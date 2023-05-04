三菱汽車準備退出中國

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在中國市場奮鬥了20餘年，三菱汽車已準備退出中國。

聽到這一消息，我還是一愣，因為多年前，三菱越野車帕杰羅曾以俊朗大氣的外形引領了中國現代生活的運動潮流。

三菱汽車為什麼準備退出中國？

最直接的原因，是因為2022年度，三菱汽車中國市場出現了巨額虧損。

2023年4月25日，三菱汽車公司發表了2022年度的決算報告，由於三菱汽車在中國市場的銷售不暢，中國單體市場出現了265億日元（約13.5億元人民幣）的特別損失。

2022年11月，三菱汽車公司向中國市場投放了新款燃油越野車「歐藍德」，並在三菱汽車與廣州汽車集團合資的廣汽三菱汽車公司（湖南省長沙市）開始現地生產。但是，歐藍德一出世，便遇到市場極度低迷的時期，銷售量幾乎清零，以至於從今年3月開始，三菱汽車公司不得不宣布長沙工廠暫停歐藍德的生產。

一名三菱汽車公司幹部向《東洋經濟》雜誌表示：「我們將不得不考慮退出中國市場，停產是我們退出中國市場的第一步。」

三菱汽車曾經是中國市場中，日系車的一傑。但是，近年來，三菱汽車在中國市場的勢頭直線下滑，2019年時賣出12萬3581輛，但是在2022年時，只賣出3萬1826輛。而在今年第一季度，中國市場的銷售量僅為3969輛，同比下降57.95% 。而寄予很大市場期望的新款「歐藍德」的銷售量只有1000輛不到。

在中國市場奮鬥了20餘年，三菱汽車已準備退出中國。（「靜說日本」）

2016年時，「歐藍德」首次進入中國市場，以20萬元售價、四輪驅動、7座的「2047」優勢，在中國市場一炮走紅。但是此後數年，三菱汽車公司沒有在中國市場推出更多新車，幾乎以「歐藍德」一車之勇打拼中國市場，結果，新鮮感漸失，銷售量下滑。2021年，三菱汽車公司趕緊在中國市場拋出了第四代歐藍德，2022年，又推出第五代歐藍德，但是，已經回天無力。

因為，就這兩年，中國國產的純電（EV ）SUV車已經佔據天下，燃油SUV車已經遭到中國市場的拋棄。

其實，受打擊的不只是三菱汽車公司，在今年第一季度的中國市場，豐田汽車的銷售量也同比減少14.5% 、日產減少36.8% 、本田減少37.7% 。根本原因，都是因為EV車在中國市場投放太慢，市場份額被比亞迪和「蔚小理」（蔚來、小鵬、理想）等中國車企瓜分。

在不久前舉行的上海車展中，日系各大車企均推出了新款EV車，但是大多數需要等到2024年才能投放市場，未來一年中，日系車能否守得住中國市場，或者能否從中國車企手中奪回市場份額？都是未知數，一場苦戰是不可避免的。

本田汽車公司社長三部敏宏還說了一句話：「我們不得不承認，中國EV車的軟件系統比我們想像的還要領先。」看來，中日車企的競爭，不只是EV領域，還有汽車軟件、自動化駕駛等領域。

中國和美國，是日本車企的兩大單體市場，日產和本田的全球銷售量的三分之一，來自中國市場。豐田的20%以上的銷售量也在中國市場。但是，三菱汽車在中國市場的銷售量佔比已經下降到4% ，對於三菱汽車公司來說，中國市場正在變得可有可無。

根據三菱汽車公司最近發表的中期經營計劃（2023-2025年），三菱汽車公司今後的投資重點地區為東南亞、中東、中南美、非洲地區。

三菱汽車退出中國的倒計時，已經開始。