內地電動車市廝殺慘烈　5年超百間車企出局　業界：2025年是關鍵

內地市場雖是當今電動車的藍海，然而競爭越發激烈，不只國內企業，國際車廠也想分一杯羹。業內認為整體市場已進入淘汰賽，過去五年期間，已超過百間車企「陣亡」，年銷200萬輛成「活下去」最低門檻。



綜觀今年第1季，內地電動車市掀起了價格戰與瓜分市場競爭，包含電動車企業、合資車廠、傳統車企與國際廠牌，都想在中國市場佔有一席之地。

面對競爭，不少國內車企顯得難以招架。一方面是政府的電動車補助措施逐步退場，另一面則是電動車汽自身的獲利能力與虧損問題一一浮上檯面。

圖為2022年10月27日，中國電動車生產商比亞迪在巴黎汽車展被拍下汽車上的標誌。（Reuters）

第一財經報道形容，中國的電動車市場也越來越內捲，不少新興造車企業正承受壓力並且不斷調整策略。報道引述多間國內新興造車企業人士分析，在未來的數年裡，車市將面臨殘酷的淘汰賽。其中，2025年是一個公認的關鍵時間點。

小鵬汽車董事長何小鵬在報道中表示，2017年時中國有400間車企，其中100間有穩定規模的銷量，另外300間被認為是PPT造車，即尚未投入生產，僅以簡報募得大量資金的新興車企。

到了2022年，只剩下50多間車企還有穩定規模的銷量。很多車企一年只有數百或者數千輛的銷量，「這意味著造車企業從過去的數百間變成了如今的50餘間，大部分已經被淘汰出局」。

何小鵬預判，在2025年底時整個產業會進入「32強」，再之後的5年到10年則是「32進8」，主流車企只有前8大據有穩定的生產規模，屆時很多小品牌、子品牌將會併入大品牌，形成集團中不同的品牌分類，並形成幾間巨型企業。

報道也引述蔚來汽車總裁秦力洪的分析認為，未來造車企業要活下去的最低門檻，是在全球年銷量達200萬輛。

智慧汽車解決方案BU執行長余承東在報道中稱，2025年電動車製造將面臨分水嶺，未來汽車品牌的競爭會像飛機製造業一樣大浪淘沙，以前有許多飛機製造業，最後卻只剩下空中巴士跟波音成主力，「對於中國電動車市場而言，最終主力玩家將不超過5個」。