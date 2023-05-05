啤酒肚愈大閱歷愈豐富！五四青年節邀80歲教授談「如何快速變老」

又是一年五四青年節。今年（2023年），「B站」，嗶哩嗶哩（bilibili）如約發布五四宣傳片《如何快速變老》。《如何快速變老》的主講人是中國科技館原館長、感動中國2022年度十大人物、現年80歲高齡的王渝生教授。該影片截至5日中午12時已突破146萬人次觀看。



王渝生教授還有個身份，就是B站UP主「老頑童王」。 在鏡頭前，王渝生也是充滿了老頑童氣質，精神飽滿，針對當下年輕人喜歡在網上炫耀自己老了的現狀，王渝生教授帶來三條「中肯」建議，教年輕人如何從科學的角度快速變老。



第一，學會留啤酒肚。「啤酒肚是人生閱歷的外顯，肚子越大，閱歷就越厚」；第二，學會失眠。要始終保持焦慮的心態，凡事都要在意別人的看法，把自己搞失眠；第三，學會對任何事情都失去興趣。多自我加壓，經常焦慮，大腦不分泌催產素，關閉快樂閥門。

王渝生更說，少接觸新事物、新朋友。心態老了，人也就老了。 三條建議乍一看邏輯零分，實則是曲線救國。

《觀察者網》分析，每一條建議都是從科學的角度正話反說，拒絕傳統「爹味」說教，給大家被規勸良久的心靈鬆綁。很多人都會覺得，衰老是一種生理狀態。大家有沒有發現，身邊很多人在年紀大了之後，都喜歡說一句話：上年紀了。

「上了年紀」的他們，不自覺的就將自己帶入到中年人的視角當中。因為「上了年紀」，所以不願意接觸新的知識；因為「上了年紀」，便要失去進取之心，再也不願意開拓新事業；因為「上了年紀」，便理所當然的抗拒一切新鮮的事物。

《觀察者網》指出，這難道不是一件可笑的事情嗎？事實上，年輕並不是一種生理狀態，而是一種心理狀態。身軀無法抗拒老去，但好奇的靈魂會永遠保持年輕。只有解放了自己的思想，把自己從「衰老」的心態中釋放出來，才能永遠年輕，嘗試生活中各種可能性。

中國科技館原館長、感動中國2022年度十大人物、現年80歲高齡的王渝生教授。(影片截圖)

對於快速變革中的中國來說，正需要這樣一種開拓進取的精神。我們都聽過一句話，叫「落後就要挨打」。

《觀察者網》認為，自1840年鴉片戰爭，到1949年新中國成立的百年歷史裡，「我們因為保守的心態，遭受了西方工業化強國的無數欺辱。痛定思痛，這才有了改革開放的浪潮來臨。」

正如鄧小平同志所言，只有解放思想，實事求是，一切從實際出發，中國的社會主義現代化建設才能順利進行。作為後發的發展中國家，中國才能在這幾十年裡，獲得舉世矚目的成績。

改革開放以來，中國約有8億農村貧困人口脱貧。（視覺中國）

《觀察者網》指出，如今，新的挑戰又擺在了我們的面前。作為解封後的第一年，中國的社會秩序正在從疫情狀態中恢復過來。淄博燒烤攤上的煙火氣，五一假期各個景點洶湧的人流，無不提醒著我們熟悉的生活正在回來。但另一方面，很多人也在面臨著許多未知的問題，經濟形勢差，就業難，找不到工作的年輕人又湧向考研、考公的賽道，所有人都在努力地尋找著出路。過去幾年，B站五四短片一直反映著當年時代環境和大眾情緒。

《後浪》鼓勵年輕人奔湧向前，《我不想做這樣的人》試圖彌合網路輿論場上日漸撕裂的各方，《不被大風吹倒》則讓作家莫言，為疫情中的人們送上鼓舞人心的力量。時代的發展既有著希望，但又充滿著焦慮和迷茫的情緒。放眼外部環境，中國現在面臨的挑戰更多。國際局勢依舊動盪，中國依舊面臨著歐美的技術封鎖。

B站2020年推出的五四青年節影片後浪引發兩極評價。(影片截圖)

3月以來，席捲全球的ChatGPT，讓我們再次見證AIGC技術狂潮席捲而來的磅礴力量。科學技術的發展，已經成為我們的當務之急。歷史一再證明，越是這種時刻，越需要思想解放，不拘一格的人。只有打破枷鎖，尊重科學，實現思想上的解放，才能打破科學技術封鎖的藩籬。

2023年五四，B站的片子看起來是講述我們該如何面對衰老，實質上就是因為我們又到了呼喚創新，需要突破精神的時代，需要有人引領我們，在走向復蘇的路途上奮力向前。《如何快速變老》，呼喚的正是這樣一種時代精神。

王渝生打趣要求大家留啤酒肚。(影片截圖)

在影片裡，王渝生教授呼籲大家：「不要遮掩年輕人該有的樣子，給我們的心靈鬆鬆綁吧!想說的話就說、想去的地方就去、想見的人就見、想做的事就做，我們最不需要的就是和年輕劃清界限變老是公平的，每個人都無法阻止。」

《觀察者網》最後寫道，但科學變老，是每個人都可以選擇的路途。有的人選擇在日漸的衰老中，主動給自己設限，有的人則保持開放的心態，像王渝生教授這樣，在B站跟年輕人主動交流，帶領年輕人探索科技的魅力，自己也越活越年輕。變老不止一條路，而選擇權，在我們每個人手上。