「地攤經濟」是中國的生機　上海這一次做對了

販夫走卒，引車賣漿，是古已有之的正當職業。走在高樓林立的都市，若能不期而遇熱氣騰騰的夜市、琳琅滿目的市集，對於多數人來說，想必都是一件開心的事情。

地攤經濟，正是引車賣漿、夜市、市集的經濟形式，是無數普通人匯聚成的人間煙火。

據澎湃新聞報道，9月22日上海市十五屆人大常委會第四十四次會議修訂通過了《上海市市容環境衛生管理條例》（以下簡稱新版《條例》）。新版《條例》對於禁止性規範要求合理平衡禁止範圍，避免簡單化「一禁了之」。比如，對設攤經營、佔道經營，以前是全面禁止，新版《條例》在規定不得擅自佔用道路、橋樑等公共場所設攤兜售的同時，明確區和鄉鎮政府可以劃定一定的公共區域用於從事設攤經營、銷售自產農副產品等經營活動，以此平衡市容管理需要與民生需求。

2020年5月12日，河南省洛陽市老城區十字街人流如織，不少遊客在這裏吃洛陽小吃。（人民視覺）

上海市綠化市容局相關負責人在介紹新版《條例》實施時說：「對於設攤經營，總體要在面上可控、點上疏導，該堵的要堵，避免無序設攤回潮，同時也要在適當位置滿足城市煙火氣的需要，探索利用公共區域有序發展夜間經濟、體驗經濟等。」

這是一個對的決定，說明上海市已經意識到市容管理和地攤經濟可以共存，二者並非相互對立的關係。曾幾何時，許多城市在快速擴張過程中，為了追求市容市貌的整潔、有序，時而激化城管和小商小販的矛盾，釀成不少令人遺憾和痛心的事件。

2020年5月29日，陝西省西安市，長安中路和紅纓路等地的夜市生意火爆。（人民視覺）

毫無疑問，市容環境衛生直接影響一座城市的軟實力。一座有吸引力的城市，自當應該是一座乾淨、衛生、美麗的城市。但城市的治理和發展是多維度，包含多重目標，除了市容環境衛生之外，讓城市宜居，有煙火氣，給更多底層民眾和創業的年輕人以機會，同樣是一座城市是否令人嚮往、是否文明現代的非常重要面向。

城市，不只是富人的城市，同樣是中產、底層的城市。城市，不能只有高樓大廈和富麗堂皇的商場，同樣應該有市井小巷，有面向普通人的平價實惠店鋪。考慮到任何一座城市，普通人終究佔多數，因此城市應該有更多讓普通人宜居的經濟形態。

2020年5月28日晚，北京朝陽區街邊，臨時設攤位賣烤冷麪等小吃的流動商販。（視覺中國）

作為人間煙火和民眾創意重要形式的地攤經濟，既可以成為高樓大廈之外的市民生活的一種補充、調劑，又能幫助中低收入群體、年輕人改善困境，提供一份收入。若管理得當，發揮創意，引入生活美學，地攤經濟照樣可以整潔、衛生。對待地攤經濟，不能自視大城市而居高臨下，不能因為片面追求高大上或整潔衛生而一禁了之，而是應該探索市容環境衛生和地攤經濟共存之道。尤其是在近年來整體經濟環境面臨諸多困境，不少行業出現裁員，許多家庭收入下降的情勢下，為地攤經濟發展設置紅綠燈，給那些困難民眾一條自救之路，具有非常現實的意義。

2020年，國務院總理李克強在推遲召開的中國兩會上，發出了「有6億人每個月的收入也就1,000元」的警醒，也通過鼓勵地攤經濟，給受疫情衝擊的人們提供了一條維持基本生計的出路。李克強說，「我們西部有個城市，按照當地的規範，設置了3.6萬個流動商販的攤位，結果一夜之間有10萬人就業。」6月1日李克強在山東煙台考察時，在一家個體户的熟食攤面前再度公開表態支持地攤經濟、小店經濟。他說：「國家是人民組成的，人民好了，國家才能好。靠每個人的奮鬥，大家都好了，國家就更好！地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和『高大上』一樣，是中國的生機。」

所以說，上海市為了「煙火氣」，不再全面禁止路邊攤，轉而尋求精細化管理，讓市容環境衛生和地攤經濟共存，是對的選擇。這也啟示世人，城市治理應該多維度，多給底層人士一些出路，城市才會更温暖、更人性、更宜居，才能長久可持續。