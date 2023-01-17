中國汽車出口超越德國　躍居世界第二位　成全球最大電動車市場

中國汽車製造協會1月12日宣布，2022年中國出口311萬輛汽車，遠超德國265萬輛，躍居世界第二位。同時，中國電動車總銷量佔世界總銷售量的50%，已成為世界上最大的電動車市場。



《觀察者網》報道，中國汽車出口的增長速度，2022年比2021年增長了54.4%。中國成為世界最大的汽車市場已有多年，質量不斷提高，技術也不斷完善。中國汽車產量世界第一，出口已經佔了中國汽車產量的11.5%。兩相疊加，中國汽車更居於世界前列。

海關總署數據顯示，2022年1到8月中國汽車出口量191萬輛，同比增長47.5%，數字已經接近2021年全年出口量。新能源汽車成為重要的增長引擎。中汽協數據顯示，2022年1到8月中國新能源汽車累計出口34萬輛，同比增長97.4%。

報道指，2022年，中國乘用和商用車輛產量達到2700萬輛，比2021年增長了3.4%。中國汽車市場從2009年開始成為世界第一，且這個第一大概率會長時間保持。

比亞迪汽車。（資料圖片）

報道提到，中國電動車不僅向挪威、英國、新加坡、巴西出口，也在進入更多的歐洲國家市場。同時，中國電動車還在大力發展東南亞市場，計劃本地組裝。在可預見的將來，在東南亞就地組裝的中國電動車必將依託中國設計和中國供應鏈。

報道指，中國是世界上最大的電動車市場，佔世界總銷售量的50%。比亞迪（BYD）在2022年下半年超過Tesla，成為世界最大的電動車廠家。中國電動車2022年出口67.9萬輛，比2021年增長120%。中信證券預測，到2030年，中國汽車出口可達500萬輛，其中250萬輛為電動車。

報道稱，電動車已經成為中國主流工業的一張王牌，技術領先，市場廣闊，就業拉動強勁。中國電動車已經越過馬太效應的臨界點，走入強者愈強的自由王國。汽車是主流工業，拉動力量強大，可持續性強大，電動車代表了發展方向，中國電動車的強勁發展意義重大。