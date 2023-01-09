袁世凱幽靈現美國？ 麥卡錫當選是對美國民主的巨大諷刺│杭子牙

當地時間1月7日，經過15輪投票，美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）終於結束了共和黨四天來「痛苦的黨內鬥爭」，獲得足夠選票，當選美國眾議院議長。這刷新了1859年美國眾議院議長難產的歷史紀錄，令麥卡錫成為過去超過160年來第一位如此難產的議長！

一些人將此視為美國民主制度對「程序」的尊重，認為這體現了美式民主制度的「優勢」。但是，目睹了共和黨內政治爭拗與交易過程的美國媒體，卻一針見血指出了隱藏在這一過程中的嚴肅問題，擔心這可能會讓國會功能失調進一步加劇。

如，CNN就發表評論稱，即使麥卡錫贏得了眾議長職務，（因為其艱難的產生過程）也很可能讓議長辦公室失去威信。美聯社也評論說，即使麥卡錫即便能獲得所需選票，也將成為一個被削弱的議長，放棄一些權力，令自己不斷面臨被批評者投票下台的威脅。

美國共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）經歷15輪投票，終在1月7日當選眾議院議長。但他在第14輪投票中因黨友蓋茨（Matt Gaetz）拒投贊成票而無法當選，一度面露不悅。（Reuters）

《紐約時報》則由此艱難、冗長的博弈過程，聯想到其他更復雜的國會議程，該報記者悲觀地表示，「如果為議長拉票都麼難，那就等着支出法案和提高債務上限的投票吧。」

中國人一般對美國民主政治的頂層設計與法定程序了解不多，對眾議院議長的角色與產生和罷免過程更是知之甚少，但是對於這種馬拉松式投票產生政治領導人的歷史可不陌生。其中最廣為人知的，就是袁世凱當年通過逼迫議員投票當選大總統的過程。

1913年，已經接替孫中山擔任了「臨時大總統」的袁世凱為了實現其皇帝夢，加快復辟步伐，強迫國會選舉他為正式大總統。

80人的皇槓，抬着袁世凱的靈柩出殯。（VCG）

當年10月6日上午8點，大總統選舉正式開始。當時在京的國民黨議員全部出席，加上進步黨及其他黨派，合計人數759人。按照規定，參選人必須達到總投票的四分之三才能當選大總統，否則就不能作數。

國民黨議員吳景濂回憶說，選舉那天，從西四牌樓到宣武門外虎坊橋一帶，都佈滿了袁世凱安排的軍警冒充的假公民，選舉所在地眾議院更是被「公民團」重重包圍，喊着「選不出稱心如意的大總統，誰也不能離開會場」的口號，把選舉會場包圍得水泄不通。

第一次投票結果，袁世凱得471票，黎元洪得154票，伍廷芳33票，段祺瑞16票，孫中山13票，康有為11票，均未達到總票數四分之三，只能進行第二輪投票。時已正午，由於還未選出總統，在場外「公民團」包圍之下，議員們沒有飯吃，也不能隨意出入。

更悲催的是第二輪投票下來，袁世凱得497票，黎元洪162票，仍然沒有達到法定票數要求。當時已是傍晚時分，議員們飢腸轆轆，但總統未選出，還是不能散會。走到這一步，議員們終於看明白了，只要袁世凱不當選，大家就別想吃飯，於是只能乖乖繼續投票。

經過第三次投票，袁世凱終於得到507票，超過出席議員總數之半數，當選為中華民國第一任大總統。而此時已接近晚上10點鐘，議員們忍飢挨餓長達14小時！

圖為2023年1月7日，美國新一任眾議院議長出爐，麥卡錫在經過15輪投票後終於當選，並在同日宣誓就任。（AP）

如今的美國，誠如一些觀察家評論所言，還沒有胡鬧到組建「公民團」把國會圍起來叫囂「選不出稱心如意的眾議長，誰也不能離開會場」，更不會調集國民警衛隊包圍國會，要求議員們必須把票投給某一個人。國會選舉仍然充滿了黨內爭論，具有美式民主的一切表象與形式。

但是，就其政治博弈與交易的本質和結果而言，和袁世凱當年逼迫國會連續投票選舉他為大總統有什麼差別呢？

更何況這次選舉期間，特朗普還一直在場外指揮，給他共和黨的支持者們打電話，要求他們必須投票給麥卡錫。讓人搞不懂到底是特朗普在扮演袁世凱的角色，還是麥卡錫在扮演。

就這樣，2023年美國眾議長選舉不僅打破了該國19世紀內戰以來的選舉歷史，而且換種形式，上演了1913年袁世凱當選大總統的一幕。這到底是美國民主的驕傲？還是諷刺？