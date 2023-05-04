解禁「路邊攤」　深圳上海做對了

日前，深圳不再全面禁止「路邊攤」的新聞引來了內地輿論的關注。據悉，新修訂的《深圳經濟特區市容和環境衛生管理條例》經深圳市人大常委會會議表決通過，擬於今年9月1日起實施。修訂後的條例不僅允許街道辦根據方便群眾、佈局合理、監管有序的原則劃定攤販經營場所，而且考慮到好天氣時室外喝咖啡或聚餐更有氣氛，允許符合規範的店家超出門、窗外牆擺賣、經營。不過，這並不等於「一放了之」，深圳新條例對「路邊攤」和店家「外擺」經營進行了規範管理。



據內地媒體報道，從為「路邊攤」解禁到允許符合規範的店家「外擺」，有深圳市人大常委會委員認為，這不僅有利於恢復城市經濟、促進消費增長，更回應了民生訴求，體現了城市的温度和包容性，是城市治理精細化的體現。誠如斯言，不論「路邊攤」還是店家「外擺」，儘管有可能造成衛生問題和佔用道路的問題，但都是實實在在的民生訴求，符合人性和現實，負責任的做法從來不是「一禁了之」或「一放了之」，而是應探索科學合理的邊界，給「路邊攤」、「外擺」適宜空間。深圳作為中國特色社會主義先行示範區，理當追求城市治理的温度與現代化。

2020年5月28日晚，北京朝陽區街邊，臨時設攤位賣烤冷麪等小吃的流動商販。（視覺中國）

與深圳同為內地一線城市的上海，早在去年12月1日便已實施新修訂的《上海市市容環境衛生管理條例》。該條例規定：「區人民政府會同市有關部門根據需要，綜合考慮市容環境衛生、交通安全、公共安全、消費需求等因素，可以劃定一定的公共區域用於從事經營活動。區人民政府應當組織制定具體方案，明確允許設攤經營、超出門窗和外牆經營等經營活動的區域範圍、時段、業態以及市容環境衛生責任主體及管理要求等，並向社會公布。」這同樣是改變了過去「一禁了之」的簡單化作風，平衡了市容管理和民生訴求。

深圳和上海的變化無疑是對的，說明國際化大都市的市容管理與地攤經濟、店家「外擺」是可以共存的。這既證偽了那種片面追求城市「高大上」而忽視民生訴求的觀點，又有助於跳出「一禁了之」或「一放了之」的陷進，探索精細化治理。

2020年5月31日，長沙，露天餐桌有序擺放在湘江漁人碼頭美食街上，食客一邊品老長沙美食一邊欣賞湘江夜景，人間煙火與城市繁華交織成了一道美麗的風景。（人民視覺）

關於這點，《香港01》曾在《「地攤經濟」是中國的生機 上海這一次做對了》一文中寫道：「曾幾何時，許多城市在快速擴張過程中，為了追求市容市貌的整潔、有序，時而激化城管和小商小販的矛盾，釀成不少令人遺憾和痛心的事件。毫無疑問，市容環境衛生直接影響一座城市的軟實力。一座有吸引力的城市，自當應該是一座乾淨、衛生、美麗的城市。但城市的治理和發展是多維度，包含多重目標，除了市容環境衛生之外，讓城市宜居，有煙火氣，給更多底層民眾和創業的年輕人以機會，同樣是一座城市是否令人嚮往、是否文明現代的非常重要面向。」

販夫走卒，引車賣漿，古已有之。對於從業者來說，地攤經濟是一種有着悠久歷史的職業，是一種重要的謀生手段。對於居住在城市的人來說，地攤經濟是人間煙火與平價美食或商品的集合體，是提升生活幸福度的民生需求。對於城市來說，熱氣騰騰的夜市、琳琅滿目的市集，是高樓大廈之外一道讓人倍感親切的美麗風景線。

深圳、上海，都是內地改革開放以來得風氣之先的一線城市。如今，這兩座具有符號意義的城市轉而為地攤經濟解禁，再次有力說明滿足基本民生需求，多給普通人一條出路，不「一刀切」，讓城市治理變得精細化，是現代城市應該努力的方向。