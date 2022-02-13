「直播一姐」薇婭或於3月在淘寶復出　曾因逃稅遭重罰13億元

有「直播一姐」之稱的內地網絡主播薇婭（本名：黃薇），因在2019年至2020年期間偷逃稅，遭浙江杭州市稅務局稽查局追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計13.41億元（人民幣．下同）。

沉寂2個月後，《36氪》近日報道，薇婭正在謀求復出，或最遲於今年3月在淘寶重新開播。



報道引述業內人士稱，薇婭的店鋪會在淘寶恢復上線，未來仍舊以直播的形式展開工作，帳號名稱和粉絲不會改變。薇婭所屬公司「謙尋文化」的前員工透露，薇婭去年12月停播後，其直播團隊並未解散或者裁員，在放假一周後就恢復工作，目前暫時服務於其他主播。

近期，淘寶直播App「點淘」內，一個名叫「蜜蜂驚喜社」的帳號開始直播，主播都是此前出現在薇婭直播間的助播，「薇婭回來了」的消息開始在粉絲群內流傳。

雖然業內流傳薇婭復出的消息，但官方政策方面並無新的變動。有接近浙江稅務機關的業內人士稱，第四波對於主播和機構的懲處仍未結束，針對逃稅主播的處罰，目前沒有鬆動的跡象。

薇婭曾為新疆棉製品公益帶貨。（影片截圖）

去年12月20日，杭州市稅務局稽查局通報，經查明，網絡主播黃薇在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，依法對其作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

除了稅務行政處理處罰，在公佈處罰結果當日，淘寶上已找不到薇婭直播間。淘寶客服表示，因違反相關規定，該主播帳號已被凍結，但相關店舖尚未被封。同日晚上，薇婭微博帳號、淘寶店舖均被下架處理，隨後全網帳號均被封禁。處罰結果公布後，薇婭及其丈夫董海峰先後發布致歉聲明。