閉塞」，也有人直呼「人們需要更多細節，不僅是消防如何救援，也包括醫院發生了什麼」，「現在我們已經有全世界最厲害的直播，這是一個全民直播的時代，大城市的一點風吹草動都能上熱搜」，「但是，能夠看到、聽到、感受到正在發生的事，仍然是重要的，人們需要知道更多。」

二問：親屬的知情權和安置如何保障？

每每發生重大安全事故，除了救援和事故調查本身，家屬的知情權和安置也同樣重要。但目前來看，北京長峰醫院火災之後，多數親屬處於一臉茫然和巨大的空白中。

據《中國青年報》報道，18日晚上的火災通報發出後，許多家屬才得知失火的消息，「過去七八個小時了，我連個電話都沒接到。」「我們不看新聞都不知道」。親屬想跟醫院要一份死亡名單，但分診台的工作人員說，要登記患者姓名，逐級上報，才能告知。在多位家屬的催促下，分診台的工作人員在多次撥打不通後，終於接通了醫院領導的電話。電話那頭的醫院領導提供不了死亡名單，他的回覆和工作人員相同：登記訊息，再上報詢問。家屬只能繼續等待，撥打12345等各種電話。

此外，一些從外地趕來的家屬，被醫院工作人員安排去酒店等待。一些住在附近的家屬回家等候。還有一些人，接到了電話通知，得知了患者轉運的醫院名字，趕去了新醫院。一些家屬在患者失聯的情況下，深夜輾轉多家醫院，尋找被轉移的患者。截至18日24時，該院還有兩個「無名氏」患者，另有一個「無名氏」在太平間裏等待認領。有家屬說，這場大火是「打破腦袋也想不到的事」。

三問：北京長峰醫院是「又一個莆田系」？

火災發生後，處於輿論風口浪尖的北京長峰醫院更多的內幕被翻出來，其中最能調動公眾記憶的，無疑是長峰醫院的「莆田系模式」。發生在2016年的魏則西事件一度讓莆田系成為坑蒙拐騙的代名詞，其間牽扯出的百度競價排名也遭遇輿論撻伐。而今當長峰醫院被貼上「莆田系模式」的標籤，圍觀者更有理由懷疑和追問。

北京長峰醫院位於北京市豐台區靛廠路291號。據官網訊息顯示，其是一家以血管瘤、脈管畸形等疾病為診療特色的綜合二級醫院，系長峰連鎖機構的旗艦醫院，也是長峰醫院集團在北京的唯一分支醫院，是北京市醫保定點醫院。此外，其還是北京市首批獲得網絡診療資質的醫療機構。

據界面新聞的起底和披露，北京長峰醫院背後醫療集團長峰醫院資金情況堪憂，不僅高負債率，並且近年頻頻借款，甚至不惜出售子公司緩解資金壓力。此外，長峰醫院旗下多個醫院此前曾被報道多起網絡「醫托」騙局案例，其運營模式與「莆田系」醫院頗有共同之處，比如在網絡上發布虛假廣告、以醫生助理自居的客服「拉攏患者」並將其業績與就診人數直接掛鈎、給普通醫生冠之以「國家級」「中科院的」等頭銜招搖撞騙、通過百度競價搜索來獲客等等。此外，通過舉辦種學術會議，也是長峰醫院同步進行的包裝方式。

這樣劣跡斑斑的醫院，為何可以一直相安無事？背後是否還有更多的利益牽扯？公眾需要一個答案。

火災發生後，北京市連夜召開現場會調度善後處理等工作，表示要「及時發布相關訊息」、「回應社會關切」，同時承諾要「堅定有序開展大排查，不留死角盲區，徹底消除安全隱患，堅決守住安全紅線，保護千家萬戶的平安」。行勝於言，希望首都北京能做好表率。