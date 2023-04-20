曾涉逃稅遭重罰逾13億　「直播女王」薇婭重回官方和央媒視野

此前因偷稅漏稅被罰逾13億（人民幣，下同）的薇婭，以及她所在公司謙尋控股，現在重新回到官方和中央媒體視野。



據官方最新消息，謙尋控股近日在杭州以2206萬元的價格拿下了黃金地塊，位於濱江互聯網小鎮，建築總面積6.6萬平方米，用途是工業用地（創新型產業）。

除此之外，今年以來還有多位政界、學界重要人物走訪謙尋控股，也有中央媒體為其點贊。

4月3日，浙江傳媒學院黨委書記楊立平走訪調研謙尋控股，薇婭和配偶、謙尋控股董事長董海鋒等陪同。

2月11日，中國財政部旗下的《中國財經報》點讚謙尋控股旗下蜜蜂驚喜社「茶」專場：傳播非遺文化、賦能實業發展。

1月13日，浙江省商務廳黨組成員、副廳長張錢江等走訪調研謙尋公司。

上面幾件事放在薇婭重罰之前，根本不算什麼，知名民營企業時不時就有拿地、政府官員調研和媒體宣傳，是一件再正常不過的事情，但對於曾經被監管重罰過的企業來說，這幾事件就並不簡單了。

外界認為，謙尋控股和薇婭夫婦重新回到官方和主流媒體視野，是不是意味著謙遜控股要重現薇婭昨日輝煌？

薇婭曾為新疆棉製品公益帶貨。（影片截圖）

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每個人的人生路上，都會遇到艱難險阻，經歷起起伏伏，薇婭夫婦也不例外。

2016年，薇婭加入直播賣貨行業，到2017年的時候，就已經創造了當時的銷售奇蹟：五小時賣貨直播銷售額7000萬。

到了2018年的「雙十一」，光是零點到兩點的兩個小時時間裡，薇婭直播間的銷售成交額便達到了2.67億。

2019年，薇婭直播間的數據更是高到離譜，僅僅是在「雙十一」這一天，她便完成了27億的銷售額，要知道這可是她2018年全年的銷售額啊。

2020年直播帶貨總榜Top20，薇婭以310.9億銷售額排名第一。

2021年10月20日是天貓正式開啟當年「雙十一」預售首日，薇婭直播14小時28分鐘，交易額達85.33億元。

成為「直播頂流」的同時，薇婭的榮譽也一個接一個：「全國青聯委員」、「抗擊新冠肺炎疫情全國三八紅旗手」、「2020年全國脫貧攻堅獎奉獻獎」、「雲南省青年聯合會常委」。

從天堂到地獄，只在一瞬間。

2021年12月20日，薇婭偷逃稅被罰逾13億。

當時，有媒體專門記錄了薇婭被「拋棄」的場景：

重罰消息出來後大約過了半小時左右，薇婭原定於晚上的名為「薇婭彩妝節」的直播活動預告就從淘寶上消失了。

過了一小時左右，淘寶APP已找不到薇婭直播間。淘寶客服回覆：因違反相關規定，該主播賬號已被凍結了。

過了兩三個小時後，大家發現，薇婭的微博、抖音等平台的賬號相繼被封。

當時，從重罰消息發出，到薇婭全網賬號被封，也就是四五個小時左右。

一起一落，薇婭被嚇得不輕。

薇婭及李佳琦是內地著名的網紅主播。（微博）

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如今，薇婭夫婦和謙尋控股重回官方和中央媒體視野，意味著什麼？

薇婭當時偷逃稅事件發生後後，執法機關答記者問是這樣表述：

若其能在規定期限內繳清稅款、滯納金和罰款，則依法不予追究刑事責任；若其在規定期限內未繳清稅款、滯納金和罰款，稅務機關將依法移送公安機關處理。

從目前的情況來看，薇婭已經按照執法機關要求補繳了13.41億元的稅款、滯納金和罰款。

謙尋控股能在杭州拿地，進一步說明，謙尋控股符合當地產業發展的規劃和佈局，政府願意拿出一定土地支持其發展。

儘管薇婭因偷逃稅失去在直播間出鏡的資格，但她和丈夫董海鋒的商業版圖仍在擴張。此番拿地便可見一斑，曾經租賃的寫字樓，已經滿足不了謙尋控股的辦公需求了。

從行業來看，一見財經認為，這預示著薇婭夫婦和謙尋控股得到了官方和媒體的認可，對直播行業有風向標的意義，是一個積極的信號。

「未來，謙尋將通過數字化能力，多維度服務消費者，助推國貨品牌崛起、鄉村振興和共同富裕。」董海鋒之前對外界表示。

可見，重罰之後，薇婭和丈夫的覺悟進一步提高，所以他們掌控的謙尋控股東山再起，重回官方和中央媒體視野，也並不奇怪。

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