假若穿越到今天　國父們對今日美國作何感想

近些年來，關於美國政治極化、民粹、治理困境的討論非常多。特朗普（Donald Trump）現象的出現更是引發許多人對於美國政治問題的思考。一個有意思的問題是，假若美國國父們穿越到今天，他們該作何感想？《聯邦黨人文集》提供了啟發。

《聯邦黨人文集》是美國立憲建國時期的歷史文獻，該書為美國憲法和聯邦政府所依據的原則進行了經典闡釋，較為有力地推動了美國憲法的批准。該書的三位作者漢密爾頓(Alexander Hamilton)、傑伊（John Jay）、麥迪遜（James Madison）是享有盛名的美國開國元勳。漢密爾頓是美國第一任財政部長和建國初期經濟政策的主導者。傑伊是美國第一任首席大法官。麥迪遜是美國憲法之父和第四任總統。

第四任美國總統麥迪遜。（Getty）

《聯邦黨人文集》直面人性和現實，非常注重分權制衡，既防範政府暴政，又防範無政府主義。《聯邦黨人文集》第五十一篇寫道：「如果人都是天使，就不需要任何政府了。如果是天使統治人，就不需要對政府有任何外來的或內在的控制了。在組織一個人統治人的政府時，最大困難在於必須首先使政府能管理被統治者，然後再使政府管理自身。毫無疑問，依靠人民是對政府的主要控制；但是經驗教導人們，必須有輔助性的預防措施。」這番話其實說明一個國家應該先有建立穩定秩序、能進行有效管理的政府，然後又有人民民主對於政府的有力約束和制衡。

然而，當下美國政治面臨的問題是，一方面政府難以有效解決槍支氾濫問題、毒品氾濫問題，難以彌合政治撕裂，不能有效引導與整合民意，不能有效制衡既得利益集團的影響，以至於貧富分化持續擴大，另一方面人民民主在選舉期間容易被民粹裹挾，在選舉結束後又時常被政治人物棄之不顧。

一些政治人物淪為擅長表演的政客，他們的行為儼然漢密爾頓在《聯邦黨人文集》第一篇所諷刺的「用慷慨激昂的高聲演說和尖酸刻薄的謾罵來增加皈依者的人數」。漢密爾頓特別警示了一種民粹政客——披着人民權利的漂亮外衣卻藏着危險的野心，「在推翻共和國特許權的那些人當中，大多數是以討好人民開始發跡的，他們以蠱惑家開始，以專制者告終」。希特勒（Adolf Hitler）便是例子。美國建國迄今雖然尚未出現希特勒那樣的極端例子，但特朗普現象的出現還是提醒今天美國有必要防患於未然。

2021年1月6日，美國華盛頓的國會大廈遭到大批美國總統特朗普支持者圍攻。（AP）

在論述美國總統產生方式時，漢密爾頓認為：「應予希望的是，直接選舉能夠由這樣一些人來實現，他們最善於辨別適宜於這一職位需要的品質，可以在有利於慎重審議的條件下行動，並使一切理由和主張都能適當地結合在一切，以便作出選擇。由人民群眾普遍從本地同胞中選出的少數個人，最有可能具有進行如此複雜的審查工作所必需的見聞和眼力。」

這其實解釋了美國的選舉人團制度。但問題是，選舉人團制度本應扮演的民意過濾作用不僅幾乎名存實亡，而且有扭曲民意的風險，比如美國建國迄今已有多位普選票少於對手但憑藉選舉人票優勢上位的總統。漢密爾頓的初衷是希望由那些「最有可能具有進行如此複雜的審查工作所必需的見聞和眼力」的群體在人民群眾支持的情況下來選舉總統。因為在他看來，美國總統應由德才都很傑出的人擔當，而許多民眾未必具備「善於辨別」的能力。

美國曆史上的確有一些德才都很傑出的總統，但過去幾十年，德才都很傑出的總統正在變得稀缺，特朗普現象便很能說明問題。《聯邦黨人文集》寫道：「國家治理情況的好壞，必然在很大程度上取決於政府負責人如何，能夠對此有所體會的人當能正確估價本憲法草案。我們雖然不能默然同意某個詩人的下述政治邪說：政體如何，愚人多慮；其實好壞，全在治理。然而，我們卻不妨承認，優良政體的真正檢驗標準應視其能否有助於治國安邦……『經驗乃智慧之源』乃是不分上智下愚均可承認的真理……還有什麼比一個國家的最高領導職位這個位置更需要這個條件的呢？」若漢密爾頓等美國國父們穿越到今天，看到美國的治理困境，看到品行受到爭議卻無從政經驗的特朗普居然能當選總統，想必心情是沉重的。